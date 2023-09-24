加拿大印度外交風波升級：特魯多獲得的全球聲援為何如此之少

霍莉·洪德里奇（Holly Honderich）

BBC記者 發自華盛頓

1 小时前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特魯多上周在紐約聆聽記者提問時，他一直以來的招牌微笑卻開始褪去。

加拿大總理賈斯汀·特魯多（Justin Trudeau，杜魯多）上周在紐約聆聽記者提問時，他一直以來的招牌微笑卻開始褪去。

毫無意外的是，記者會上幾乎所有的問題都涉及到印度，有關特魯多在上周提出震驚各方的指控：加拿大有可信的證據表明印度政府參與了在加拿大境內，對一名加拿大公民的非法謀殺。死者是名錫克教活動家，生前被印度指控散播恐怖主義。

新德里方面否認與謀殺案有任何關聯。

特魯多回應記者詢問時語調緩慢且謹慎，嚴謹地固守他的談話要點：「我們不是要挑釁或製造問題，我們是在維護基於規則的秩序。」

但一些記者問道，加拿大的盟友在哪裏？一名記者對特魯多說：「迄今為止，您似乎孤立無援。」

至少在公眾眼中，在與印度這個世界上增長最快的經濟體之一對峙時，特魯多似乎被多數人忽略。而印度的人口是加拿大的35倍。

自從特魯多做出爆炸性的宣佈以來的幾天裏，五眼情報聯盟中的盟友提供了讀起來規規矩矩的公開聲明，但遠遠未達給予加拿大全面的支持。

英國外交大臣詹姆斯·克萊弗利（James Cleverly，柯維立/祁湛明）表示，英國「非常嚴肅地對待加拿大的指控」。澳大利亞則用幾乎相同的措辭表示對指控「深感擔憂」。

但是，也許最令人不安的沉默是來自南邊的鄰居美國。這兩個國家是親密盟友，但美國並未為加拿大發聲，表達憤怒。上周，在聯合國發表演講時，美國總統喬·拜登（Joe Biden）曾提到印度，但不是譴責，而是讚揚該國協助全球建立新的經濟路徑。

拜登的國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）後來否認美國與加拿大之間存在「隔閡」，他說與加拿大有著密切磋商。但美國其他的公開聲明則很淡漠，更多地是對「深感擔憂」的贊同點頭，同時又肯定印度對西方世界日益重要。

有專家告訴BBC，對加拿大來說，問題在於加拿大目前的重要性，還有能給予的利益，相對於印度對全球的龐大戰略重要性而言可說是相形見絀。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 莫迪政府否認與謀殺案有任何關聯。

華府智庫威爾遜中心（Wilson Center）加拿大研究所的研究員澤維爾·德爾加多（Xavier Delgado）便憂心地表示：「美國、英國和所有這些西方和印太區域（Indo-pacific）的盟友已經制定了一個主要關注印度的戰略，以成為對抗中國的堡壘和平衡。這是他們無法捨棄的東西。」

「他們沒有公開支持加拿大，這表明了地緣政治的現實。」

美國駐加拿大大使大衛·科恩（David Cohen）對加拿大媒體CTV表示，「五眼聯盟」伙伴成員國已分享了有關此事的情報。但對於有報道稱，這些盟友拒絕了加拿大公開譴責謀殺案的呼籲，他只是說「不習慣評論私人外交對話。」

此外，針對此事相對的寂靜，事實上也可能反映了加拿大在全球舞台上的不足——它是可靠的西方盟友，但自己並不是一個全球大國。

加拿大研究所所長克里斯多福·桑德茲（Christopher Sands）向BBC分析稱：「這是一個軟弱的時刻。」

他指出：「現在，我們正在見證一個硬實力的時刻，這並非加拿大光環罩身的時候。全球關鍵性的事務都是與武力、權力和資本有關，而加拿大不具備這些東西。」

在印度以外，很少有人對特魯多公開披露指控的決定提出異議，而且，如果指控屬實，這將意味著一個民主國家在加拿大境內實施了政治暗殺。但涉及的道德指控可能不足以改變全球局勢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 到了9月特魯多的支持率已降至他連任以來的最低點，有63%的加拿大人不支持他。

而對特魯多來說，這個冷酷的地緣政治現實，意味著他度過了幾乎孤立無緣的幾天。另一方面，加拿大與印度的緊張關係不斷升級——包括外交驅逐和旅行警示，而最引人注目的是，印度停止了為前往印度旅行的加拿大人提供所有的簽證服務。

更令人沮喪的是，這個漫長的一周恰好在加拿大自由黨領袖主政以來，一個「漫長的夏天」正要結束時發生。

在特魯多對印度的指控事件發生之前，加拿大人正在通脹和高利率下苦苦掙扎，有關中國涉嫌干涉加拿大選舉的消息傳出，批評者稱特魯多及其內閣對此事已有所察覺，但未予以重視。

緊接著，還有加拿大最惡名昭彰的連環殺手保羅·貝爾納多（Paul Bernardo）被轉移到了中度安全級別監獄的消息，此事亦引起了全國的憤怒。特魯多團隊再次面臨批評，被打了個措手不及。

到了9月，特魯多的支持率已降至他連任以來的最低點，有63%的加拿大人不支持他。他第一次贏得總理大位是在2015年。

加拿大無黨派研究團體安格斯·里德研究所（Angus Reid Institute）所長沙奇·庫爾（Shachi Kurl）向BBC分析：「在八年的時間內，他的支持率從未降到這麼低。開始有一些非常直接的問題對著總理提出來了，比如說：您會繼續留任嗎？您會下台嗎？」

對特魯多來說，這是另一個冷酷的現實——他在總理辦公室起步時只是一名全國小明星，擁有壓倒性的多數席位。

加拿大《環球郵報》（Globe and Mail）首席政治主筆坎貝爾·克拉克（Campbell Clark）說，「特魯多是加拿大前從未見過的這樣一位政治明星，擁有全球廣泛的支持。當他贏得大位後，聲望開始飆升。」

但是，當了八年備受矚目的總理之後，加拿大人可能已經受夠了。克拉克向BBC表示，特魯多的明星魅力似乎已然褪色，特別是在最近幾個月。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特魯多在結束漫長的一周後，迎來了來自澤連斯基總統的友好訪問。

然而，一些專家提醒說，儘管特魯多似乎在國際舞台上孤立無援，但與印度的爭端反而能為他的國內事務提供了一個亟需的支援。

克拉克說，「這事讓他暫時擺脫了所有內政問題的糾纏」。