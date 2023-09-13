拜登彈劾調查：美國眾議院想查什麼？為何現在要趕總統下課？

28 分钟前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 白宮批評共和黨人已調查拜登多月，卻沒能找出任何指控總統行為不檢的證據。

共和黨籍的美國國會眾議院議長凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）宣佈，眾議院將對民主黨籍的美國總統拜登（Joe Biden）開展彈劾調查，焦點包括「濫權、妨礙與貪污腐敗指控」。

麥卡錫星期二（9月12日）宣佈此決定時，指責拜登就其家族的商業交易內容撒謊。白宮發言人伊恩·薩姆斯（Ian Sams）反駁稱，共和黨的指控毫無證據，是「最差劣的極端政治」。

共和黨內極右翼黨員近日施壓麥卡錫，要求盡快開展彈劾程序。知名頑固派，佛羅里達州聯邦眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）稱，啟動彈劾調查無異於「嬰兒學步」，並重申要逼宮麥卡錫。

BBC梳理拜登所面臨的指控，以及共和黨此刻提出彈劾總統的時機問題。

拜登彈劾調查到底要查什麼？

BBC記者小伯恩德·德布斯曼（Bernd Debusmann Jr）華盛頓報道

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 麥卡錫指控拜登「對美國人民撒謊」。

1. 拜登家族涉嫌收受外來資金

美國聯邦眾議院監督委員會（House Oversight Committee）在8月初發出一份備忘錄，宣稱有證據顯示，拜登家族及其業務伙伴從外來源頭收取超過2000萬美元（1.46億元人民幣；6.4億元新台幣；1.57億港元）。這包括中國、哈薩克斯坦、烏克蘭、俄羅斯與羅馬尼亞等國家。

委員會主席，肯塔基州聯邦眾議員詹姆斯·科默（James Comer）曾說——但未出具實質證據——亨特·拜登（Hunter Biden）將其父親——時任總統奧巴馬（Barack Obama）的副總統——當成「品牌」來「兜售」，「從（哈薩克、俄國與烏克蘭的）寡頭財閥中撈取好幾百萬元」。

然而，委員會取得的三份基於銀行記錄而撰寫的備忘錄，並未能辨別出有任何一筆支付是發予拜登總統的，也未能提供證據，證明他從中直接得益。

2. 拜登「品牌」

亨特·拜登一位前生意伙伴德文·阿徹（Devon Archer）曾表示，在十年間，老拜登曾多次與潛在生意伙伴——包括外國國民——在免提電話上通話，「也許有個20次」。

眾議院的共和黨人曾說，這些通話與拜登宣稱不符——拜登曾說從不跟兒子討論商業交易。

阿徹作證稱，這些電話通話只是「閒話家常」，從未觸碰亨特·拜登的生意往來，也「從未討論任何生意往來」。

國會誠信計劃（Congressional Integrity Project）——一個立場傾向民主黨的監察組織——曾發表報告稱，阿徹的供詞「未能提供一絲證據」證明拜登有替兒子處理業務，構成利益衝突。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 多數針對拜登總統的指控均圍繞其兒子亨特·拜登的業務往來，以及拜登有否參與其中。

3. 賄賂計劃指控

共和黨人的另一焦點是聯邦調查局（FBI）接獲的一起未經核實的告密，聲稱拜登施壓烏克蘭政府革除一位高級檢察官，以阻止對烏克蘭能源企業布利斯瑪（Burisma）的調查。亨特·拜登是這家公司的董事會成員。這項指控最初出現於2019年，時任總統特朗普（Donald Trump）首次被彈劾之時。

共和黨籍聯邦參議員查克·格拉斯利（Chuck Grassley）取得FBI一份詳細記載有關指控的文件，並於7月將之公開。據文件所稱，前布利斯瑪首席執行官（CEO；總裁）尼古拉·茲洛切夫斯基（Mykola Zlochevsky）據報曾說，他給亨特·拜登和老拜登支付了500萬美元。

在特朗普執政期間，美國司法部耗時八個月調查該宣稱，但最終因「證據不足」而放棄調查。

茲洛切夫斯基後來反駁該宣稱，並稱他從未聯繫老拜登或其職員，拜登在副總統任內也從未協助他或其企業。這是來自民主黨聯邦眾議員傑米·拉斯金（Jamie Raskin）所披露的一份訪談逐字稿。

