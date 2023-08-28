福島核廢水排放：日本召見中國大使抗議 促妥善處理民眾「反日」舉動

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 中國民眾抗議福島核廢水排放情緒顯得相當強烈。

中日雙方就福島第一核電站經處理核廢水排放問題互提外交抗議。日方同時表示，日本企業和機構接到大量關於福島核電站排放核污染水的惡意來電。

這是自上星期四（8月24日）日本福島核電站開始排放核處理水以來，中國內地民眾多番「反日」舉動當中的其中一起。日方稱，區碼顯示有關電話撥打自中國，其中福島一家連鎖餐廳接到超過1000個類似電話。

日本星期一（28日）傳召中國駐日大使提出抗議，外務省事務次官岡野正敬稱「極其遺憾」；中國大使吳江浩稱，日方該先「正視現實，反躬自省，立即停止排海」，並稱中國使館受到了日方電話騷擾。

自排放開始以來，日本當局每天發放檢測報告，宣稱福島第一核電站周邊水域的核輻射量低於可檢測水平。

日方促中方向國民發放「凖確信息」

日本外務省表示，岡野正敬向吳江浩稱，自福島開始排放經處理的核污水以來，與此有關的騷擾電話接連出現，且均疑似源於中國，情況毫無改善。

岡野正敬稱，除了日本國內，一些在華涉日設施也受到同樣騷擾。剛過去的周末有報道稱，日本駐華使領館也接到大量抗議和騷擾電話，致使北京、上海等地的日本駐華使領館在近日已明顯加強保安。

日本駐華大使館的官方微博上星期六發帖表示，日本國內不相關的個人及團體相繼接到來自中國的騷擾電話，稱這是犯罪行為——不僅造成經濟損失，「如果是急救醫療機構，則事關人命」。

日方表示，接到電話的國內單位包括政府部門、學校甚至一家海洋館。據日本媒體報道，也有餐廳、醫療機構、文化中心等受到滋擾。

打電話的人會說中文、日語和英語，並有時使用侮辱性言語。他們在電話中談到自己反對日本排放核處理水的決定。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 日本表示，未來三個月將每周公布水樣本檢測結果。

吳江浩稱，日方應停止為排海行為「洗白」，以真正負責任的態度同周邊鄰國誠實溝通，接受國際社會嚴格監督，切實採取科學、安全、透明的方式處置核污染水。

吳江浩還稱，近日中國駐日使領館接到大量來自日本國內的騷擾電話，對使領館正常運轉造成嚴重干擾。中方就此對日方提出嚴正交涉，要求日方切實保障中國駐日使領館、在日機構、企業、公民和來日中國遊客人身安全。

日本官房長官松野博一星期一表示：「強烈敦促中方採取呼籲民眾冷靜行動等妥善舉措，發佈凖確的信息。」

同時，外務省還呼籲在中國有逗留計劃或前往中國的日本人要「十分注意」，包括避免不必要地大聲說日語，以及在遭遇抗議活動時不要靠近等。

目前未知事件對中日關係是否有進一步影響，但是與日本自民黨聯合執政的公明黨於周六稱，黨首山口那津男原定於8月底訪問中國的行程將延期。

松野博一在例行記者會上稱「十分期待」山口那津男訪華，並說：「日中間存在許多難題和懸案。將切實保持對話，通過雙方的努力推進構築建設性且穩定的關係。」

中國內地「反日」舉動不斷

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中國大陸與香港每年進口日本海產超過11億美元。

按日本計劃，福島核電站儲存的超過100萬噸污染水將在接下來的30年裏逐漸排入太平洋。

中國和韓國均反對日本排放核污水。

在日本開始排放核處理水的同日，中國宣佈禁止進口日本水產品。

但是中國反對排放核污染水的情緒蔓延至民眾，有報道指中國內地出現多起民眾「反日」行為事件。

日本放送協會（NHK）報道，自排水開始以來，中國內地有日本人學校接連遭到有人投擲石塊和雞蛋等騷擾行為。

報道指，山東青島的日本人學校上星期四（24日）有石塊投擲至校園內，次日在東部江蘇省蘇州的日本人學校有發現被人投擲雞蛋至校園內。

兩起事件中未有造成破壞或人員受傷情況，但是校方已報警處理並加強安保。星期四疑向山東青島日本學校投石的嫌疑人已被公安抓獲。

在中國社交媒體上，民眾反日情緒上升，關於核污染水排放的條目引發熱議，一些呼籲「科學」看待核處理水排放計劃的文章短暫出現後被刪除。

在微博、小紅書等社交平台上，有網民聲稱日本化妝品有放射性物質，並貼出名單——他們聲稱任何日本產品都有可能使用了輻射地的原料，呼籲避免購買；另一些則貼出替代品的名單。

這些平台上出現眾多關於「放棄日本化妝品海產品」對生活影響有多大的討論。一些日本化妝品公司則在網上發告示，強調在中國銷售的產品符合安全標凖，不存在安全問題。

核處理水排放

與此同時，東京方面希望，在核電站附近水域定期進行輻射測試能夠撫平鄰國和漁民團體的擔憂。

隨後三個月，將會每周公布測試結果。

自2011年福島核電站因海嘯而遭受嚴重破壞以來，這些水一直在積累。

日本方面聲稱，經處理後排放的水是安全的，聯合國國際原子能機構（IAEA）已批准了排放計劃，但是批評者稱，污水排放應該停止。

這些水經過過濾以去除大部分放射性元素，然後再經稀釋以降低氚的含量——這是一種難以與水分離的放射性同位素。

日本環境省表示，從核電站附近11個位置採集的樣品顯示，氚的含量低於每公升7至8貝克（Bq/L），即檢測的下限。

該部補充指，這些水「對人體健康和環境沒有不利影響」。

韓國也有反對排放核污水的聲音。上星期四，首爾有抗議者試圖衝擊日本大使館。