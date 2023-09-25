烏俄戰爭：盟友自顧不暇 烏克蘭如何面對空前外交挑戰

詹姆斯·沃特豪斯（James Waterhouse）

BBC駐烏克蘭記者 發自基輔

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 而即將舉行的波蘭、斯洛伐克和美國等盟友的大選正在讓情況變得更加混亂。一些候選人正在優先考慮國內問題，而忽略了對烏克蘭的軍事支持。

雖然他們的關係可能很親密，握手可能很很堅定，但烏克蘭總統澤連斯基在訪問美國和加拿大期間，卻要挽起袖子加碼工作。

確實，跟美國相比，加拿大的問題容易處理多了。加拿大總理賈斯汀·特魯多已經承諾，「只要需要」就將繼續支持烏克蘭對抗俄羅斯的入侵，並在加國得到了跨黨派的支持。

而美國能提供的援助更多，但政治情勢卻更複雜。澤連斯基總統剛從白宮收到新的一筆3.25億美元軍援，但這不是他一直期望的240億美元的大款項。而且，這項軍援提案在美國國會中因為預算分歧而陷入僵局。

美國財力雄厚，但其政治卻複雜得多。

烏克蘭總統澤連斯基從白宮獲得了另一筆價值3.25 億美元（約2.65億英鎊）的軍援方案，但這並不是他一直希望的240億美元的大筆資金。

該提案因預算分歧而在美國國會陷入困境。

而困難還不止於此。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 華盛頓宣佈向烏克蘭提供3.25億美元（2.65億英鎊）的軍事援助。

除了與美國總統拜登會談，烏克蘭領導人還與美國共和黨政界人士見了面，後者正努力遏制黨內不斷增長的對繼續支援烏克蘭的疑慮。

基輔的一位政府顧問告訴我說：「我們正在保護自由世界，這應該會引起共和黨人的共鳴。」

他說：「其實戰爭開始時更加困難，因為當時情況是一片混亂。現在，我們可以更具體地提出我們的要求，因為我們知道我們的盟友擁有什麼，以及他們將其存放在哪裏。我們的總統在許多國家都可以擔任國防部長了！」

不幸的是，對於基輔來說，澤連斯基不是它國的國防部長，而且他面對的全球政治挑戰不斷增加。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 烏克蘭戰爭：BBC探訪烏克蘭對俄反攻前線

「為什麼烏克蘭應該繼續得到一張空白支票？勝利該是什麼樣子？」

這些都是這位烏克蘭領導人一直試圖在國際舞台上回答的問題。

這也是為何澤連斯基現在似乎是更多地在進行磋商，而非游說支持 ，原因都是為了繼續得到西方盟友的幫助。

就在上周，基輔與其最忠實盟友之一的波蘭，因烏克蘭穀物進口的問題發生了爭執。

波蘭對烏克蘭穀物下達進口禁令，導致澤連斯基間接指責華沙是在「幫助俄羅斯」。

這在波蘭引起了極大反彈。波蘭總統杜達（Andrzej Duda）形容烏克蘭為「一個快要淹死的人，且也可能會拉著你一起沉入水底。」

後來，情況有所緩解。

事實上，即便是經驗豐富的戰時領導人，這些都是艱困的外交時刻。

而即將舉行的波蘭、斯洛伐克和美國等盟友的大選正在讓情況變得更加混亂。一些候選人正在優先考慮國內問題，而忽略了對烏克蘭的軍事支持。

外交政策智庫「烏克蘭棱鏡」的謝爾希·格拉西姆丘克（Serhiy Gerasymchuk）告訴BBC說：「在選民滿意度和軍事援助之間需要取得平衡，這使事情變得非常複雜。」

「烏克蘭必須權衡促進其利益，使用所有可能的工具，同時考慮伙伴國家和歐盟的情況。這是一個挑戰。」

這些是俄羅斯領導人普京不需要擔心的類似「民主週期」問題，但這也是為何基輔試圖將這場戰爭描述為不僅是為其主權而戰，而且是為民主本身而戰。

「這場戰爭在道德方面意涵巨大，」這位顧問說。

當下情況類似於前蘇聯解體後，烏克蘭、俄羅斯、美國和英國在1994年簽署的布達佩斯協議（Budapest Memorandum）。

彼時烏克蘭同意放棄了其領土上遺留的前蘇聯核武器，以換取其他簽署國尊重並保護其領土完整的承諾。

九年後，俄羅斯的入侵使這一切變得像是一個違背諾言的協議。

基輔還試圖玩更長遠的遊戲，嘗試更好地與巴西和南非等國家接觸，這些國家對俄羅斯的入侵一直漠不關心。

這也是一種無法即時帶來戰果的策略。

烏克蘭政府顧問告訴BBC說：「的確，我們依賴前線的成功。」

他向記者強調，媒體都過於簡化了烏克蘭的反攻，也就是過於關注了戰爭前線，但那裏的戰果微乎其微。他認為外界忽略了基輔對克里米亞導彈襲擊，以及攻擊俄羅斯戰艦所取得的實質戰果。

烏克蘭一直聲稱其反攻「不會倉促」。

但是，隨著這場戰爭的政治與戰爭的連結越來越高， 烏克蘭的戰略受到了前所未有的考驗。