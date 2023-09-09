中國官方地圖引爭議、香港政治難民在英國、普京會面金正恩等本周重要故事

19 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 中印邊界爭議可追溯到1914年制定的麥克馬洪線（McMahon Line）。

2023年9月第一個星期，中國發佈新一年度官方版圖，引起多個與之有領土主權爭議的國家不滿，這其中包括了印度。同時間，金正恩據報將與與普京會面，引發國際關注，焦點包括兩人是否會討論武器買賣。在英國的香港政治庇護難民，向BBC中文親訴在精神健康的掙扎過程。

此外，中國當局計劃將「傷害中華民族感情」的行為列入治安拘留範圍，在互聯網上引發爭議。最後，韓國上萬小學教師走上街頭，抗議學生家長的霸凌，導致一名年輕老師輕生。

剛剛過去的一周，BBC中文有以下新聞內容受到讀者的關注。如果錯過了，帶您一一回顧。

1.中印衝突與地圖爭端：綿延數十年的龍象邊界之爭

中國發佈新一年度官方版圖，引起多個與之有領土主權爭議的國家不滿，這其中包括了印度。

印度認為，中方地圖涵蓋「毫無根據」的印方土地，中國則反駁稱其「依法行使主權」，要求印方「客觀冷靜看待」。

地圖涉及的爭議區域主要為牽涉巴基斯坦的喀什米爾（Kashmir）地區，以及中方稱為藏南地區的阿魯納恰爾邦（Arunachal Pradesh）。中印兩國對這些地區的主權爭議已持續數十年，成為左右兩國關係的重要議題。

2. 金正恩與普京「結盟」為何會令人擔憂

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 金正恩與普京會結成新的同盟關係嗎？

朝鮮（北韓）領導人金正恩據報計劃在本月訪問俄羅斯，消息引起了美國及其盟友的擔憂。

美國官員較早前表示，金正恩與俄羅斯總統普京打算討論朝鮮是否可能向莫斯科提供武器，支持其在烏克蘭的戰爭。

從表面上看，朝鮮和俄羅斯之間達成武器協議，在交易層面上完全合理。莫斯科迫切需要武器，特別是子彈和炮彈，以支援在烏克蘭的戰爭，而平壤在這方面有充足的供應。

3.香港尋求庇護者在英國面臨的困境： 噩夢，無助感與生活拮据

圖像加註文字， 香港學生文妮夏（Venita）

2021年年初的一天，英國東部城市諾里奇（Norwich）天色灰暗，窗外颳起風，當時還是18歲的香港學生文妮夏（Venita）獨自坐在向友人借住的房間裏。大約3年前，當時還是香港中文大學學生的她參加了校園示威活動。因擔心警方追捕， 文妮夏帶上僅有的1000英鎊逃離香港，隻身來到舉目無親的英國，在等待政治庇護期間， 被迫四處漂泊借宿。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 移民英國難找工作？香港殯葬禮儀師親述回歸「老本行」之路

4.中國擬將「傷害民族感情」行為列入治安處罰法引發爭議

圖像來源，Getty Images

中國當局計劃將「傷害中華民族感情」的行為列入治安拘留範圍，在互聯網上引發爭議。

修訂的 《治安管理處罰法》 草案在近日公布，已經過中國最高立法機關全國人大常委會第一次審議，正在徵求公眾意見。如草案獲得通過成為法律，被認定為有「傷害中華民族感情」行為者將被處以拘留及罰款。

5. 韓國上萬名老師為何走上街頭 抗議學生家長霸凌？

圖像來源，Courtesy News1 圖像加註文字， 在過去的6周內，數以萬計的韓國教師在首爾集會。他們聲稱現在非常害怕被稱為虐待兒童者，也無法管教學生或在學生互相攻擊時進行干預。

一名老師自縊的悲劇激起了韓國各地小學教師的憤怒。學校老師們開始分享自己被霸道的學生家長和不守規矩的孩子欺負的經歷。

數以萬計的小學老師走上街頭罷課，要求在教學專業崗位上獲得更好的保護。