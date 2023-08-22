美國大選2024觀察：為什麼對特朗普來說，壞消息反而是好消息？

卡蒂·凱伊（Katty Kay）

美國特派記者

20 分钟前

圖像來源，Reuters

這一個美國大選週期已然亂七八糟。常理下通常是負面的消息，現在卻成了正面影響——至少兩個主要參選人和他們的支持率是這樣的。

對唐納德·特朗普（Donald Trump）的刑事指控案件數量不斷累積——但是他在共和黨初選中的民意支持率和競選資金也一樣飆升。這位前總統正逆地而起。現任總統喬·拜登（Joe Biden）面對的問題卻是相反——他似乎飛不起來。無論這個國家當前的表現多麼出色，他在民調中的支持率都升不上去。

拜登掌管下的經濟受到全世界幾乎所有國家羨慕。通脹率在下降（3%的數字不到歐盟或英國的一半），失業率也低（3.5%），對衰退的擔憂也在減輕。美國人仍然受制於較高的利率和高於新冠疫情前的價格水平，但是總統在今年夏天周遊美國各地，提醒人們他議程中的關鍵部分——《通脹削減法案》（Inflation Reduction Act）和《晶片法案》（CHIPS Act）——已經為美國經濟注入了數萬億美元的政府資金。

然而，拜登似乎並未因經濟復蘇而得到太多讚許。路透社最近一項民意調查顯示，54%的美國人不滿意拜登的工作——這實際上比三月份更差了幾個百分點，而當時經濟衰退的可能性更大，通脹率也更高。比起他2021年就任時的32%，這要差得更多。經濟好轉了，他的民意數據卻下滑。好消息並非好消息。

一部分的問題在於，拜登很多大規模支出計劃仍然在批核階段。我訪問過的政府官員表示，他們希望隨著資金在全國各地的項目中分發，政治規則將恢復正常，人們會開始看到總統工作的成果，並因此給予回報。這就是為什麼白宮將他的計劃稱為「拜登經濟學（Bidenomics）」。但這當中也存在風險。如果通脹回升，經濟衰退跡象重現，那麼共和黨人將得到一個唾手可得的負面競選廣告口號。

圖像來源，EPA

與此同時，特朗普面臨的情況則相反——壞消息並非壞消息。

「如果選民要面對的問題是特朗普應該進監獄還是進白宮，特朗普就贏了。」這是特朗普在佐治亞州被指控干預2020年選舉的當晚，我從他一個關聯人那裏收到的短信。

通常情況下，可能坐牢對於總統候選人來說不會是什麼好消息，但是這個關聯人卻有這樣一種違反直覺的思路：「我以這個做賣點，能夠比說『拜登很差勁，不值得連任』容易得多。」需要明確的一點是，這和說「他是無辜的」是兩回事。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國前總統唐納德·特朗普（Donald Trump）在曼哈頓的法庭聽證會上，被起訴34項偽造商業紀錄的重罪，特朗普否認所有控罪。

在特朗普勢力範圍內的人甚至認為這對他們來說可能是一個積極因素，這頗為令人驚嘆。驚嘆，但在這個正反顛倒的世界裏，又算不上十分意外。那些強勢的初選民調數據和湧進來的競選捐款表明，儘管他面臨法律問題，甚或是正正因為如此，共和黨選民更加喜歡特朗普了。

特朗普的競選團隊押下賭注，希望美國關鍵選區的選民，比如賓夕法尼亞州的費城郊區和威斯康辛州的密爾沃基等，會對將一位美國前總統送進監獄的主意反感到一個程度，令他們投票選舉特朗普重返白宮。這可能是出於一種讓他能擺脫法律困境的希望。

但現在為時尚早，未知選民到2024年11月時是否真的會這樣看待此事。

最近對全體選民的民意調查顯示，大多數美國人認為特朗普的確犯了罪。大多數人也表示不會投票給他。

「我認為他的團隊認識到他現在所面臨的危險，但他們想要掌控共和黨，」曾在特朗普任總統期間擔任其公關顧問的安東尼·斯卡拉姆齊（Anthony Scaramucci）說。

「因此，他們會讓他盡可能長時間地處在競選過程中，但我認為他最終會在法律和家庭壓力共同作用下退出。」

這並不意味著他們對喬·拜登感到滿意——他們並不滿意。即使民主黨人也在質疑他是否年紀太老，不適合爭取連任。

有一件事是確定的，就是這場競選將會繼續非同尋常。