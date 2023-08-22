福島核廢水：日本宣佈周四起排放 北京斥「極端自私」 香港禁十都縣水產進口

1 小时前

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 示威者周二在東京的日本首相府外抗議，要求政府放棄排放核廢水。

在鄰國的反對聲中，日本仍決定從周四（8月24日）起將處理後的福島核電站放射性污水排入太平洋，預計將在30年內持續排放。

自2011年海嘯破壞福島第一核電站以來，該地已經積累了134萬噸水，足以裝滿500座奧林匹克標凖游泳池。

國際原子能機構（IAEA）今年7月對該排放計劃打開綠燈，指其符合國際安全標凖。

日本首相岸田文雄在周二（22日）在內閣會議後表示，如果天氣和海況適宜，當局將要求核電站運營商「迅速凖備」在8月24日開始進行排水。

他表示：「今後就算需要數十年的較長時間，作為政府都將負起責任應對，直到處理水處置完畢。」

岸田文雄上周日（20日）訪問了東京電力公司的福島第一核電站視察，引發了有關排放即將開始的猜測。

在日本宣佈該決定後，中國外交部發言人汪文斌指責日本政府此舉是「向全世界轉嫁核污染風險，將一己私利凌駕於全人類長遠福祉之上」，「極端自私，極不負責任」，表示北京已提出嚴正交涉。

今年7月，中國海關總署已禁止輸入包括福島在內的日本10都縣的水產，未在禁止名單的其餘地區水產也須經過檢測核格才能進口。

香港特區政府周二宣佈，從周四開始禁止日本東京都、福島縣等十個都縣的所有水產品，包括活生、冷凍與乾燥製品，進口香港。

這十個都縣包括：東京、福島、千葉、栃木、茨城、群馬、宮城、新潟、長野和埼玉。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 日本福島核廢水排放在即 香港日料餐廳稱將改變貨源應對水產禁運

韓國政府表示，首爾認為日本的排放計劃「在科學或技術方面沒有問題」，但這不代表同意或支持排放計劃。

韓國反對黨則抨擊日本的排放計劃「自私且不負責任」。

台灣外交部曾經於7月表示，考察團已三度赴日了解排放廢水進程，將持續敦促日方，在符合國際標凖及規範下，執行排放作業。

2011年，9.0級地震引發的海嘯淹沒了福島第一核電站的三座反應堆，導致堆芯熔毀。該事件被認為是自切爾諾貝利事件以來世界上最嚴重的核災難。

日本政府表示，對於福島核電站漫長的退役流程來說，排放核廢水是必要步驟。該核電站位於日本東海岸，在東京東北約220公里（137英里）處。

當地漁民表示，擔心排放這些廢水會影響他們的生計。

凖備排放的廢水包括核電廠機組爆炸後，滲入機芯的地下水，也有本來抽取來冷卻機組的海水。

核電站運營商東電公司一直在對水進行過濾，以去除60多種放射性物質，但水不會完全無輻射，因為其仍然含有氫和碳的放射性同位素氚和碳-14，它們無法輕易從水中去除。

香港核學會主席陸炳林博士曾對BBC中文分析說：「現在福島所排放的廢水，除了一些核電站廢水常見的放射性元素，例如氚、碳-14之外，還多了許多所謂的'超鈾'放射性物質，比如鈈、鍶、銫。那麼在一般的核電廠裏是不會排出這麼高毒素的放射物。」

國際環保組織綠色和平（Greenpeace）於2021年5月發表的專題文章指出，一般核電廠運行的廢水不會直接接觸機芯燃料棒，這就是福島核廢水與一般核電廠廢水的根本分別。

文章還引用美國馬薩諸塞州伍茲霍爾海洋研究所（Woods Hole Oceanographic Institution）資深科學家肯·布塞勒博士（Dr Ken O Buesseler）發表於2020年8月的論文稱，據估算，現存福島核廢水內放射性氚的輻射總量高達1000太貝克。

不過，日本政府與運營福島第一核電站的東京電力公司（TEPCO）強調，這些核廢水將經過「先進液體處理系統」（ALPS，又譯多核種除去設備）處理，再通過海底隧道從一公里外的近海排放出去。ALPS據稱能過濾多種放射性物質，但氚除外。

專家認為，除非大量飲用，否則排放不會造成危險，因為它們釋放的輻射量非常低。

東京此前表示，將釋放到太平洋的廢水已經與海水混合，其中的氚和碳14的含量符合安全標凖。