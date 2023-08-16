夏威夷山火：遇難者身份確認或需時數年，這是為什麼？

小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）

BBC駐華盛頓記者

26 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 8月11日，一名男子在廢墟中找尋兒子的遺骸

一場毀滅性的野火席捲毛伊島（Maui，茂宜島）已將近一周，真正的死亡人數仍然未明確。

約1300名失蹤人士的家屬正焦急等待著，尋屍犬則在搜尋這片被燒成黑色的災難地區。

已確認的死亡人數為101人，預計將會持續上升。夏威夷州州長喬什·格林（Josh Green）在周一（8月14日）表示，可能需要長達10天的時間才能得出凖確數字，而調查人員找到的「可能是每天約10到20人，直到任務結束」。

據夏威夷緊急事務管理局（Hawaii Emergency Management Agency）的傳播主任亞當·溫特勞布（Adam Weintraub）稱，截至8月15日，只有三具屍體已被確認身份。

遇難者身份鑒定專家向BBC表示，要給毛伊島餘下的罹難者對上名字，可能需時數月甚至數年。

考慮到破壞的嚴重程度，以及許多遺骸可能所處的狀態，無論是尋找還是確認受害者身價都是艱巨的任務——緊急工作人員還形容為「極需要運氣」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國夏威夷毛伊縣（Maui, Hawaii；又譯茂宜縣）遭山火重創，多座市鎮對外聯繫中斷，BBC隨搶運救災物資的志願者乘船挺進災區。

周一，毛伊縣警察局長約翰·佩勒蒂爾（John Pelletier）就實地情況的嚴酷作了描述。他告訴記者們：「你脫下衣服時，附在上面的不僅僅是灰塵，而是我們的親人。」

「複雜的部分在於收集，」喬治·華盛頓大學的法醫分子生物學副教授達尼埃裏·波迪尼（Daniele Podini）說。

「找到合適的樣本，辨認親屬，為所有失蹤人員親屬建立數據庫，然後將樣本結果與數據庫進行比對……是要一切事情的綜合運作。」

渥太華大學的病理學和實驗醫學教授克里斯·米羅伊（Chris Milroy）表示，以夏威夷的情況來看，很多科學操作可能會因為該地區的破壞程度而變得複雜。

「（因為）發生了火災，民事服務中斷，你可能拿不到牙科紀錄。有些紀錄也可能在火災中被毀了，」米羅伊說——他曾與英國警方及巴爾幹地區戰爭罪行調查人員合作開展法醫調查工作——「所以對很多人來說，這種方法可能行不通了。」

他還表示，高溫可能會破壞一些遇難者的指紋。能讓調查人員將一個人與醫療設備——比如人工髖關節或心臟起搏器等——進行匹配的任何文件，以及各種可以進行DNA採樣的物品，也都可能遭遇同樣的情況。

「你主要關注的很可能就是DNA，」他說，「但你還需要可供比對的人。但即使那樣，也可能出現例如兄弟都死去了的情況。你可以證明他們是親屬，但你沒有辦法確定兄弟倆誰是誰，除非你有其他的環境證據。」

根據親屬的肉眼辨認身份被認為是不可靠的，通過遺骸附近發現的提包或錢包等個人物品來辨認也一樣行不通。

「問題是物件可能混合，遺骸也可能是碎片，」米羅伊說，「而且因為大多數人（遺體）很可能被燒壞，可能會出現一個親屬走進去，因過程中太過崩潰以至於說是，但其實不是真的。所以科學方法還是更優選擇。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國夏威夷茂宜島（毛伊島）大火後的搜救正持續進行中。根據茂宜島警局統計，截至當地時間8月14日為止，大火已經造成至少99人死亡。

經過專門訓練的尋屍犬在搜尋當中發揮著關鍵作用。這些狗能夠在不增加破壞的情況下在廢墟中穿行，並利用敏銳的嗅覺尋找人體遺骸——包括那些已經被燒成灰燼、肉眼難以察覺的遺骸。

雖然聯邦應急管理署（FEMA）已經另外派出20隻尋屍犬已到該區域，但是由於高溫和需要休息時段，牠們每天可工作的時間受到限制。

雖然夏威夷面臨著嚴峻的挑戰，但是在大火和其他災難發生後，受害者身份確認方面的長時間延遲並不屬罕見。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2017年倫敦格蘭菲爾塔大火的遇難者身份確認歷時數月

紐約雪城大學（Syracuse University）的法醫科學家邁克·馬爾西亞諾（Mike Marciano）表示，聯邦和其他州份的資源很可能會對夏威夷的調查有用。

這可能包括來自美國武裝部隊DNA鑒定實驗室的幫助，該實驗室通常負責確認那些可追溯到二戰時期的服役軍人遺骸。該實驗室在鄰近奧胡島上的珍珠港-希卡姆聯合基地（Joint Base Pearl Harbor-Hickam）有一座價值8000萬美元（62.8萬英鎊）的設施。

他表示，即便如此，這仍然會是一個緩慢的過程。