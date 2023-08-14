夏威夷大火：毛伊島死者已達93人，當地警報系統受質疑

27 分钟前

圖像來源，INSTAGRAM/Reuters 圖像加註文字， 旅遊城鎮拉海納有超過2000座建築被毀。

據證實，美國夏威夷毛伊島的大火已經造成93人死亡。這場橫掃歷史古城拉海納的大火成為美國一個世紀以來死亡人數最多的火災。

這場開始於上周二（8月8日）的大火成因仍在調查當中，但影響是毀滅性的。

夏威夷州州長喬什·格林（Josh Green）上周六（8月12日）警告稱，隨著遇難者的身份鑒定工作持續 進行，死亡人數可能會大幅上升。

目前仍有數百人下落不明，另外數以百計的人在逃離火勢後，正身處毛伊島各地的庇護所.

夏威夷對於山火並不陌生，但過去幾天出現的山火被認為是該群島歷史上最嚴重的一次，而且乾燥的夏季和一場經過的強勁颶風助長了火勢。

據格林所說，這場風暴產生的陣風風速高達81英里/小時（130公里/小時），令火勢每分鐘前進一英里，導致人們沒有多少逃生的時間。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國夏威夷毛伊縣（Maui, Hawaii；又譯茂宜縣）遭大火重創，多座市鎮對外聯繫中斷，BBC隨搶運救災物資的志願者乘船挺進災區。

問題未解

「這是無法想象的一天，」格林說。

他表示，這場火災「肯定是夏威夷歷史上面臨的最嚴重自然災害」。

「我們只能等待並支持那些還活著的人。我們現在的重點是盡可能地將人們聚集起來，給他們提供住房和醫療協助，然後再開始重建。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉海納古城大部分地區被燒成廢墟。

與此同時，預警系統是曾經運作或是發生故障，目前仍不清楚，很多人向BBC表示，他們沒有提前收到火災警告。

州檢察長正在對當局的應對情況進行「全面核查」。

夏威夷州第二國會選區代表吉爾·德田（Jill Tokuda）在周日接受BBC採訪時表示，有「嚴重的問題」需要解答。

「在這種特殊情況下，每個人都有充分理由感到憤怒，而我們所有人都想要答案，」德田女士說。

她還形容自己在周末到訪拉海納的經歷「令人心碎」。

「我們在那裏有很多的回憶，很多我們的家人和朋友失去了一切，（或者還在）尋找親人。」

雖然火勢現在很大程度上得到控制，但是島上的一些地區，包括拉海納周邊，仍在繼續努力全面撲滅。

當局已經將工作重點放在搜索島嶼沿海區域上，利用訓練有素的搜救犬尋找廢墟下的人體跡象。

毛伊島警察局局長約翰·佩蒂埃（John Pelletier）情緒激動地表示，目前他們只覆蓋了搜索區域的3%。

「我們還沒有人能真正理解這件事有多大，」他說。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：航拍毛伊島野火的損毀狀況

聯邦應急管理署（FEMA）高級官員傑里米·格林伯格（Jeremy Greenberg）向BBC表示，包括城市搜救和火災撲滅隊等在內的額外增援正在被派往火災地區。

「絕對的第一要務是保障倖存者的安全，」他說。

格林伯格補充說，目前雖然仍有近1000人仍然失聯，但是其中一些可能是安全的，但由於種種原因無法聯繫上。

山火成因

山火通常需要三個因素：生物質能燃料——如植被或樹木、點燃的火花，以及推動火勢的風等氣象條件。

根據美國乾旱監測機構的數據，夏威夷州約有14%的地區正遭受嚴重或中度乾旱，而夏威夷80%的地區被歸類為異常乾燥。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 數以百計居民被疏散到臨時庇護中心。

在這場火災前，毛伊島本身也處於紅色警報狀態——預計將出現高溫、非常低的濕度和更強的風，這些因素加起來，增加了火災風險。

上個月，美國國家氣象局（The National Weather Service）指出，毛伊島爆發了灌木火災並暫時封閉了一條公路。當時，預測員警告，「今年旱季的火災風險升高。」

科學家還指出，夏威夷的一些島嶼覆蓋著一些比本地植物更易燃的外來草類。這與乾燥的條件相結合，會導致一個火花即可引發迅速蔓延的大火。

上周四（8月10日）的新聞發佈會上，州長格林表示，這場山火是該州歷史上「最大的自然災害」。

「我們以前從未經歷過像這樣影響一座城市的山火，」格林說，氣候變化的挑戰給夏威夷帶來了史無前例的壓力。

「我們在全世界很多不同地方都是第一次看到這種情況，」他說。

氣候變化增加了全球山火的風險。由於溫度升高，熱浪熱結時間更長，強度更大；更乾燥的植被和更炎熱的溫度意味著一旦火災爆發，火勢會更容易蔓延。

山火在過去的夏威夷並不十分常見，且通常是由火山爆發或者閃電引起，但是近數十年的人類活動令山火更常見，且更極端。

上一次夏威夷山火發生在2018年，當時颶風萊恩（Lane）令拉海納一帶的火勢蔓延，令2000英畝土地被毀。過去一周的山火也發生在同一地區。

警報系統失靈？

隨著大火導致嚴重破壞，人們對於當局是否有向居民及時發出警報也表示質疑。

當地最早的撤離行動發生在上周二，之後當局宣佈火勢「100%受控」，然而在第二天，快速移動的火勢已經吞噬了毛伊島的拉海納市，該市目前已有80%被毀。

儘管有人報稱當時收到了短信警報，但目前尚不清楚為什麼警告沒有更廣泛地傳播。許多居民報告說，火災到達之前幾個小時強風打斷了通信系統。

據BBC了解，火災於上周二爆發之前，並沒有具體的警報。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當地居民稱，在火災爆發之前，他們沒有收到當局的警報或指引。

