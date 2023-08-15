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阿富汗女性在海外用歌聲傳遞信念 「不能因絕望而屈服」
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阿富汗女性在海外用歌聲傳遞信念 「不能因絕望而屈服」
14 分钟前
在國外的阿富汗歌手越來越多地利用音樂表達對生活在塔利班統治下人民的支持。許多視頻通常由女性表演，並在社交媒體上分享。塔利班於2021年8月重新掌權，並對婦女實施嚴格限制。
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