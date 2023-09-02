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英國對華關係困境：脫鉤還是保持接觸？
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英國對華關係困境：脫鉤還是保持接觸？
39 分钟前
英國外交大臣近期訪問北京時表示，與中國脫離接觸是不可信的。與此同時，中國正試圖在金磚國家集團的基礎上建立新的外交聯盟。脫鉤還是合作，在錯綜複雜的外交環境中，英國正在尋找新的途徑。
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