塔利班政權壓迫阿富汗女性權利的五大時刻

尤吉塔·利瑪耶（Yogita Limaye）

BBC阿富汗事務記者

38 分钟前

圖像來源，Nava Jamshidi/BBC

「我們將會允許女性在我們的架構內學習和工作，女性在我們的社會中將會非常活躍，」塔利班在2021年8月15日奪權後不久的首次新聞發佈會上曾經這樣宣佈。

兩年過去了，塔利班政府已經用行動全然打破了這些承諾。在他們統治下，婦女權益受到全世界最嚴厲的壓制——塔利班領導層引入了一系列嚴酷的宗教法令，一些地區性的裁決持續地在整個阿富汗全面實施。

在所有這些關鍵時刻，BBC都在實地與阿富汗的女孩和婦女進行交流，記錄在她們日漸萎縮的生活與世界當中，那些悲痛、恐懼、希望和堅持。

2021年9月——女子中學停課

塔利班第一次顯現出對女性的態度，是在接管權力一個月後。教育部發表一份聲明之後，中學向男孩開放，完全沒有提及女孩。

「在各地方，人們告訴我們不要上學了，」當時一名17歲的女學生在喀布爾這樣告訴我們，「11年來，哪怕有暴力風險，我還是努力學習，想成為一名醫生。我大受打擊，」她一邊啜泣，一邊向出門上學的兄弟揮手告別。

同一周，喀布爾市政府的女性僱員被市長告知，要留在家裏，只有那些男性無法從事的工作被允許繼續由女性擔當。

但還是有一些女性心存希望。「他們讓大學保持開放，所以我認為他們很快會改變政策，」一名大學生當時對我們說。

當時，我們到訪了塔利班道德警察的總部——「勸善懲惡部」（The Ministry of the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice）。它設在前政權的婦女事務部曾經所在的同一個院子——塔利班奪權後幾個星期，該部門就被廢除。

有人告訴我們，女性可以進入該部門，但我們一個都沒有看到。

「你們為什麼關閉女校？」我問一個坐在院子裏的塔利班發言人，他身邊圍著一群塔利班武裝人員。

「是女孩們自己不去上學，」他回答說。

當受到質疑時，他說：「我們將在全國範圍內開放女校，我們正在致力改善保安狀況。」

2021年12月至2022年3月——限制出行、中學教育承諾破產

圖像加註文字， 坎大哈的女子學校，2011年（上）與本周（下）的對比

女性對限制的反應是走上阿富汗城市的街頭，要求工作和學習的權利。她們多次遭到塔利班政府的暴力阻止。

「我被人用電線抽打，」一名抗議者在她朋友家的私密會面中告訴我們。她一直在轉移地點，生怕被抓住。

2022年1月，至少有四名女性活動人士被拘留——她們被關押多個星期，期間被毆打。

限制措施是逐步實施的。2021年12月，塔利班政府的勸善懲惡部頒令，女性出行超過72公里（45英里）就必須有近親男性陪同。

然後，又忽然出現一絲希望。

2023年3月21日，塔利班教育部門宣佈「所有學生」將可以在新學期開始時重返學校。

多名塔利班官員告訴我們，女校將重新開放。

兩天後，BBC一個團隊看到女學生們湧入塞義德·烏爾·舒哈達（Sayed ul Shuhada）學校。重返教室的她們擦拭著桌子上的灰塵，並興奮地談笑著。然而幾分鐘後，氣氛就變了。

當地一名塔利班教育官員向校長轉發了一條WhatsApp訊息，稱女子中學會繼續關閉，直至另行通知。

很多學生淚崩了。「這是什麼國家？我們犯了什麼罪？」一位名叫法蒂瑪（Fatima）的學生說。

塔利班政府在解釋有關舉動時很謹慎——稱這是回歸傳統伊斯蘭和阿富汗價值觀。與此同時，很多極端保守的神職人員、部落長老以及他們的追隨者是幫助塔利班在阿富汗奪權的後援力量。我們被告知，政府內部有人擔心，一旦採取任何違反長老們信仰的舉措，就可能會失去這部分支持。

2022年5月——強制實施著裝新規

圖像來源，Nava Jamshidi/BBC 圖像加註文字， 塔利班掌權前的喀布爾塗鴉（上）寫著：「勇敢吧！阿富汗女性不再沉默」；如今，它被這樣的標語（下）取代：「如果阿富汗女性知道自身價值，她會將自己包裹起來」

