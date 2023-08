塔利班政權壓迫阿富汗女性權利的五大時刻

38 分钟前

2021年9月——女子中學停課

當時,我們到訪了塔利班道德警察的總部——「勸善懲惡部」(The Ministry of the Propagation of Virtue and the Prevention of Vice)。它設在前政權的婦女事務部曾經所在的同一個院子——塔利班奪權後幾個星期,該部門就被廢除。