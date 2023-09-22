傳媒大亨梅鐸卸任福斯和新聞集團董事長 誰將接掌媒體帝國？

25 分钟前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 拉克倫（右）在2014年重返父親的媒體帝國，並一直擔任高層職位。

傳媒大亨魯珀克·梅鐸（Rupert Murdoch 魯珀克·默多克）宣佈將辭去福斯（Fox）和新聞集團（News Corp）的董事長職務，由他的兒子拉克倫（Lachlan Murdoch）接任掌管這兩家大媒體集團。

梅鐸在給員工的電子信件中表示，是時候讓自己擔任「不同的角色了」。

92歲的梅鐸在1996年創立了福斯新聞（Fox News），它現在是美國收視率最高的電視新聞頻道。梅鐸表示，他將於11月中旬轉任兩家公司的名譽主席。

他在郵件寫道：「我們的公司狀態良好，我身體也挺健康。我們的機遇遠遠超過了商業挑戰。對於未來的幾年，我們有足夠的理由樂觀,。我當然也是，並計劃參與其中。」

今年52歲的拉克倫·梅鐸是老梅鐸和他的第二任妻子安娜·瑪麗亞（Anna Maria dePeyster）的長子。這位媒體富豪結過4次婚，有6個孩子 ，其中許多人都跟隨父親進入了家族企業。

接班人的問題很大程度上取決於第二代、第三代和第四代的孩子。

拉克倫是在1990年代末開始擔任集團高層而展露頭角，他一直是成為父親接班人的熱門人選。然而，他在2005年因與當時的福斯新聞老闆艾爾斯（Roger Ailes）爭執後而離開了這家公司。

拉克倫之後又在2014年重返父親的媒體帝國，並一直擔任高層職位。老梅鐸另一位小孩詹姆士 （James Murdoch），則被認為是名自由派，是「開明思想」的兒子。他由於對某些編輯內容存在分歧，以及對公司治理方向的不滿，在2020年退出了公司董事會。

梅鐸的另一名女兒伊麗莎白，今年55歲，在集團中擔任各種高級職位，但她開設了自己的電視公司「Shine」，製作了《廚師大進化》和《最大的輸家》等節目。

此次經營權的過渡，發生在福斯集團動蕩不安的一年。該公司在今年4月同意支付7.875億美元（634萬英鎊）的和解金。此事來自被投票機器公司Dominion對該集團於2020年總統選舉的報導提起訴訟。而且，福斯集團還面臨著另一家投票技術公司Smartmatic提起的第二起類似訴訟，該公司要求賠償高達27億美元的賠償。

然後是今年4月25日，福斯宣佈將與收視率最高的新聞主播塔克·卡爾森（Tucker Carlson）「分道揚鑣」，據報導，有報道稱這一決定來自高層。梅鐸家族的這一舉措發生在美國總統大選前一年，福斯新聞在選舉中發揮著重要影響力。該新聞網負責舉辦一系列爭奪2024年共和黨總統候選人提名的辯論。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 這位媒體富豪結過4次婚，有6個孩子 ，其中許多人都跟隨父親進入了家族企業。（2007年資料照片）

媒體人吳爾夫（Michael Wolff）即將在幾天后發佈一本引起眾人關注的告白書，名為《吳爾夫探秘：福斯新聞和梅鐸王朝的結局》（The Fall）。CNN媒體記者布萊恩·史特爾（Brian Stelter）則計劃在今年11月14日出版第二本梅鐸家族相關的書籍。

在給員工的信中，梅鐸發誓將繼續在當代進行「思想競賽」鬥爭。他批評其他媒體機構，指責他們與「政治狹隘階層」的一群精英階層勾結，而非追求真相。

在一份聲明中，拉克倫則表示，他的父親「將繼續為兩家公司提供有價值的建議。」

梅鐸於1950年代在家鄉澳洲展開了職業生涯。他於1969年購並了英國的《世界新聞報》和《太陽報》等報紙。之後，他收購了許多美國出版物，包括《紐約郵報》和《華爾街日報》。通過新聞集團，他仍然是數百家地方、國家和國際媒體機構的所有者。

