「一帶一路」下的「中國租界」：柬埔寨七星海特區幕後的中國企業

曼谷分社

BBC

1 小时前

圖像來源，BBC/ Benjamin Begley 圖像加註文字， 柬埔寨七星海特區還是大片荒地

柬埔寨七星海特區是「一帶一路」的重點項目之一，被一些人稱為「中國式殖民地」，反映了洪森政權與中國政府及企業千絲萬縷的利益交織。BBC記者深入當地，發現隨著中國經濟出現危機和資金鏈斷裂，該項目已經近乎停滯，但對當地居民和環境的破壞難以逆轉。

高速公路穿過森林，延伸到海邊，通往全球最大的旅遊項目之一。

位於柬埔寨南部的七星海（Dara Sakor）濱海旅遊度假特區已簽訂15年，仍然進展甚微。

這是一家中國公司的宏偉規劃，旨在建造自成一體的旅遊城市。有人稱之為「中國式殖民地」，開發企業稱之為「盛宴和狂歡」的場所，配有國際機場、深海港口、發電站、醫院、賭場和豪華別墅。

機場還在興建，一座結合五星級酒店和公寓的賭場孤零零地坐落在海邊，旁邊是尚未完工的道路，周圍是建築工地。

作為旅遊項目，這裏才剛剛起步，但它已經破壞了自然環境，並影響成千上萬的本地居民。

中國在柬埔寨的經濟足跡令其他國家相形見絀，當地一半的直接投資和大部分的對外援助來自中國。

柬埔寨積極響應中國的「一帶一路」倡議，該政策由中國國家主席習近平提出，旨在把中國建設和投資的基礎設施擴展到世界各地。這當中很多是有效益的，也有很多投資顯得投機、倉促和規劃不當。

與七星海隔海相望的西哈努克（Sihanoukville，又稱西港）以前是寧靜的海邊小鎮，在短短幾年轉型成規模龐大的建築工地，以滿足中國人對賭場的需求。

這助長了犯罪浪潮，博彩業在新冠疫情期間經濟崩潰，鎮上到處都是建了一半的空塔樓。七星海項目有充分理由會重蹈覆轍。

「這就像是沒有麵粉的烘焙。」亞利桑那州立大學的柬埔寨學者索法爾·亞爾（Sophal Ear）說。

「你不能依靠不可持續的做法去實現可持續發展。中國的房地產泡沫怎麼辦？中國打噴嚏，柬埔寨就會感冒。」

洪森式發展

圖像來源，BBC/ Jonathan Head 圖像加註文字， 七星海項目進度非常緩慢

七星海是柬埔寨前首相洪森首肯的開發項目。

該項目規模龐大，但項目初期幾乎完全保密。BBC發現，項目對居民或環境的影響評估極少。

參與項目的中國公司也幾乎沒有提供任何關於自己的信息，部分公司的記錄令人生疑。該項目還讓國際社會質疑中國在柬埔寨這個地區可能另有企圖。

中國在援助和投資方面「無需解釋」的態度吸引了洪森，洪森以強人自居，在上世紀90年代結束了柬埔寨長達30年的內戰和革命後，他推動柬埔寨飛速發展，領導其趕上鄰國。

但實現這種程度的經濟增長很大程度是通過給予親信和外國公司慷慨的優惠政策，特別是大片租地。

「柬埔寨沒有制度規章，」《洪森領導下的柬埔寨》作者塞巴斯蒂安·斯特蘭吉奧（Sebastian Strangio）說。「這個體制依靠的是保持讓有權勢的人滿意。」

七星海項目可追溯到2008年初，當時位於天津的民營企業優聯集團（UDG）以100萬美元押金獲得99年租約，那是柬埔寨法律允許的最長租期。該公司取得最初36000公頃的開發權後，又追加了9000公頃。

UDG在十年內無需再支付任何費用，此後每年只需支付區區100萬美元——對於佔據柬埔寨整個海岸線五分之一的控制權而言，如此慷慨的安排讓人訝異。

由於這塊土地位於波東沙哥國家公園（Botum Sakor National Park）內，且大大超出了任何單個項目都不得超過一萬公頃的法定限制，如果外界知悉此事肯定會引起很大爭議。

