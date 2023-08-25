普京與普里戈津——一對反目成仇的老友

安德烈·戈拉諾夫(Andrei Gorianov)

BBC 俄語組

41 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2011年普里戈津（圖左）為普京上菜。

瓦格納首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）與俄羅斯總統普京之間的關係，始於可疑的環境，其消亡同樣也是陰暗的。這是一種共生關係，產生於國家安全部門與黑幫互相勾結的灰色地帶，下場注定不妙。

短短幾十年間，瓦格納成為俄羅斯最有影響力的組織之一。有人認為，普京政權的存亡取決於普里戈津在烏克蘭戰爭中的成功。現在，克里姆林宮似乎想消滅所有爭奪政治影響力的競爭者。

釋囚、KGB與聖彼得堡犯罪之都

普里戈津與普京相識於上世紀90年代初。

兩人首次相遇的實際情況無從得知，但據說他們相識時，一個是剛出獄的囚犯，另一個剛從蘇聯特務組織克格勃（KGB）在東德的任務中歸來，尋求從政之路。當時的背景是90年代俄羅斯嚴峻的政治現實。1991年蘇聯解體後，黑社會一度掌握了很大的權力。 從歷史上看，蘇聯安全部門往往會與犯罪分子合作，招募他們為各種任務提供情報和協助，而犯罪分子樂於藉此發財致富。

普里戈津和普京都來自俄羅斯第二大城市聖彼得堡，是很多人眼中的俄羅斯文化之都，是冬宮和冬宮博物館（Hermitage art museum）的所在地。

同時，這座城市也有「俄羅斯犯罪之都」之稱，是許多強大犯罪集團和小偷的集中地。

普里戈津也不例外。上世紀70年代末，他因盜竊被判緩刑。1981年，他再度因搶劫罪被判囚13年。

據描述，這宗殘暴犯罪的情節如下：他和兩名同伙在街上襲擊一名婦女，掐住她的脖子試圖勒死她，他們搶走她的冬靴和耳環之後逃去。

圖像來源，Reuters

這位未來瓦格納頭目於1990年出獄，當時的社會情況與他剛入獄時截然不同，蘇聯改革派領導人戈爾巴喬夫（Mikhail Gorbachev）上台，推行改革重建（Perestroika），柏林牆也倒塌了。

90年代中期，普里戈津在聖彼得堡開設名為「舊海關大樓」（The Old Custom House）的餐廳，當地犯罪頭目和聖彼得堡市長索布恰克（Anatoly Sobchak）都是常客，而當時40歲的普京是索布恰克的助手。之後普里戈津平步青雲，在聖彼得堡開了一系列連鎖餐廳，當地和外國顧客都會光顧，包括政界人士。

在2002年一張舊照中，普里戈津為普京和時任美國總統布什上菜，據說他從那時開始有了「普京大廚」的綽號。對於像普京有著KGB前科和多疑心理的人來說，有一位私人廚師確保食物安全是至關重要的。

從廚師到巨魔，再到僱傭兵

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 普里戈津曾向普京展示聖彼得堡外一家為學校供應餐食的工廠。

2000年代初，普京入主克里姆林宮，俄羅斯安全部門慢慢奪回控制權。從2000年代中期開始，普里戈津開始執行克里姆林宮的各種任務，尤其是安全部門無法完成的任務。他建立了一個媒體帝國，在俄羅斯國內外傳播虛假信息。這台媒體機器編造的故事往往天馬行空，連國家宣傳機構都不敢傳播。隨著社交網絡影響力日漸擴大，普里戈津建立了社交平台「巨魔工廠」（troll factory；網絡水軍工廠）。 許多評論家認為，這個平台主要作用是在俄羅斯國內傳播一種觀念，即沒有所謂的真相，尋找真相也沒有意義。2013至2014年烏克蘭廣場起義（Maidan Revolution）和俄羅斯吞併克里米亞後，有關瓦格納私人軍事集團的報道首次浮出水面。瓦格納集團支持克里米亞和烏克蘭東部的親俄分裂分子。

