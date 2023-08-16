朝鮮稱越境美國士兵尋求庇護 因反感美軍種族歧視「下決心倒戈」

克里斯蒂·庫尼（Christy Cooney）

BBC記者

37 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 這名23歲的美國軍人於今年7月18日，在參加導覽活動時從韓國越境進入北韓。

朝鮮（北韓）當局表示，美國軍人特拉維斯·金（Travis King）上個月越境進入該國領土，是因為在美國軍隊中遭受了「非人的虐待和種族歧視」。

這名23歲的美國軍人於今年7月18日，在參加導覽活動時從韓國越境進入朝鮮。

朝鮮官媒表示稱金「表示願意尋求庇護」，這是朝鮮方面首次就這起案件發表的公開評論。美國方面則表示尚無法核實這些說法。

一位五角大樓官員對此信息回應說，目前的優先工作是通過各種可能的渠道讓特拉維斯·金安全回家。

美國官員早前表示，他們認為金是故意越境。金是一名偵察兵，自2021年1月以來從軍，並作為輪換人員來到韓國。

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 韓國士兵（左）在板門店休戰村面向北方站崗，該村位於分隔朝鮮和韓國的非軍事區（DMZ）的聯合警備區（JSA）。

在越境之前，他因被指控襲擊在韓國美軍營中被拘留了兩個月，並於7月10日被釋放。他原本該返回美國接受紀律審訊，但他成功離開了機場，隨後參加了分隔兩國的非軍事區（DMZ）的民間導覽。

朝鮮中央通訊社（KCNA）稱：「在調查過程中，特拉維斯·金坦白交代，自己對美軍內部非人的虐待和種族歧視抱有反感，下決心倒戈投到朝鮮民主主義人民共和國。」

「他對不平等的美國社會感到極大的失望，並表明，願流亡朝鮮或第三國。」

朝鮮是少數仍然在奉行共產主義的國家之一，長期以來一直高度神秘並與世隔絕。

朝韓非軍事區（DMZ）是世界上設防最嚴密的地區之一，布滿地雷，被電網和鐵絲網圍繞，並受監視攝像頭監控。武裝士兵24小時保持警惕。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 朝鮮方面稱，金 (戴黑帽者) 表示在美軍遭到種族歧視。

一名自稱參加了同一批導覽的民眾描述說，當時團隊剛剛參觀完該地點的一座建築，「這個人哈哈大笑然後從一些建築物中間跑開了」。

「我一開始以為是惡作劇，但是他沒有回來，我意識到這不是開玩笑，然後每個人都反應過來，情況就大亂了。」這位民眾說。

他們還補充說，該男子越境時並未看到朝鮮駐守的士兵。

「在坐巴士返回的路上，當我們到達一個檢查站時……有人說我們去時有43人，回來時只剩42人。」