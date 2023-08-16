夏威夷山火：從地圖與衛星照片看毛伊島災區受損程度的前後對比

BBC視覺新聞團隊

（The Visual Journalism Team）

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 拉海納鎮大榕樹公園歷史園區被大火吞噬。

美國夏威夷官員對火勢快速蔓延的山火造成的死亡人數顯著上升已有所凖備。此次大火在毛伊島（Maui，茂宜島）上造成了巨大的破壞，摧毀了歷史悠久的拉海納鎮（Lahaina）大部分區域。

夏威夷州州長喬什·格林（Josh Green）表示，這次大火是「夏威夷州歷史上最大的自然災害」，海灘前的小鎮中有80%的地方已經「消失」了——衛星圖像對破壞的規模作了直觀的展示。

毛伊島拉海納鎮大榕樹公園在山火中被毀

拉動手柄以查看山火破壞情況

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災難發生近一周後，仍有數以百計的人失蹤，搜救隊伍只覆蓋了受影響地區的一小部分。

據報道，目前火勢得到了控制，但島上一些地區仍然繼續全力撲滅火勢。

地圖顯示毛伊山火範圍

逃離拉海納的數百人已在緊急避難所避險。據報道，已有2700所住宅被毀。

「太可怕了。我在這裏飛了52年，從未見過哪怕類似這樣的情景，」直升機飛行員理查德·奧爾斯滕（Richard Olsten）向美聯社表示。「我們熱淚盈眶。」

大火摧毀了港口前的大部分建築物，包括舊法院大樓。

社區中，人們的憤怒與日俱增，很多人告訴BBC，他們事前並沒有收到火災的警告。目前還不清楚是否使用了預警系統，或者它是否發生了故障。

鎮上的燈塔幸保不失，但其周圍的大部分建築物被毀，包括夏威夷最老的酒店——有122年歷史的先鋒酒店（Pioneer Inn）——都被摧毀了。

拉海納的中心始建於18世紀，在美國國家史跡名錄（National Register of Historic Place）榜上有名——這裏曾是夏威夷的首府。

拉海納被毀的建築

這座小鎮曾有約1.2萬人居住——初步評估顯示，受損建築當中約86%是住宅。

毛伊縣議會主席愛麗絲·李（Alice Lee）在接受BBC國際部（BBC World Service）節目《新聞日》（Newsday）採訪時，描述了大火焚毀了這座小鎮「美麗」的主商業街——前街（Front Street）。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 災前的拉海納鎮街頭風光如畫。

「火幾乎蔓延到整條街，於是旅客常去的商店和小餐館幾乎全都被燒成平地，」她說，「很多企業將很難恢復。」

出生於在夏威夷的美國前總統貝拉克·奧巴馬（Barack Obama）也就這場大火造成的影響表達了悲傷之情。他在社交媒體平台X上（前稱Twitter）發帖稱：「看到從夏威夷傳出的一些圖片確實令人難過——這是一個對我們很多人來說都很特別的地方。」

「米歇爾和我正在惦記著每一個失去親人或生活被徹底顛覆的人。」

燒燬的拉海納榕樹

這次火災還摧毀了島上很多自然景觀——有人為拉海納的那棵榕樹擔心。它是夏威夷最古老的榕樹，也是美國最古老的榕樹之一。

這棵高60英尺（18米）的榕樹於1873年種植，位於夏威夷國王卡美哈梅哈（Kamehameha）的首座皇宮原址，但是大火在上周三（8月9日）蔓延到這裏之後，樹也被燒燬了。

據該鎮的網站指，假如其根系仍然健康，它可能會重新生長回來。但是目前來看，他們表示，這棵樹「看來是被燒焦了」。

火災、乾旱和一場颶風

大部分的破壞是發生在上周二（8日），當時火勢迅速吞噬整個鎮。

火勢如此迅猛地席捲小鎮，以至於有些人為了逃離火勢和煙霧而跳進海港裏。

颶風朵拉（Hurricane Dora）上周掠過夏威夷南邊約700英里（1100公里）處，強達時速65英里（100公里）的陣風助長了火勢。

包括整個毛伊島在內的夏威夷大部分地區正遭受乾旱或異常乾燥的情況——這也起了一定作用。

根據美國乾旱監測機構（US Drought Monitor）的數據，該州約有14％的地區正遭遇嚴重或中度乾旱，而夏威夷80％的地區被歸類為異常乾旱。

在夏威夷，山火曾經很少見，主要是由火山爆發或雷擊引發。但在最近數十年中，人類活動使得這種情況變得更加常見和極端化。

氣候變化正在令全球的山火風險增加，因為它使溫度升高，熱浪時間更長也更猛烈。

「我們從未經歷過影響一座城市到這種程度的山火，」州長喬什·格林說，還表示氣候變化帶來的挑戰正在給夏威夷帶來前所未有的壓力。