瓦格納首領普裏戈津據報墜機死亡 有分析將矛頭指向普京

48 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瓦格納集團（Wagner）首領普裏戈津（Yevgeny Prigozhin）

一架據報載有瓦格納集團（Wagner）首領普裏戈津（Yevgeny Prigozhin）在內的私人飛機，8月23日傍晚在俄羅斯首都莫斯科以北的特維爾地區（Tver Region）墜毀，機上10人全部罹難。

克里姆林宮尚未證實普裏戈津已死亡，但與瓦格納有關的Telegram頻道「灰色地帶」（Grey Zone）已宣佈普裏戈津的死訊。

普裏戈津曾是俄羅斯總統普京多年的親信，其僱傭兵組織在2022年2月俄軍全面入侵烏克蘭後發揮關鍵作用。但普裏戈津今年6月23日發動兵變進逼莫斯科，事敗後與普京關係破裂。

在俄羅斯國內，大多數人對墜機事件並不驚訝，甚至有人很詫異沒有更早發生。有民眾到瓦格納總部大樓擺放鮮花悼念。

俄羅斯問題專家Tatiana Stanovaya分析指，飛機墜毀的原因並不重要，更重要是它向其他潛在叛變者發出的信息：「每個人都會將此視為報復和報應行為......從普京以及許多軍事官員的角度來看，普裏戈津的死應該是一個教訓。」

圖像來源，Reuters

墜機細節

涉事的私人飛機屬於普裏戈津名下，據報墜落時正從莫斯科飛往聖彼得堡，機上有3名機組人員和7名乘客，包括普裏戈津及其副手烏特金（Dmitry Utkin）。

俄羅斯緊急救援部門表示，已找到機上10人的遺體。警方封鎖墜機地點附近一帶，俄羅斯航空管理局也成立特別委員會調查事件。

俄羅斯官媒稱，飛機在空中飛行不到半小時就著火了。

但與瓦格納有關的Telegram頻道「灰色地帶」稱，飛機是被俄羅斯軍方擊落的。

路透社引述航班追蹤網站Flightradar24的主編伊恩-佩特切尼克（Ian Petchenik）指，飛機在當地時間傍晚6時19分突然垂直向下，約30秒內，飛機從2.8萬英尺巡航高度急速下降了8000多英尺，「無論發生了什麼，一切都來得很快」。

他指出，飛機在最後30秒急速下降前，並沒有任何故障跡象。

在社交媒體廣泛流傳的影片顯示，一架飛機從空中墜落，伴有煙霧。BBC核實該影片，認為墜機是發生在俄羅斯特維爾地區（Tver Region）的庫真基諾（Kuzhenkino）。

BBC Monitoring 的俄羅斯編輯維塔利-舍甫琴科（Vitaly Shevchenko）表示，看了一些目擊者拍攝的影片，他們說聽到了兩聲爆炸聲，並得出了飛機被擊落的結論，「但這是未經證實的，是推測」。

涉事飛機是巴西航空工業公司製造的Embraer Legacy 600噴射機，該型號於2002年投入使用，至今生產近300架，安全記錄良好，據International Aviation HQ網站報道，該機型20多年來只在2006案發生過一宗事故，事故原因是人為失誤而非機械故障。

俄羅斯傳媒報道，這次墜機事發前，普裏戈津在莫斯科與國防部官員開會。在事發後不久，另一架與普理戈津有關聯的私人飛機飛往聖彼得堡途中緊急折返莫斯科，並安全降落。

事發時普京在哪？

克里姆林宮表示，總統普京已得悉事件，並已採取必要措施。

墜機消息傳出時，普京正在庫爾斯克參加蘇聯戰勝納粹德國80週年的紀念活動，並發表講話。

普京沒有提及墜機事件，但他向在烏克蘭「勇敢而堅決地戰鬥」的俄羅斯士兵致敬。

當天稍早，普京出席了在南非舉行的金磚國家峰會，他在會上表示，他致力結束烏克蘭戰爭，並指責西方挑起這場矛盾。

俄羅斯國內的反應

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄警方在墜機現場附近一條路上執勤。

BBC駐莫斯科記者威爾·弗農（Will Vernon）報道，俄羅斯民眾對事件並不意外，大多數人甚至很驚訝事件沒有更早發生。普裏戈津兩個月前兵變失敗後，俄羅斯國內早已猜測滿天飛，猜想他的命運會如何。

值得留意的是，俄羅斯聯邦航空局在墜機約一小時後發表聲明，確認普裏戈津在乘客名單上。有關當局以往對於同類事件都反應緩慢，這次反應異常迅速，引起了人們的關注。俄羅斯官媒都沒有大幅報道墜機事件，只引述政府官員稱不予置評。官方控制的第一頻道在其主要晚間新聞中，僅用30秒鐘報道了有關事件。在俄羅斯，國家電視頻道通常要等接到官方指示，才會確定報道的基調。

另一方面，與瓦格納集團有關的Telegram頻道「灰色地帶」讚揚普裏戈津是英雄和愛國者，稱他死於「俄羅斯叛徒」之手。有部分支持者將矛頭指向俄羅斯政府，另一些支持者則將矛頭指向烏克蘭，因為烏克蘭將於周四慶祝其獨立日。

入夜後，位於聖彼得堡的瓦格納總部大樓亮出一個巨大的十字架，以示哀悼。俄羅斯媒體上的圖片顯示，人們在大樓附近擺放鮮花和蠟燭。

拜登暗示普京是幕後推手

圖像來源，Reuters

美國總統拜登表示，並不清楚發生了什麼事，但對普裏戈津可能死於空難不感驚訝，他指在俄羅斯發生的很多事情，總統普京都是幕後推手。

拜登上月與芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）舉行記者會時，曾談到普裏戈津可能面臨的危險。他說：「如果我是他，我會小心我吃的東西，但玩笑歸玩笑......我想我們誰也無法確定普裏戈津在俄羅斯的未來是什麼。」

一周後，美國中央情報局局長伯恩斯（Williams Burns）也說：「我認為普京是一個相信君子報仇，十年不晚的人......如果我是普裏戈津，我不會解僱我的試菜師。」

路透社引述美國前中情局高級行動官員、曾任中情局莫斯科站站長的霍夫曼（Daniel Hoffman）指，他確信墜機事件是在普京的命令下發生的，「你想讓自己的人知道，你是殘酷無情的，任何背叛普京的人都將付出終極代價。」

華府智庫「歐洲政策分析中心」（CEPA）專家魯金（Pavel Luzin）則表示，事件反映出俄羅斯精英階層的裂痕。