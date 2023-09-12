金正恩訪俄：朝鮮領導人進入俄羅斯國境，將與普京會面

蔡亦偉（Derek Cai）

BBC記者，發自新加坡

16 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 金正恩在離開朝鮮平壤前往俄羅斯之前從專列上揮手致意。

朝鮮領導人金正恩已啟程前往俄羅斯，並已越過邊境，將在稍後與普京總統舉行高峰會面。

一名美國官員表示，由於俄羅斯正面臨烏克蘭的反攻，朝俄兩國很可能會討論軍火交易。

韓國國防部已確認，金正恩的列車已於周二早上進入俄羅斯境內。

列車將駛往符拉迪沃斯托克（中國舊稱「海參崴」），俄羅斯正在那裏主辦東方經濟論壇。

預計行程尚需五至六個小時。

兩國領導人的會晤預計最早將於當地時間周二進行——不過克里姆林宮的聲明指，會面也有可能在「今後幾天」內進行。

據朝中社報道，金正恩將由高級政府官員陪同，其中包括軍方人員。

克里姆林宮也證實了金正恩的訪俄行程。

朝鮮官方媒體發佈的照片顯示，金正恩在離開平壤之前，在他的裝甲列車上揮手。

據BBC的美國合作方媒體哥倫比亞廣播公司新聞台（CBS News）的報道，五角大樓預計朝俄領導人將會有「某種類型的會議」。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 朝鮮領導人金正恩外訪看點：裝甲專列、防彈座駕和貼身護衛

如果金正恩與普京總統的峰會如期舉行，就將是朝鮮領導人四年多以來首次國際外訪，也是新冠疫情爆發以來的首次。

美國官員在較早前向CBS表示，會面議程的一個重點是探討朝鮮是否可能向俄羅斯提供武器，支持其在烏克蘭的戰爭。

金正恩上一次出國是在2019年，當時是朝鮮與時任美國總統特朗普（Donald Trump）的核裁軍談判破裂之後，金正恩前往符拉迪沃斯托克與普京總統舉行會面。

有傳聞指，金正恩的火車包括至少20個防彈車廂，令它比一般的列車更重，速度最多不能超過59公里/小時（37英里/小時）。他前往符拉迪沃斯托克的旅程預計將需要整整一天。

白宮表示，他們已獲得最新消息，俄羅斯和朝鮮之間的軍火談判正在「積極進展」。

美國國家安全委員會發言人約翰·柯比爾（John Kirby）較早前表示，俄羅斯國防部長謝爾蓋·紹伊古（Sergei Shoigu）在最近一次訪朝期間曾試圖「說服平壤向俄羅斯出售火炮彈藥」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 7月，俄羅斯國防部長紹伊古曾訪問朝鮮

總部位於華盛頓的卡內基國際和平研究院（Carnegie Endowment for International Peace）的安吉特·潘達（Ankit Panda）指出，俄羅斯和朝鮮各自有對方想要的東西。

「現在重要的是雙方能否找到一個彼此都願意支付的價錢來換取對方的幫助，」他向BBC表示。

俄羅斯可能會向朝鮮索要常規武器，包括炮彈和火箭炮彈藥，並以糧食和原材料作為交換，並在聯合國等國際論壇上繼續支持朝鮮。

「這可能會開啟朝鮮向俄羅斯提供更精密武器的可能性，從而讓莫斯科能夠維持和補充自己的常規武器儲備。」

俄羅斯被認為可能需要122毫米和152毫米炮彈，因為它的庫存已經告急，但是鑒於朝鮮的神秘，要確定其完整的火炮存量並不容易。

金正恩與紹伊古在七月份會晤時，所展示的武器包括被認為是該國首款使用固體推進劑的火星系列（Hwasong）洲際彈道導彈。

那也是自新冠疫情全球大流行以來，金正恩首次向外國客人打開國門。