TikTok網絡狂熱：BBC調查揭數字空間演算法如何讓真實世界雞犬不寧

瑪麗安娜·斯普靈（Marianna Spring）

BBC虛假信息與社交媒體事務記者

1 小时前

一些前僱員表示，因這家社交媒體應用企業懼怕業務增長放慢，這個問題沒有得到解決。

BBC透過採訪前員工、應用程序用戶，配合分析更廣泛的社交媒體數據，印證了此類狂熱現象的存在——TikTok對某些話題的參與度過高。這些狂熱現象繼而導致日常生活中的混亂和無序。

BBC調查發現，TikTok的演算法與設計，意味著用戶會收看到平常他們不會被推薦的視頻，而這些視頻通常會激勵他們在製作自己的視頻發佈到平台上時，做出一些異常行為。

然而，BBC找出了四例發生在最近幾個月，TikTok上的過度參與與有害行為有關的事件：

美國愛達荷州（Idaho）一起謀殺案在網上受到熱烈追捧，而最終導致無辜人員被誣告

英國蘭開夏郡（Lancashire）警察調查女子尼古拉·布勒（Nicola Bulley）失蹤案件時遭到干預

涉及破壞他人財產的校園抗議在英國擴散

給法國騷亂煽風點火，事態以不尋常強度擴散，並波及出乎意料的地點

一些TikTok前僱員將這種狂熱比喻為「野火」，形容它們「危險」，尤其是當這款應用的受眾很可能是易受影響的年輕人。

一名TikTok發言人告訴BBC，其演算法「在安全至上的前提下將不同社群聚集起來」。該公司稱其透過推薦不同類型內容來阻斷重覆的模式，移除「有害的錯誤信息」，並拉低含有未經核實信息視頻的覆蓋率。

2022年11月——美國愛達荷謀殺案

直到去年11月為止，愛達荷州莫斯科（Moscow, Idaho）這地方我聞所未聞。當時我的TikTok信息流開始被四名學生被殺的細節洗版——四人在睡房遇害，兩名生還室友還在熟睡——當時媒體還沒廣泛報道案件。

關於誰是殺人兇手的揣測在TikTok上流傳，且毫無證據支持。TikTok用戶對此如癡如醉。我能找到關於這起案件的視頻，從2022年11月到今年8月間，累計收看次數高達20億。相比之下，YouTube上只有8萬人次瀏覽。

一些前員工表示，這是TikTok設計的產品之一。用戶多數透過其「給您推薦」（For You）頁面來收看內容，那是由演算法挑選的短視頻信息流，旨在吸引用戶。

圖像加註文字， 有關美國愛達荷四名學生遭殺害的視頻吸引超過20億人次收看，傳遍世界各地。

當你在TikTok上發表視頻，TikTok認為誰會對這有興趣，便會出現在那些用戶的信息流中，而不像別的社交媒體網絡般只會向你的友人或關注者推送。

視乎用戶如何與該視頻互動，演算法或會決定向額外數百萬用戶推送，其速度與規模似乎大於其他社媒平台。這些前僱員還說，當大多數社媒用戶傾向於只消費內容時，TikTok用戶更有可能製作並發表自己的視頻。

據《Tiktok熱潮》（TikTok Boom: China's Dynamite App and the Superpower Race for Social Media）一書作者克里斯·斯托克爾—沃克（Chris Stokel-Walker）在書中披露的一份2021年內部文件所顯示，用戶參與程度是TikTok的「頭號任務」。他告訴BBC，該公司想要用戶「積極投入」到應用程序中去。

但對於像傑克·肖沃爾特（Jack Showalter）一樣的人來說，這可能很可怕。他被一些TikTok製片人（TikTokkers）稱為「連帽衫客」（hoodie guy），並遭誣陷與愛達荷謀殺案有關。他的姊妹譴責其家人所遭受的恐嚇與騷擾。她說：「網絡偵探（internet sleuth）視頻製造出許許多多的受害者。」

TikTokker奧利維亞（Olivia）不光被這千里之外的戲碼深深吸引，她甚至還坐了六個小時的飛機到現場拍攝了一個星期。至少一條她所製作的視頻獲得2000萬人次收看。

