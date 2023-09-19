美伊完成換囚：美國解凍60億美元伊朗資金，五名被押美公民飛離伊朗

麗斯·杜塞特（Lyse Doucet）

BBC首席國際事務記者

1 小时前

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 五名從伊朗獲釋的美國人在卡塔爾轉機。

伊朗釋放了五名被監禁多年並被廣泛視為人質的美國人，他們已成功踏上歸國的旅途。

在卡塔爾的斡旋下，伊朗在韓國銀行中被凍結的60億美元（48億英鎊）資金解凍轉至多哈的銀行，從而給此次有爭議的換囚行動劃上句號。

這四名男子和一名女士也是伊朗公民。他們乘坐包機前往卡塔爾首都多哈。

在美國高級官員與他們會面後，目前正在前往華盛頓的途中。

這些美國人包括51歲的商人西亞馬克·納馬齊（Siamak Namazi），他已在德黑蘭聲名狼藉的埃文監獄（Evin prison）服刑近八年，以及59歲的商人埃馬德·沙吉（Emad Shargi）和67歲的環保主義者莫拉德·塔赫巴茲（Morad Tahbaz），他也擁有英國國籍。

美國表示，這幾名公民因毫無根據的指控而被監禁，是出於政治目的。

8月中旬，他們從埃文監獄被轉移到德黑蘭的一處住所單獨軟禁，這是協議達成的最初跡象。

作為交換的一部分，被關押在美國監獄的五名伊朗人也獲得寬恕，他們主要被控違反美國制裁。預計他們不會全部返回伊朗。

據伊朗方面透露，他們分別是禮薩·薩漢普爾（Reza Sarhangpour）、卡姆比茲·阿塔爾·卡沙尼（Kambiz Attar Kashani）、卡維·洛特弗拉·阿弗拉西亞比（Kaveh Lotfolah Afrasabi）、邁赫達德·莫因·安薩里（Mehrdad Moein Ansari）和阿明·哈桑扎德（Amin Hasanzadeh）。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 埃馬德·沙吉（左二）、西亞馬克·納馬齊（右二）和莫拉德·塔赫巴茲（右）抵達卡塔爾，他們在那裏轉機。

「今天，五名無辜被關押在伊朗的美國人終於回家了。」美國總統拜登（Joe Biden）在他們的飛機降落在多哈後說道。

拜登表示，這五人都經歷了「多年的痛苦、不確定性和折磨」。

拜登還宣佈，美國對伊朗前總統馬哈茂德·艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）和伊朗情報部實施新的制裁，稱他們參與了錯誤的拘留行為。

西亞馬克·納馬齊在一份聲明中說：「如果不是你們所有人都不讓世界忘記我，我今天就不會自由。」

「我發自內心地感謝你們。感謝你們在我無法為自己發聲時為我發聲，感謝你們在我竭力在埃溫監獄堅不可摧的高牆後尖叫時，讓我的聲音被聽到。"他說道。

他還讚揚總統拜登做出了」一些極其艱難的決定來拯救我們「，並」最終將美國公民的生命置於政治之上「。

圖像來源，anyhopefornature/FreetheNamazis/NedaSharghi 圖像加註文字， 美國稱，西亞馬克·納馬齊、莫拉德·塔赫巴茲和埃馬德·沙吉都因毫無根據的指控被監禁。

去年2月，美國和伊朗在卡塔爾的調解下開始了長達數月的非直接談判，最終達成了協議。

一位消息人士說，雙方在多哈至少進行了九輪對話。卡塔爾高級官員也穿梭於德黑蘭和華盛頓之間。

喬治城大學卡塔爾分校伊朗裔教授邁赫蘭·卡姆拉瓦（Mehran Kamrava）對BBC說：「我認為對雙方都算一點勝利。」

「對拜登來說，大選在即，他把美國人帶回了家；而對伊朗來說，在美國監獄裏的伊朗人獲釋了，而這60億美元是更大的勝利。」

伊朗官員一再表示，他們會按照自己的意願花錢。但參與這一進程的消息人士堅稱，這筆資金將受到嚴格控制。

「不會有任何資金流入伊朗。」他們強調說。「只有人道主義交易，包括食品、藥品、農業，才會逐筆支付給第三方供應商。」

消息人士告訴BBC，這筆錢並不屬於被制裁凍結的伊朗資產。這筆存在韓國的資金是伊朗石油銷售收入，德黑蘭可將其用於雙邊和非制裁援助，但由於貨幣兌換困難等各種原因而沒有使用。

美國共和黨領袖譴責該協議是支付贖金和對制裁的削弱。共和黨籍的眾議院外交事務委員會主席邁克·麥考爾（Michael McCaul）譴責美國政府向「世界上頭號恐怖主義資助國」轉移資金。

這批美國囚犯是誰？

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 獲釋人質抵達多哈。

莫拉德·塔赫巴茲（Morad Tahbaz）：2018年與其他八名伊朗保育人士一起被捕。他們一直使用攝像機追蹤極度瀕危的野生亞洲獵豹，但被控從事間諜活動。儘管他否認指控，但被判處10年監禁。

西亞馬克·納馬齊（Siamak Namazi）：迪拜石油高管，2015年被捕。他年邁的父親巴奎爾（Baquer）在伊朗官員允許他探視兒子後，於次年被拘捕。兩人都因「與敵國合作」被判處10年監禁，但他們都否認了這一指控。伊朗允許巴奎爾在2022年離開伊朗接受治療。

埃馬德·沙吉（Emad Shargi）：2018年在伊朗一家風險投資基金工作期間被拘捕。後來他獲保釋，並被告知他已洗脫間諜指控。但在2020年，一家法院通知其已被缺席定罪，並被判處10年監禁。他在上訴前獲釋，據報道在2021年試圖非法穿越伊朗西部邊境時被拘捕。

另外兩人不願透露姓名。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 五名美國人中的四人在8月從德黑蘭埃文監獄轉移至住所軟禁。

這些囚犯的獲釋讓一些人倍感欣慰，但問題在於今後此類事件可能再次發生。德黑蘭仍有其他的雙重國籍者身陷囹圄。

英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中東和北非項目主任薩南·瓦基爾（Sanam Vakil）說：「伊朗政府已經成為一個劫持人質的政府……他們一直在利用民眾作為棋子，這也是他們對抗西方的籌碼之一。」

卡塔爾希望這種罕見的合作將有助於推動其他長期爭端的解決，包括2015年的伊朗核協議問題。由於時任美國總統特朗普（Donald Trump）五年前決定退出該協議，許多人認為其已經失效。

他說，只要伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）繼續掌權，德黑蘭就將繼續與華盛頓保持戰略敵意。

長期以來一直有聲音敦促美國總統拜登採取行動，使美國人能回家。

今年早些時候，西亞馬克·納馬齊在伊朗監獄給拜登寫信。被美國稱之為遭不公正拘留的納馬齊表示，自己擁有「歷史上被扣押時間最長的伊朗裔美國人質」這一併不光榮的頭銜。