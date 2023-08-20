烏克蘭戰爭：美國批准丹麥荷蘭向烏提供F16戰機，捐贈總量可能超過50架

雅羅斯拉夫·盧基夫（Jaroslav Lukiv）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 烏克蘭一直推動其盟友提供先進的戰鬥機，以對抗俄羅斯的空中打擊。

美國同意丹麥和荷蘭將美製F16戰鬥機轉交給烏克蘭，前提是在烏克蘭飛行員完成操作訓練後。

美國國務院發言人表示：「這樣，烏克蘭就可以充分利用其新的能力。」

烏克蘭對這個從去年開始就一直在爭取推行的決定表示讚揚。

不過，基輔要使用F16來試圖對抗俄羅斯的空中優勢，預計還需要等幾個月。

荷蘭據信有大約24架可操作的F16戰機將如期退役，然後被更先進的戰機取代。

丹麥也正在計劃對其30架F16的機群進行升級。

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美國及其盟友此前曾排除了向烏克蘭提供F16的可能性，擔心這樣做會造成與擁有核武器的俄羅斯敵對關係升級。

2022年2月對烏克蘭發動全面入侵的俄羅斯，目前未有公開對戰機一事發表評論。

美國國務院發言人表示，荷蘭和丹麥均已在轉讓多用途F16戰機一事獲得「正式保證」。

發言人補充指，這將在「第一批飛行員完成培訓後」進行。

荷蘭外交大臣胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）對美國的決定表示歡迎，他在X（以前為推特）上發表帖子表示：「這標誌著烏克蘭守衛其人民與國家的一個重大里程碑。」

丹麥國防部長雅各布·埃勒曼-延森（Jakob Ellemann－Jensen）附和了這一論調。

他告訴丹麥瑞查（Ritzau）新聞社：「政府已經數次表示，培訓之後的下一步自然是捐贈。我們正在與親密盟友討論此事。」

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在烏克蘭，國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）形容美國的決定是「大好消息」。

他在X上寫道：「我們的軍隊已經證明當中有很多快速學習者。我們將很快證明烏克蘭的勝利必將到來。感謝我們在美國、荷蘭和丹麥的所有伙伴及朋友們。勝利在望！」

有11個成員國的烏克蘭西方盟友聯盟將於本月晚些時候開始對烏克蘭飛行員進行培訓，預計明年能夠投入作戰。

本周較早前，烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）承認，基輔無法在今年秋冬開始操作F16戰機。

F16「戰隼」戰鬥機被廣泛認為是世界上最可靠的戰鬥機種之一。

據美國空軍介紹，它可以裝備精確制導的導彈和炸彈，並能以1500英里（2400公里）時速飛行。

F16的目標鎖定能力將令烏克蘭能夠在各種天氣條件以及夜間以更高的凖確性打擊俄羅斯軍隊。

據信烏克蘭擁有的數十架戰鬥機——大部分是米格系列——全為蘇聯時代留下，而且該國目前在空中實力上明顯弱於俄羅斯。

基輔需要現代化的戰機，來幫助在俄羅斯定期的導彈和無人機襲擊當中保衛其領空，同時支援烏克蘭南部和東部的反攻——這些反攻迄今為止取得的成果有限。