然而他的媒體生涯並不總是一帆風順。例如2005年他以超過5億美元的價格購並了社交媒體網站Myspace，該網站它被Facebook擊敗，後來僅以3500萬美元出售。他在英國名聲最具破壞性的時刻，即2001年，他的媒體涉及竊聽醜聞。當時名下媒體英國《世界新聞報》，非法竊聽了已經失蹤，後來證實被謀殺的中學生米莉·道勒（Milly Dowler）的手機語音信箱。這對梅鐸個人來說是一次很大羞辱，也付出了巨大的財務代價。據報導，他的公司支付給竊聽受害者們超過10億英鎊賠償金。

圖像來源，Dowler family 圖像加註文字， 他的媒體《世界新聞報》竊聽了被謀殺的中學生米莉·道勒（Milly Dowler）的手機語音信箱。

在今天的離職公告之前，拉克倫曾擔任福斯公司和Nova娛樂公司的執行主席。此一消息公布後，福斯股價上漲了近2％，而新聞公司的股價上漲了0.6％。

企業法專家貝克教授（Anat Alon-Beck）說，市場對拉克倫升職的最終反應，將取決於福斯公司是否有一個 "堅實而明智 "的商業計劃，確保「公司的領導不會因為最有權力的人，即CEO的離開而受到危害。」

儘管拉克倫是接替他父親集團領導的最佳人選，但當未來老梅鐸去世，將發生什麼情況尚不清楚。梅鐸將股份轉讓給他的六名成年子女，可能會為自己打造的媒體帝國，將來會發生的資產糾紛埋下伏筆。

分析：拉克倫·梅鐸是誰？

溫德寧 （Mike Wendling）BBC 記者

拉克倫·梅鐸今年52歲，是梅鐸與他的第二任妻子所生的三個孩子之一。他在英國倫敦出生，在美國知名學府接受教育，1994年畢業於普林斯頓大學。他的畢業論文涉及德國哲學，並以拜倫勳爵的名言開頭。大學畢業後，他到澳洲管理父親的公司，在集團度過了大部分的職業生涯。

他曾多年遠離梅鐸帝國

拉克倫曾一直被視為新聞公司業務認定的繼承人。但在他與當時的福斯新聞老闆艾爾斯爭執後，他在2005年離開了父親的媒體帝國。

澳洲記者派迪·曼寧（Paddy Manning）寫了一本拉克倫·梅鐸的傳記《繼任者》稱，這位長子認為他的父親應該在爭執中支持他：「當他離開時，他決心再也不回到父親的公司，」曼寧說。

他開了一家澳洲投資公司，將資金投入媒體和營銷公司，甚至是一支印度板球聯賽的球隊。然而，並非所有投資都成功，他的一家公司曾投資了一家澳洲電視網，卻虧損慘重。2014年，他回到了父親的公司。曼寧說，這次回歸發生在電話竊聽醜聞和父親與鄧文迪離婚之後的危機時刻。他也曾經與兄弟一起工作，但現在則沒有合作關係。2015年，老梅鐸任命拉克倫和他的弟弟詹姆士為電影公司「21世紀福克斯」的聯合董事長。

2017年《紐約時報》的一篇專題報導描述了拉克倫兄弟倆是如何試圖改變他們梅鐸集團的文化。這包含推動更多管理透明度、工作場合「多元性」以及公司各部門之間更大的合作。但該電影公司在2019年被迪士尼收購，詹姆士·梅鐸在次年退出了新聞公司董事會，並在辭職信中表示，他離職是因為「對某些編輯內容」以及「某些其他決策」有不同看法。

也有報導說，詹姆士在拜登當年參選總統時，捐贈過數十萬美元，因為他對新聞公司有關氣候變化報導的不滿。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 92歲的梅鐸在1996年創立了福斯新聞（Fox News），它現在是美國收視率最高的電視新聞頻道。

與川普關係複雜

作為將領導福斯集團的人，拉克倫·梅鐸將不得不應對該頻道與前美國總統川普（Donald Trump 特朗普）之間時好時壞的關係。

川普曾多次在福克斯新聞上露面，但也多次批評該頻道，或者讚揚福斯新聞台的其他對手，也就是其他保守派新聞頻道。不過，關於針對川普或自己的政治立場，拉克倫幾乎沒有公開發表過言論，但另一位傳記作者穆雷表示，梅鐸父子倆並不怎麼喜歡這位前總統，這也不是什麼秘密。穆雷又說，「但如果明年共和黨真的團結在特朗普身後，福斯新聞將不得不支持他。」