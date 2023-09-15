中國國防部長李尚福：缺席與越南的預定活動引發關注

41 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國國防部長李尚福

據路透社報道，中國國防部長李尚福上周突然以健康狀況為由，缺席了與越南國防官員的會晤。

越南政府曾在上月底宣佈，越中第八次邊境國防友好交流活動將於9月7日至8日在越南老街省和中國雲南省舉行。李尚福將與越南防長潘文江共同出席。

但路透社援引兩名越南官員的話稱，北京在該活動前幾天告知河內，李尚福因「健康狀況」無法出席活動，希望活動延期進行。

一名不願具名的美國官員說，華盛頓知悉李尚福取消與越南官員會面的消息。

越南政府此前表示，原本計劃的活動包括在老街國際口岸為中國代表團舉行歡迎儀式，向界碑敬禮、描紅添彩、種植友誼樹等。

在中國前外長秦剛突然被免職、解放軍火箭軍的領導層突然被撤換的背景下，李尚福的缺席引起外界注意。他在過去半個多月內都沒有在公眾視野中露面。

美國駐日本大使拉姆·伊曼紐爾（Rahm Emanuel）上周公開發帖稱：「先是（中國）外交部長秦剛失蹤，然後是火箭軍司令員失蹤，現在國防部長李尚福已經兩周沒有公開露面了。這場失業大賽誰會獲勝？中國年輕人還是習近平的內閣？」

中國政府未回應置評請求。此前，中國外交部發言人毛寧在被問及伊曼紐爾有關李尚福的發言時，表示不了解情況。

另據《金融時報》援引多名美國知情人士的話稱，美國政府相信李尚福已接受調查，無法履行國防部長的職責。BBC不能獨立核實該說法。

在李尚福「消失」的傳言甚囂塵上之際，《華爾街日報》周五（9月15日）引述知情人士的話稱，李尚福上周被當局帶走並接受審問。

誰是李尚福

65歲的李尚福於今年3月被任命為新一任防長。和秦剛一樣，他也是中國的五位國務委員之一，和副總理屬於同一行政級別。

李尚福最後一次公開現身是8月29日，當時他在北京舉行的中非和平安全論壇上發表演說。

八月中旬，李尚福還訪問了白俄羅斯與俄羅斯。他當時說，中國和白俄羅斯是「真正的鐵桿兄弟」。

美國駐日本大使伊曼紐爾周五（9月15日）再次在推特發文稱，李尚福也沒有出席與新加坡海軍總長舉行的預定會議，因為他「被軟禁了」。但他沒有提供這些說法的來源。BBC已向新加坡海軍發送置評請求。

李尚福於1958年出生。中國官方媒體報道稱，他的父親曾是中國人民解放軍鐵道兵西南指揮部的一名副司令員。

他曾在隸屬於中國解放軍的西昌衛星發射中心工作了三十多年，負責中國探月工程的火箭發射任務。

2016年，他出任解放軍戰略支援部隊副司令員兼參謀長。戰略支援部隊是解放軍新成立的一支部隊，主要承擔電子對抗、網絡攻防、衛星管理等電磁空間和網絡空間的攻防任務。

2017年，他擔任中央軍委裝備發展部部長。2018年，美國曾因中國軍隊採購俄羅斯武器，對當時主管裝備工作的李尚福實施制裁。

2022年10月，他當選為第二十屆中共中央軍委委員。

在中國，國防部長並不擁有絕對的決策權，更多地負責國防外交工作。在最高軍事機構中央軍委中，兩名副主席張又俠與何衛東排名在他之上，正主席則是習近平本人。

今年6月，李尚福前往新加坡，發表上任後在香格里拉對話會的首次演講。他稱中美如發生激烈衝突，將是世界「不可承受之痛」。他與美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的短暫握手受到外界關注。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2023年3月12日，在北京人民大會堂舉行的全國人民代表大會上，新當選的中國國務委員秦剛、國務委員兼國務院秘書長吳政隆、國務委員李尚福在當選後宣誓。

近期高層人事變動

李尚福的缺席之所以引發一系列猜測，是因為中國近期發生多次劇烈的高層人事變動，當局卻對此諱莫如深。

今年7月31日，中國突然宣佈更換解放軍火箭軍的兩名最高級指揮官，證實「失蹤」數月的原火箭軍司令員李玉超上將和政委徐忠波上將已經離職。

李玉超在2022年1月升任火箭軍司令員，任職僅僅一年半。香港《南華早報》此前披露稱，李玉超被軍方反腐敗機構帶走並接受調查。被帶走的還有劉光斌和張振中等火箭軍現任和前任高級將領。

有分析認為， 這是近十年來中國軍方領導層最大一次意料之外的改組，體現了習近平政府在對這一掌管中國核武器的精英部隊進行清洗。

此外，有關火箭軍前副司令員吳國華去世的消息今年7月一直在中國社交媒體流傳。一份7月25日發出、署名「吳國華同志治喪辦公室」的訃告寫道，吳國華7月4日在北京逝世，終年66歲。

中國上海的官方媒體「澎湃新聞」在7月27日證實了該消息，稱從吳國華的親友處獲悉，這名中將「因病醫治無效」而在7月4日去世。

但在幾個小時後該報道被刪除。一般負責發佈重要官員訃告的新華社則緘默不言。目前尚不清楚原因。