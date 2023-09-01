中印衝突與地圖爭端：綿延數十年的龍象邊界之爭

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圖像來源，AFP

中國發佈新一年度官方版圖，引起多個與之有領土主權爭議的國家提出抗議，這其中包括了印度。

印度認為中方地圖涵蓋「毫無根據」的印方土地，中國則反駁稱其「依法行使主權」，要求印方「客觀冷靜看待」。

地圖涉及的爭議區域主要為牽涉巴基斯坦的喀什米爾（Kashmir）地區，以及中方稱為藏南地區的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）。中印兩國對這些地區的主權爭議已持續數十年，成為左右兩國關係的重要議題。

「新版中國版圖」為何引起印度不滿？

翌日，印度外交部表示，該地圖將與印度有主權爭議的領土納入其版圖，新德里已向北京表示「強烈抗議」。

印方提出主權爭議的地區包括該國東北部的阿魯納恰爾邦，中國稱該9萬平方公里土地為藏南地區，是西藏自治區的一部分。該處目前由印度實際控制。

另一片主要爭議區域為阿克賽欽高原（Aksai Chin），中方將其歸屬於西藏，是西藏西部與新疆自治區接壤區域，印度則主張中方所控制的3.8萬平方公里土地為喀什米爾地區拉達克屬地（Ladakh）的一部分。巴基斯坦與印度長期爭議整個喀什米爾地區的主權歸屬，但巴方並未對中方對阿克賽欽高原的控制提出異議。

對於中方地圖的表述，印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）說：「提出荒謬的主張不會讓別人的領土變成你的領土。」

中國外交部發言人汪文斌8月30日被問到對印方抗議的回應。汪文斌說：「這是中方依法行使主權的例行性做法，希望有關方面客觀冷靜看待，不要過度解讀。」

今年4月，中國民政部宣佈對藏南地區的11個地名進行「標凖化處理」，以重新命名，也引發了印度的反對。

中國國家主席習近平與印度總理莫迪（Narendra Modi）最近均出席了在南非約翰內斯堡召開的金磚國家（BRICS）領導人峰會。兩人期間曾經會晤，印方外交官稱，莫迪向習近平表達對印中邊界僵持局勢的擔憂，兩國領導人同意指示各自官員加緊努力，迅速解除對峙，緩和局勢。

中國外交部其後稱，習近平向莫迪指出，雙方應從兩國關係大局出發，妥善處理邊界問題，共同維護邊境地區的和平與安寧。

中印邊界爭議如何走到今天？

中印邊界總長3440公里，但自中共建政與印度自英國獨立以來，一直未得到圓滿勘定。湖泊、河流甚至是喜馬拉雅山脈上的積雪移動，均意味著界線發生變化，兩國戍邊軍隊湧至前線對峙，甚至動武。

爭端更早的根源可以追溯至1914年英屬印度帝國、西藏噶廈與中華民國北洋政府談判後劃定的麥克馬洪線（McMahon Line）。中共建政以來從未承認此段中印邊界，但它成為了兩國認可的「中印邊境實際控制線」的一部分。

這次衝突，雙方拳腳、棍棒相向，並未開火，但仍是1975年以來中印最嚴重的軍事衝突。後來的消息稱，至少20名印度士兵和四名中國士兵喪生。

時間回撥到2020年1月，兩國部隊在靠近印度錫金邦地帶發生衝突，雙方士兵各有損傷。該地區處於不丹與尼泊爾兩國之間。

同年9月7日，中國指控印度士兵在班公湖南岸神炮山地域向中方士兵開槍，成為45年來中印控制線首次開火。印度宣稱是中國士兵向天開槍。

兩國曾在1996年簽訂協議，禁止雙方在邊界線附近使用槍支與炸藥。9月衝突發生後不久，兩國同意降級緊張局勢。

而自6月加勒萬河谷衝突後，中印兩國同意建立軍長級會談機制，以溝通雙方分歧。2022年12月，兩軍在藏南（阿魯納恰爾）達旺地區（Tawang）再有衝突，此後緊張局勢稍有鬆弛。

中印兩國在1962年爆發邊境戰爭，印度慘敗。這是兩國目前唯一的全面戰爭。

至2023年8月，中印兩國已舉行過十九輪軍長級會談。中國國防部8月15日發表聲明稱：「在兩國領導人共同指引下，雙方以開放性和前瞻性方式交換了意見，同意通過軍事和外交渠道保持溝通對話勢頭，盡快解決剩餘問題。在此期間，雙方同意維護中印邊境和平安寧。」

中印邊界爭議與衝突時間線