國家氣象局確實發佈了一系列有關強風和乾旱天氣可能助長山火的警告，但是有關警告於周三被取消。

8月8日早上毛伊島報稱發生火災後不久，官員下令拉海納東部一個學校附近的區域疏散。

當地時間上午9點，毛伊島官方網站發佈了一份聲明，稱灌木火已經「100%受控」，但表示「該地區的風仍然仍需關注」。

除了警告要避開道路封鎖外，毛伊島官員並未進一步警告拉哈納，直到當地時間下午4點45分左右，地方政府稱火災「顯然出現了新的起火點」。

當天下午宣佈了進一步的疏散行動，當晚10點前，市長理查德·比森宣佈了緊急狀態。一些酒店的遊客被指示留在原地以避免堵塞當地道路。

至此，火勢已經圍困了拉海納的一部分地區，迫使一些居民逃到海里。

官方此前曾宣稱，夏威夷有世界上最大的全災害公共警報系統，其中包括覆蓋夏威夷群島很多島嶼的400多個警報器網絡，幫助警示居民和遊客面臨的各種威脅。

該州緊急管理機構負責人亞當·溫特勞布（Adam Weintraub）向美聯社表示，紀錄顯示上周二毛伊島上的警報器沒有被觸發。

他表示，官員反而使用了發送到手機和電視、電台廣播的緊急警報。

在火災發生後，許多居民報告稱沒有看到這些警報，引發猜測指，警報在毛伊島發生廣泛停電和通訊中斷後才發出。

毛伊島消防隊長布拉德福德·文圖拉（Bradford Ventura）在上周四晚對記者說，火勢在強風推動下迅速蔓延，通知居民變得「幾乎不可能」。

他表示，拉海納被火災襲擊的第一個社區「幾乎沒有可以提前撤離的時間」。

在美國全國廣播公司（NBC）的《今日》節目中，比森市長拒絕就警報系統是否正常運轉發表評論，但是表示，迅猛移動的火勢造成了一個「不可能的情況」，因為「一切發生得如此迅速」。

夏威夷州州長喬希·格林在上周三的新聞發佈會上表示，拉哈納的破壞「非常難以預料，特別是因為它在夜間伴隨著強風而來」。

救援困難

周六，上百名疏散者繼續在毛伊戰爭紀念館（War Memorial Complex）的緊急避難所聚集，從人數一直增加的志願者那裏獲取食物、洗漱用品和醫療援助。

大白板上列著最緊迫的需求——電池、水和發電機——還有一張全大寫字母的告示，上面寫著已不需要更多衣物。

戰爭紀念館避難所團隊成員基普·比森（Keapo Bissen）表示，失蹤名單時時刻刻在變化，因為有越來越多的人報告親人失蹤，或者報告找到了他們。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 毛伊島的重建將成本高昂。

「在這個停車場上，我們目睹了很多令人感動的重聚，」她說，「這是光明的一面。」

自火災爆發以來，據信已有超過2000棟建築物受損或被毀，其中大部分是拉海納地區的住宅。

通往拉海納的主要道路洪諾阿皮拉尼高速公路（Honoapiilani Highway），在周六曾短暫對居民開放，但很快又被關閉。

數以百計的拉海納居民還是在公路上排隊等候，希望被允許通過。

在火災中失去家園的麗茲·格曼斯基（Liz Germansky）對救援反應感到憤怒。她坐在那段交通擁堵的隊列中說：「政府在阻撓人們提供幫助。」

另一條卡赫基利公路（Kahekili Highway）仍然開放，但當地人表示開車走這條路太過危險。這條在這裏被稱為拉海納「後路」的公路寬度幾乎只能容下一輛車，而且有許多急轉彎和陡峭的懸崖。

「我們這貨車無法在那裏開，那是個懸崖，」被困在交通擁堵中的居民魯思·李（Ruth Lee）說，她正試圖給家人帶去物資。

據太平洋防災中心（PDC）和聯邦應急管理署（FEMA）估計，重建毛伊島的成本將達到55億美元（43億英鎊）。

剛飛越過毛伊島的直升機飛行員理查德·奧爾斯滕（Richard Olsten）向BBC表示，連港口的大多數船隻都被燒燬和沉沒了。

「歷史建築、教堂、傳道會建築等等——全都沒了，」他說。

「所有商店和餐館所在的主要旅遊區，歷史悠久的前街，全部燒成廢墟。」

在夏威夷卡胡盧伊市擁有一家印刷企業的費麗西婭·約翰遜（Felicia Johnson）正在組織一場大規模的基層救援行動。

她的家人來自拉海納地區。她已經收集了數百磅的捐贈物資，但是卻無法穿越政府檢查站將它們運過去。

圖像加註文字， 約翰遜（右）是當地一個正在努力組織基層救援的人。

她說，懇求當局讓自己帶著捐贈物進入是情緒上最難過的部分——而不是她投放物資時所看到的毀滅慘狀。「那是令我崩潰的部分，我不得不一直求你們，讓我進來給人們送吃的。」

約翰遜女士表示，該地區的很多碼頭受損太嚴重或者完全毀掉，無法用船運送物資。有些已經走了水路的人，不得不游泳將物資送到岸邊。

幫助她裝載物資的一些年輕人，則責怪政府管理不善和官僚主義。

「指揮官太多，戰士太少，」25歲的布拉達·楊（Bradah Young）說。