奧利維亞對我說：「我覺得到很有必要去現場，挖掘答案，看看我能不能幫上忙。」

圖像加註文字， 愛達荷謀殺案成為熱話之際，TikTokker奧利維亞（Olivia）花六個小時飛往當地拍片一個星期。

作為一位已經發表過多條跟真實罪案有關的視頻，已有相當經驗的內容創作者，奧利維亞也承認，當她到案發現場時，TikTok上的內容「效果更好」。

奧利維亞沒有明確對任何人提出不實指控，但她稱自己有別於傳統新聞媒體，能發表未經證實的爭議性指控。她說：「我就有這樣做的能力。」

奧利維亞說，TikTok上像愛達荷謀殺案這樣的話題有著很高水平的參與度，這鼓勵用戶去創作視頻。「TikTok上一條視頻可以被播放幾百萬次，相比之下，要是我發同一條視頻到Instagram上，它最多會有200人收看。這都拜TikTok的演算法所賜。」

12月，布萊恩·科伯格（Bryan Kohberger）——一位從未被任何網絡偵探所點名的人物——被警察拘捕，隨後被起訴謀殺罪名。

2023年1月——英國尼古拉·布勒失蹤案

奧利維亞尚且是一位經驗老到的社媒視頻創作者，但網絡狂潮還會把一些似乎從未發表此類內容的人牽扯進來——他們會收獲龐大的瀏覽量。

當45歲的尼古拉·布勒（Nicola Bulley）在蘭開夏郡的小村莊懷爾河畔聖邁克爾（St Michael's on Wyre, Lancashire）失蹤時，謎團徹底佔據了TikTok，讓許多人著迷，希瑟（Heather）便是其一。

圖像加註文字， 警察不滿社媒對尼古拉·布勒（Nicola Bulley）失蹤案排山倒海的關注妨礙搜索工作。

希瑟告訴我：「當你看完一條又一條視頻，同樣的內容同樣的話題，你很容易會想：我也能摻合進去吧。多我一個不多。」

她發表了一條視頻，當中錯誤地暗示尼古拉的閨蜜艾瑪·懷特（Emma White）曾經裝扮成這位失蹤的好友。據希瑟所稱，視頻在72小時內收獲了360萬觀看人次。

在失蹤的首三個星期內，我發現帶有尼古拉·布勒名字標籤的視頻在TikTok上被收看了2.7億次。相比之下，我能在其他主要社媒平台上找到的視頻，其收看數字遠低於此。

主流媒體鋪天蓋地的報道也被詬病，但在TikTok上，越是指名道姓的錯誤信息傳播得越快。

BBC記者讀過希瑟從TikTok收到的電郵，當中鼓勵她在自己的猜測被瘋傳之後繼續發佈，並表揚她的帖文很成功。

她說這樣的關注讓她有「被賦能」和「被賦予資格」的感覺，而這足以改變人的行為。

圖像加註文字， 希瑟（Heather）稱後悔摻和TikTok上有關尼古拉·布勒失蹤的網絡狂潮。

如今她說後悔參與了這場狂潮，且已經把視頻全數刪除。

尼古拉·布勒的遺體在2月17日在距離她失蹤位置不遠處的河流中被發現，死因調查裁定她死於意外遇溺。

一名TikTok發言人對BBC稱，用戶「很自然地」更關注「全國性話題時刻，而24小時新聞報道加劇了這種情況」。他們還指出BBC也在TikTok上發表了許多此類新聞。

2003年2月與6月——示威與騷亂

發生在英國學校與法國街頭的多起事件展示了TikTok能如何讓暴力事件升級，並從一處地方蔓延到另一處地方。

2023年2月，一場有關英格蘭默西賽德郡（Merseyside）雷恩福德高中（Rainford High School）檢查女生裙子長度的抗議被放上TikTok。三天之內，超過60家學校的學生也舉行抗議並拍攝視頻，一星期後，超過100家學校的學生牽涉其中。

