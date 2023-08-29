塔利班阻止阿富汗女學生出國留學

1 小时前

圖像來源，EPA

阿富汗塔利班政府繼2022年12月禁止女性讀大學後，近期再被揭阻止女性出國留學，BBC得悉至少60名女學生獲得海外獎學金後無法出境，甚至上了飛機也被帶下來。

「塔利班不准女生讀大學後，我唯一的希望就是申請獎學金，希望可以出國留學。」20歲的阿富汗學生納特凱（Natkai）說。

為保障受訪者安全，「納特凱」是化名。

塔利班在2021年重新掌權後嚴厲打壓女性權益。納特凱說她在國內上大學的機會渺茫，但她堅持學習，其後申請到獎學金入讀阿聯酋（UAE）的迪拜大學。

該獎學金是阿聯酋億萬富商哈布托爾（Sheikh Khalaf Ahmad Al Habtoor）在塔利班去年12月宣佈禁止女性讀大學後成立。

據BBC了解，共有100名阿富汗女學生獲得獎學金，一些居於海外的阿富汗學生已赴迪拜讀書。

8月23日星期三，納特凱與家人道別，啟程前往機場，但她的希望很快就破滅。

「塔利班官員看到我們的機票和學生簽證，說女生不准持學生簽證離境。」她聲音顫抖地告訴記者。

圖像來源，By Arrangement 圖像加註文字， 喀布爾機場拍攝的錄像截圖，出發前往迪拜的女學生排隊通過安檢，但有女學生在機場受到出入境官員阻撓。

被禁出國

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 塔利班政府禁止女性單獨出境，必須有男性監護人陪同

至少有60名女學生在機場被拒出境，納特凱是其中之一。

BBC看到的照片顯示，戴著頭巾的年輕女子站在行李旁，神情驚恐，深受打擊。

塔利班禁止婦女單獨旅行，只准她們與男性監護人（mahram），即丈夫、兄弟、叔叔或父親等有血緣關係的男性同伴一起出國。

但這樣還不夠。

「飛機上有三個女孩有男性監護人（mahram）。但勸善懲惡部（Vice and Virtue Ministry）的官員也把她們帶下了飛機。」納特凱說。

其餘的學生都害怕得不敢與媒體說話。

化名「艾哈邁德」（Shams Ahmad）的年輕阿富汗男子陪同妹妹到機場，他描述了當時的情況。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 女性照片甚至從大學橫幅上被抹去。

「國內的大學關閉後，獎學金讓我的妹妹有了新希望。她滿懷希望地離開家，又哭著回來了。」他說。「她所有的權利都被剝奪了。」

艾哈邁德說，有些女生甚至借錢，為陪同她們的男性申請簽證，但還是被攔了下來。

「有些女孩非常無助和貧窮。她們甚至沒有400阿富汗尼（4 英鎊；5 美元）來支付外交部要求的文件驗證費。」

迪拜大學和獎學金創辦人哈布托爾已證實這些女學生受到阻撓。

哈布托爾在社交媒體「X」（推特）發佈一段英文影片，批評塔利班當局，並稱在伊斯蘭教下男女平等。

影片還收錄了一段英文語音留言，來自其中一名在機場被阻擋的阿富汗女孩。

「我們現在就在機場，但不幸的是，政府不准我們去迪拜。」她說。「他們甚至不准那些有男性監護人（mahram）的人去迪拜。我不知道該怎麼辦。請幫幫我們。」

國際反應

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 儘管面臨危險，阿富汗婦女多次舉行抗議活動，但即便如此，也未能改變塔利班的相關政策。

塔利班最新一輪行動，引發人權組織和外交界的不安。

「塔利班已經殘酷地剝奪女童和婦女受教育的權利，現在還更進一步，是令人震驚的一步。」人權觀察組織（Human Rights Watch）研究員巴爾（Heather Barr）說。

「這是在囚禁她們，並阻止其他人幫助她們求學。」

前聯合國駐阿富汗青年代表扎德蘭（Shkula Zadran）在網上發佈信息，敦促有關大學不要放棄這些女孩。

塔利班沒有發表任何聲明或澄清。

勸善懲惡部（ Vice and Virtue Ministry）發言人穆哈吉爾（Mohammad Sadiq Akif Muhajir）告訴BBC，他們對事件並不知悉。

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塔利班高級發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）也拒絕置評，稱自己正在旅行，不掌握任何資訊。

被拒出境的女學生納特凱處於絕望的深谷。

塔利班於2021年8月15日奪權時，她高中畢業，正在凖備大學入學考試。

納特凱一度以為自己找到了追夢之路。她表示對塔利班無話可說，因為「他們不接受也不尊重女性」。

她呼籲全世界不要拋棄阿富汗女孩，或者她們受教育的機會。

「在這個國家，身為女性就是一種罪，我在這裏錯過了（求學的）機會。我很傷心，我不知道該怎麼辦，也不知道接下來會發生什麼。」