在阿徹的供詞中，他也稱自己並不知曉有這樣的金錢交易存在過。

4. 優待亨特·拜登

這兩位IRS調查員今年稍早前作證時稱，司法部「故意拖延」，並阻擋調查程序。

眾議院共和黨人曾聲稱，這些證詞足以證明司法部受拜登指使起訴特朗普，同時在調查針對總統兒子的指控時予以寬待。

司法部否認指控；眾議院共和黨人在7月份曾傳召其他證人，他們作證稱，拜登總統與司法部長梅裏克·加蘭（Merrick Garland）均未干預調查。

5. 牽涉布利斯瑪公司調查的「勾結」

麥卡錫議長在宣佈啟動彈劾調查時，還提到了拜登幕僚與亨特·拜登團隊之間據稱曾進行的一些通信。

麥卡錫並未提供任何細節，但與眾議院監督委員會的說法相似。委員會曾指控副總統辦公室與亨特·拜登的一名商業搭檔「勾結」，在回答媒體有關布利斯瑪公司貪污腐敗問題的提問上預先協調。

委員會引述了一份拜登家族生意搭檔埃里克·史威林（Eric Schwerin）於2025年12月發予副總統辦公室職員凱特·貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）的電郵，當中史威林提供了「白宮該採用來回應媒體查詢亨特·拜登在布利斯瑪公司內角色的引語」。

據委員會所稱，貝丁菲爾德女士答覆，拜登副總統「批准了這樣做」。

白宮發言人薩姆斯稱，有關布利斯瑪公司的指控是屬於「費時數月浪費時間與納稅人資源，一場毫無證據的徒勞之舉」的一部分。

彈劾拜登：共和黨此刻出手志在什麼？

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 共和黨以些微優勢控制眾議院，但參議院由民主黨控制，拜登彈劾案要闖關不易。

經過數個星期或明或暗的提示後，麥卡錫這位加利福尼亞州的共和黨人冒險地拿出一份媒體聲明，宣稱有「針對拜登總統操守」的「嚴重且可靠的指控」，且經過「通盤考慮」之後，認為有必要加以調查。

要把總統——或者是其他高層行政或司法官員——趕下台，聯邦眾議院彈劾是官方程序的第一步。這需要獲得議事堂在席議員的簡單多數表決，通過啟動在聯邦參議院舉行審判，並最終以三分之二多數表決裁定有罪，繼而撤職。

特朗普在任總統時，先後兩次在民主黨控制眾議院期間被彈劾——首先是2019年有關烏克蘭，和2021年有關1月6日國會山莊暴動的彈劾——但兩次都被參議院裁定無罪。

彈劾調查都有哪些權限？

麥卡錫議長說，彈劾調查將賦予眾議院共和黨人「全權為美國大眾搜集一切事實與答案」。傳統上，彈劾調查申領法庭命令時，法院會授予國會委員會更大權力簽發與執行傳票，以獲取文件或傳召證人作證。

今年7月，麥卡錫將之與里查德·尼克松（Richard Nixon，尼克遜）政權相比較，他是1974年國會調查的目標。不過，在國會正式彈劾他之前，他主動辭職。

麥卡錫說：「我們在盯著這個政權像尼克松一樣操控政府，阻止我們獲取所需信息。」

過去這位眾議院議長很不願意支持某些共和黨人在議事堂內提出啟動彈劾聆訊的要求，稱那是言之過早。然而，其黨內右翼人士所施加的壓力正持續增加。面對共和黨在眾議院內只佔些微多數，加上未來幾個星期將要面對表決政府開支法案的連場硬仗，麥卡錫選擇改轅易轍。

但議長這樣做也許還不足以讓保守派批評者滿足。麥卡錫做出宣佈後不久，佛羅里達州聯邦眾議員馬特·蓋茨就在議場上表達其失望之情。

他說：「眾議院的保守派們施壓了幾個星期要求加以行動之後，這只能說是嬰兒學步。我們必須加快步伐。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 亨特·拜登（左）被指控將父親的身份當作「搖錢樹」。

拜登有可能被下課嗎？

要在眾議院彈劾動議上獲得終極成功仍是個莫大問號。共和黨在院內只佔些微多數，黨內一些中間派正謀劃在2024年11月的選舉中勝選連任，而他們已在表達對於推進只會加劇美國政治分歧的這一程序的不安。

拜登的團隊很快便出手抵擋麥卡錫的彈劾案宣佈。白宮發言人薩姆斯在社交媒體上發文稱：「眾議院共和黨人已經把總統查了九個月，一點不當行為的證據都找不出來。」

美國有史以來，只有三位總統遭到彈劾——1868年的安德魯·約翰遜（Andrew Johnson）、1998年的比爾·克林頓（Bill Clinton）和特朗普遭兩度彈劾。沒有任何一位被參議院裁定有罪。