當中不乏情況失控的例子：窗戶被砸，樹木被縱火焚燒，教師被毆打。

圖像加註文字， 一些視頻顯示，部分發生在英國學校的抗議事件需召喚警察到場處理。

前TikTok管理員（moderator）傑思敏（Jasmine）說：「我感覺TikTok如今讓人做的是，把一家學校裏爆紅的一件事情拿出來，傳到比方說整個地區，然後讓它變成一場比賽，看誰能超越其他學校，把事情弄得更極端。」

據TikTok所稱，多數視頻展示學生參加和平抗議——但我所接觸到的老師和學生對所有視頻的積累效應憂心不已。

學校抗議期間，我決定要利用臥底賬戶來看看TikTok的演算法都會推薦哪些類型的內容。我假裝戶主是一位15歲男孩，他的嗜好很典型，比方說，足球。

在給推薦了一些關於足球和電玩的視頻後，系統向我展示的第四段視頻來自25歲網紅阿德里安·馬爾科瓦克（Adrian Markovac）。在宣揚自我改進之餘，他還有一些視頻鼓勵反叛校規，諸如校服、功課和問凖上廁所，還有給老師們起冒犯性外號。

在視頻下留言的包括一些英國青少年，他們說在跟從馬爾科瓦克的建議之後，遭學校停學，甚至被驅逐出校。

馬爾科瓦克在接受BBC採訪時說，他鼓勵年青人「反叛荒謬的規則」，但他又說不能讓他替一小撮觀眾的差勁決定負責。

圖像加註文字， 在巴黎市郊維裏—沙蒂永鎮（Viry-Châtillon），市民拍下了騷亂與破壞的情況。

然而，這到底是TikTok網絡狂潮再次作祟，還是法國總統在推卸責任？

納赫勒之死所帶來的不公不義情緒，意味著騷亂的開端不存在社媒的影響。

但我從TikTok上看到這起事件所受的關注程度遠遠高於其他平台。我所看到在Snapchat上提及納赫勒的公開視頻共有16.77萬人次收看（這並不包括那些可能在私人聊天室內流傳的視頻）；在TikTok上，用上此標籤的公開視頻累計有8.5億人次收看。

在其中一處市鎮——位於巴黎外圍的維裏—沙蒂永（Viry-Châtillon）——一些視頻可見一輛巴士在焚燒，報攤遭搶掠。鎮長讓—馬里·維蘭（Jean-Marie Vilain）說，這座城鎮甚少有人抗議。

但讓他覺得「難以置信和戲劇性」的是，騷亂擴散至「各省、各市、各與世無爭的小鎮」——遠至普羅旺斯（Provence）和瓜德羅普島（Guadeloupe；位於加勒比海的海外省）。

圖像加註文字， 維裏—沙蒂永鎮鎮長讓—馬里·維蘭（Jean-Marie Vilain）認為，TikTok讓騷亂升級，並擴散至從未遭亂事波及的地方。

維蘭鎮長對我說：「很不幸，騷亂爆發後，TikTok成為了一件工具，用來顯示：看這裏，我能幹成這樣，你能幹得更出彩嗎？」他的說法得到我從TikTok上所找到的視頻的支持。隨著騷亂持續，視頻內容越趨極端。

維蘭還說，透過跟示威者交談所得悉，對於某些人來說，在TikTok上看到破壞行為被廣傳「已成常態」。我給分享這項內容的TikTok用戶發信息，他們也有同樣的說法。

「它擴充得太快了」

數名美國和英國的TikTok前僱員告訴BBC，對於這家社媒企業來說，限制這類有害內容狂潮並非其首要任務，因為這可能拖慢應用程序的快速增長。

其中一位——我們姑且稱為盧卡斯（Lucas）——曾在該公司數據戰略與分析部門工作。他說TikTok這應用並未凖備好，去超越只有舞蹈熱潮的應用程序。

他說：「它擴充得太快了，他們不可能跟上或者猜測這款應用的每一步發展方向。」

「但在危險內容方面，起碼我沒聽說過他們嘗試主動防範內容發酵。整體而言，他們不想這樣做。他們不想擋住讓娛樂內容在平台上迅速增長的路。」

TikTok告訴BBC，他們有超過4萬名「安全專業人員」，利用科技來管理內容，而「絕大多數」含有有害虛假信息的視頻從未有人收看。

發言人稱：「安全至上不僅是正確的做法，也具有商業意義。」