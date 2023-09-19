美伊完成換囚：美國解凍60億美元伊朗資金，五名被押美公民飛離伊朗
- 麗斯·杜塞特（Lyse Doucet）
- BBC首席國際事務記者
伊朗釋放了五名被監禁多年並被廣泛視為人質的美國人，他們已成功踏上歸國的旅途。
在卡塔爾的斡旋下，伊朗在韓國銀行中被凍結的60億美元（48億英鎊）資金解凍轉至多哈的銀行，從而給此次有爭議的換囚行動劃上句號。
這四名男子和一名女士也是伊朗公民。他們乘坐包機前往卡塔爾首都多哈。
在美國高級官員與他們會面後，目前正在前往華盛頓的途中。
這些美國人包括51歲的商人西亞馬克·納馬齊（Siamak Namazi），他已在德黑蘭聲名狼藉的埃文監獄（Evin prison）服刑近八年，以及59歲的商人埃馬德·沙吉（Emad Shargi）和67歲的環保主義者莫拉德·塔赫巴茲（Morad Tahbaz），他也擁有英國國籍。
美國表示，這幾名公民因毫無根據的指控而被監禁，是出於政治目的。
8月中旬，他們從埃文監獄被轉移到德黑蘭的一處住所單獨軟禁，這是協議達成的最初跡象。
作為交換的一部分，被關押在美國監獄的五名伊朗人也獲得寬恕，他們主要被控違反美國制裁。預計他們不會全部返回伊朗。
據伊朗方面透露，他們分別是禮薩·薩漢普爾（Reza Sarhangpour）、卡姆比茲·阿塔爾·卡沙尼（Kambiz Attar Kashani）、卡維·洛特弗拉·阿弗拉西亞比（Kaveh Lotfolah Afrasabi）、邁赫達德·莫因·安薩里（Mehrdad Moein Ansari）和阿明·哈桑扎德（Amin Hasanzadeh）。
「今天，五名無辜被關押在伊朗的美國人終於回家了。」美國總統拜登（Joe Biden）在他們的飛機降落在多哈後說道。
拜登表示，這五人都經歷了「多年的痛苦、不確定性和折磨」。
拜登還宣佈，美國對伊朗前總統馬哈茂德·艾哈邁迪內賈德（Mahmoud Ahmadinejad）和伊朗情報部實施新的制裁，稱他們參與了錯誤的拘留行為。
西亞馬克·納馬齊在一份聲明中說：「如果不是你們所有人都不讓世界忘記我，我今天就不會自由。」
「我發自內心地感謝你們。感謝你們在我無法為自己發聲時為我發聲，感謝你們在我竭力在埃溫監獄堅不可摧的高牆後尖叫時，讓我的聲音被聽到。"他說道。
他還讚揚總統拜登做出了」一些極其艱難的決定來拯救我們「，並」最終將美國公民的生命置於政治之上「。
去年2月，美國和伊朗在卡塔爾的調解下開始了長達數月的非直接談判，最終達成了協議。
一位消息人士說，雙方在多哈至少進行了九輪對話。卡塔爾高級官員也穿梭於德黑蘭和華盛頓之間。
喬治城大學卡塔爾分校伊朗裔教授邁赫蘭·卡姆拉瓦（Mehran Kamrava）對BBC說：「我認為對雙方都算一點勝利。」
「對拜登來說，大選在即，他把美國人帶回了家；而對伊朗來說，在美國監獄裏的伊朗人獲釋了，而這60億美元是更大的勝利。」
伊朗官員一再表示，他們會按照自己的意願花錢。但參與這一進程的消息人士堅稱，這筆資金將受到嚴格控制。
「不會有任何資金流入伊朗。」他們強調說。「只有人道主義交易，包括食品、藥品、農業，才會逐筆支付給第三方供應商。」
消息人士告訴BBC，這筆錢並不屬於被制裁凍結的伊朗資產。這筆存在韓國的資金是伊朗石油銷售收入，德黑蘭可將其用於雙邊和非制裁援助，但由於貨幣兌換困難等各種原因而沒有使用。
美國共和黨領袖譴責該協議是支付贖金和對制裁的削弱。共和黨籍的眾議院外交事務委員會主席邁克·麥考爾（Michael McCaul）譴責美國政府向「世界上頭號恐怖主義資助國」轉移資金。
這批美國囚犯是誰？
莫拉德·塔赫巴茲（Morad Tahbaz）：2018年與其他八名伊朗保育人士一起被捕。他們一直使用攝像機追蹤極度瀕危的野生亞洲獵豹，但被控從事間諜活動。儘管他否認指控，但被判處10年監禁。
西亞馬克·納馬齊（Siamak Namazi）：迪拜石油高管，2015年被捕。他年邁的父親巴奎爾（Baquer）在伊朗官員允許他探視兒子後，於次年被拘捕。兩人都因「與敵國合作」被判處10年監禁，但他們都否認了這一指控。伊朗允許巴奎爾在2022年離開伊朗接受治療。
埃馬德·沙吉（Emad Shargi）：2018年在伊朗一家風險投資基金工作期間被拘捕。後來他獲保釋，並被告知他已洗脫間諜指控。但在2020年，一家法院通知其已被缺席定罪，並被判處10年監禁。他在上訴前獲釋，據報道在2021年試圖非法穿越伊朗西部邊境時被拘捕。
另外兩人不願透露姓名。
這些囚犯的獲釋讓一些人倍感欣慰，但問題在於今後此類事件可能再次發生。德黑蘭仍有其他的雙重國籍者身陷囹圄。
英國皇家國際事務研究所（Chatham House）中東和北非項目主任薩南·瓦基爾（Sanam Vakil）說：「伊朗政府已經成為一個劫持人質的政府……他們一直在利用民眾作為棋子，這也是他們對抗西方的籌碼之一。」
卡塔爾希望這種罕見的合作將有助於推動其他長期爭端的解決，包括2015年的伊朗核協議問題。由於時任美國總統特朗普（Donald Trump）五年前決定退出該協議，許多人認為其已經失效。
他說，只要伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei）繼續掌權，德黑蘭就將繼續與華盛頓保持戰略敵意。
長期以來一直有聲音敦促美國總統拜登採取行動，使美國人能回家。
今年早些時候，西亞馬克·納馬齊在伊朗監獄給拜登寫信。被美國稱之為遭不公正拘留的納馬齊表示，自己擁有「歷史上被扣押時間最長的伊朗裔美國人質」這一併不光榮的頭銜。
莫拉德·塔赫巴茲和其家人也感到憤怒和被拋棄，因為去年英國政府曾保證他將與另外兩名被肆意拘留的伊朗裔英國人納扎寧·扎加里·拉特克利夫（Nazanin Zaghari Ratcliffe）和阿努什·阿肖裏（Anoosheh Ashoori）一起返回英國。