不到兩個月之後的2022年5月7日，政府宣佈了一項受到塔利班最高領導人穆拉·希巴圖拉·阿胡恩扎達（Mullah Haibatullah Akhundzada）支持的法令，要求女性從頭到腳用衣物包裹。

「那些年齡不太老也不太小的女性，必須遮蓋臉部，除了眼睛，」法令中寫道。

該法令還要求男家庭成員應確保婦女和女孩的服從，否則會面臨行動。

我們在實地探訪中可以看到，街上出現的女性數量和她們的著裝都發生了變化。

那些曾經穿長款彩色束腰衫、戴頭巾、穿牛仔褲和高跟鞋的女性告訴我們，她們已經開始穿寬鬆的黑色長罩袍，戴頭巾、戴外科口罩遮住臉部，並且穿運動鞋或靴子。

還有更多的女性開始穿黑色「布卡」（burka，長罩袍）。

「如果這意味著他們會允許我們上學和工作，我們也不在乎要穿什麼，」其中一人解釋說。

在女性開始從公共生活中消失的同時，那些被剝奪了工作權利和養家糊口能力的貧困婦女，則越來越多地出現在街頭，乞求幫助。

我們開始聽說，越來越多的女孩被家庭逼迫早婚，因為她們無法接受教育或者找到工作。

2022年10月至12月——禁止上大學、進入公共場所和NGO工作

圖像加註文字， 2020年9月（上）與2023年8月（下）的卡哈湖（Lake Qargha）

至2022年10月，已有幾個月沒有新增任何重大限制。他們允許女孩參加大學入學考試，包括那些未完成最後一年學業的女生，這時人們開始重燃希望。

在我們與塔利班領導人的對話中，明顯可以察覺塔利班內部在女性受教育問題上存在分歧。

「一些宗教學者對女孩子上學有意見，政府正試圖建立共識並解決這個問題，」塔利班發言人扎比胡拉·穆賈希德（Zabihullah Mujahid）在一次採訪中這樣告訴我們。

但是坎大哈的高層領導人卻繼續堅持強硬立場。到年底時，女性的自由大幅萎縮。

11月，勸善懲惡部一名發言人向我們表示，女性已被禁止進入喀布爾的公園，因為婦女不遵守沙裏亞法（伊斯蘭教法）。

我們經常看到這類裁判，在一個城市宣佈之後往往在全阿富汗實施——公園禁令正是如此。

這次當我們到訪該部門時，就被告知女性不再允許進入——而我們作為外國人才成為例外。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 在國外的阿富汗歌手越來越多地利用音樂表達對生活在塔利班統治下人民的支持。

不遠處，從俯瞰喀布爾一個遊樂園的餐廳屋頂，我們看到父親們帶著孩子，看到塔利班戰士，還看到一群晚上出來玩得正開心的男孩，唯獨看不到任何一名女性。

女性還被禁止進入健身房、游泳池和公共浴場。

「作為阿富汗的女孩，我們每天醒來都會面對新的禁令，」一名女學生告訴我們說，「我很幸運是在塔利班來之前就上完中學，但我現在擔心大學也可能對女性關閉。」

她說對了。2022年12月20日，塔利班高等教育部長下令，所有公立和私立大學立即暫停全部女性教育，直至另行通知。

四天後，又來了另一個嚴酷的打擊。塔利班的經濟部告訴所有在阿富汗運營的本地和國際非政府組織，要求他們的女性員工停止上班，否則將撤銷其許可證。

2023年7月——禁開美容院

圖像來源，Nava Jamshidi/BBC 圖像加註文字， 一名女子在打掃的美容院（上）和一家在住宅中重開的秘密美容院（下）

美髮沙龍和美容院是最後幾個可以讓女性不在塔利班監視下聚集的地方。

但是，塔利班政府在7月4日宣佈關閉這些場所，這對大多數人來說並不意外。

據估計約有6萬名女性受僱於美髮美容院。

一位沙龍店主告訴我們：「這是我家唯一的收入來源。我丈夫健康有問題，無法工作。我該如何養活我的孩子們？」

儘管有風險，但她還是決定在家中開設美容院，因為她說，已經別無選擇。

我們看到一些被迫待在家中的女性，試圖在限制之下尋找生活。一些秘密的地下學校正在該國部分地區運營。一些非政府組織仍在努力避開監控的情況下僱傭女性。

女性被允許從事保安、公共衛生、藝術和手工藝等少數領域的工作。

而且，儘管被拘留和暴力對待的風險非常高，仍然有阿富汗女性不時走上街頭，發出自己的聲音。