當時克里姆林宮不敢全面入侵烏克蘭，而是在敘利亞展開軍事行動。

許多分析人士認為，俄羅斯介入敘利亞是為了轉移對烏東頓巴斯戰爭的注意力。就在那時，我們第一次聽說了烏特金（Dmitry Utkin），他是普裏戈金的親信，後來成為瓦格納集團指揮官，以其極右立場而聞名，同時也是出了名的殘忍和無情。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 普里戈津和烏特金的肖像

儘管普里戈津本人及其瓦格納僱傭軍對普京的權威日益重要，但俄羅斯政府直到2022年春天，仍聲稱當局與普里戈津沒有任何關係。

俄羅斯法律明文禁止僱傭兵組織。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）多次否認知道瓦格納的軍事行動，只說克里姆林宮知悉「某個商人」可能參與其中。

與此同時，所有人都清楚，若不是俄羅斯當局最高層同意和批准，瓦格納在烏克蘭、敘利亞和一些非洲國家的軍事行動是不可能發生的。

2022年夏天，俄羅斯傳媒開始報道這位聖彼得堡商人的武裝組織在烏克蘭作戰。

幾周內，普里戈津就開始巡視俄羅斯監獄，招募囚犯參戰。到2022年秋天，克里姆林宮發言人佩斯科夫將普里戈津形容為「對所發生的一切感到痛心」並「做出巨大貢獻」的人。

2022年11月，普里戈津在聖彼得堡開設「瓦格納中心」（Wagner Centre），同時他對俄羅斯軍方和國防部的批評也變得更尖銳。隨著俄軍撤出烏克蘭南部大部分地區和東部一些地區，普里戈津對國防部的批評也到達頂峰。

兵變

圖像來源，EPA/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 6月兵變時，瓦格納的坦克出現在俄羅斯南部城市頓河畔羅斯托夫。

這位瓦格納首領，不滿俄軍指揮部拒絕承認僱傭兵對戰爭的貢獻。他後來公開指責國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）和總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov），讓瓦格納於烏東巴赫穆特鎮（Bakhmut）作戰時彈藥不足。

克里姆林宮未就兩者矛盾升級發表公開評論。

6月初，俄羅斯國防部要求所有私人軍事組織即僱傭軍，接受國家控制，並與軍方簽訂合同。普里戈津斷然拒絕有關要求。

6月23日凌晨，矛盾到達臨界點，普里戈津指責俄軍襲擊瓦格納兵團的後方營地（沒有證據證明確實發生了此類襲擊），並宣佈展開「正義遊行」（march of justice）進逼莫斯科。

BBC和其他媒體採訪到的消息人士稱，這是普里戈津絕望的表現，他試圖讓普京關注他與俄羅斯國防部的矛盾。

一名熟悉普里戈津的消息人士告訴BBC：「他擔心失去自主權。」

瓦格納集團擊落了兩架軍用直升機和一架飛機，並殺死多達15名俄羅斯士兵。

普里戈津採取這些極端手段，使得俄羅斯聯邦安全局（FSB）對他展開刑事調查，普京則不點名形容他是"在國家背後捅刀"的叛徒，揚言所有叛變者都會受到懲罰。

6月24日晚，普里戈津停止進逼，局勢驟然緩和。

6月29日，普京會見普里戈津和其他瓦格納指揮官。普京其後表示，他說服了僱傭軍被俄軍收編。

但普里戈津否認他曾同意為俄羅斯國防部效力。

兵變後，普京出人意料地透露，瓦格納一直獲俄羅斯官方支持，儘管克里姆林宮多年來都否認與僱傭軍有任何關係。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2023年8月21日的影片中，字幕顯示普里戈津在非洲。

7月下旬，有報道稱，普里戈津曾在聖彼得堡舉行的俄羅斯-非洲峰會上露面。許多觀察家推測，鑒於瓦格納早年曾參與多個非洲國家的軍事活動，普里戈津很可能會去非洲大陸。

就在墜機事件前兩天，網上流傳一段據稱在西非國家馬里拍攝的影片。影片中，戴帽的普里戈津站在曠野裏說：「我們在這裏，讓ISIS、阿蓋達組織和其他匪徒畏懼上帝。」