但由於當時沒有公布該筆交易的資料，柬埔寨媒體也沒有對此進行討論。

圖像來源，BBC/Jonathan Head 圖像加註文字， 有12個村莊的居民因為七星海項目流離失所，包括索姆·緹的一家。

當地漁民索姆·緹（Som Thy）騎著摩托車帶BBC記者穿過森林中的沙路，來到UDG佔地內他以前居住的地方。大部分樹木已砍伐殆盡，剩下幾棵孤零零的巨樹依然矗立，周圍是荒蕪的廢墟。

非政府組織全球森林觀察（Global Forest Watch）指出，自2008年以來，該國家公園已流失近兩成的原始森林。千餘個家庭被迫離開家園，索姆·緹的家庭就是其中之一。

「看到這裏雜草叢生，我就很想哭。」他眺望著曾經的家園和稻田說。果園裏還剩下幾棵腰果樹，那是他家過去用來幫補耕種和捕魚收入的。

有12個村莊的居民因為七星海項目流離失所，和他們一樣，索姆·緹也在2009年搬到了該公司在離海岸幾公里處建造的一座小木屋。

最初幾年曾發生多次抗議活動，如今，索姆·緹仍是拒絕接受企業賠償方案的少數人之一。

他說，他們無法靠分到的小塊土地謀生，該公司賠償的金額只是他們原有土地實際價值的一小部分。

他有時會偷偷回到七星海區域開船出海捕魚，他還曾赴泰國尋找工作機會。他抗議者的身份，讓他無法像他弟弟那樣在賭場周邊的建築工地找到工作。

UDG為投資者製作了華麗的宣傳冊，上面充滿美好的畫面，包括修剪整齊的高爾夫球場、整齊劃一的別墅和享受海濱休閒的幸福家庭等。還有一些複雜的地圖，將這個度假模範城的各個部分繪製在一起，包括科技教育新城片區、世貿城市中心和山林雅居片區。

圖像來源，BBC/ Lulu Luo 圖像加註文字， 波東沙哥國家公園自2008年開始流失了五分之一原始樹林

這一切都與今天的景象相去甚遠，我們看到的是荒蕪的樹林、流離失所的居民，以及還沒建好的道路和建築。

中國環保組織永續全球環境研究所（Global Environmental Institute, 簡稱GEI）曾在2016年發表關於七星海的報告，報告指出該公司未發佈按照柬埔寨法律要求進行的環境影響評估。

該組織也找不到任何資料，說明受保護的森林區是如何被劃定為開發區。GEI表示，它已向UDG表達了擔憂。

「他們沒有回應這些疑慮。」項目主任季琳告訴 BBC。

「他們還是堅稱已遵守當地相關法律法規。他們還看不到問題所在。這種行事風格對中國的形象有很負面的影響，很多國家會認為中國公司只是來掠奪資源。中國企業在海外缺乏處理當地不滿的意識和能力。在中國，這些不滿地方政府都會幫忙處理掉，但在國外完全是兩碼事。對中國企業來說，這還是個學習的過程。」

追逐中國影響力

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 七星海項目的宣傳圖片

該項目的龐大規模也驚動了美國。

2020年，美國財政部宣佈制裁UDG，理由不僅包括驅逐村民侵犯人權，也因為中國建造的新機場可能有軍事用途。對於這個偏遠旅遊地點來說，新機場跑道遠超小型客機所需的長度。

美國已對西哈努克附近的雲壤海軍基地表示擔憂，該基地正由中國政府出資升級改造，華盛頓認為中國海軍將來可能會使用該基地。

習近平在經濟規劃中強調"軍民融合」，以及官方要求中國海外項目達到軍用標凖，都讓美國對中國建造的基礎設施越來越不安。

制裁聲明稱：「中華人民共和國利用UDG在柬埔寨的項目推進其在全球展示實力的野心。」

UDG稱制裁無理，指美國的行動是基於「部分勢力捏造事實，散佈造謠」，並稱其「始終嚴格遵守柬埔寨相關法律法規及合同約定」。

該公司稱，如此大規模地修建機場是為了使七星海成為「全球交通樞紐」。該公司還提出了一些雄心勃勃的目標，其官網稱，到了2030年將擁有130萬長期居民，每年有近 700萬遊客到訪，並為100萬人提供就業機會。

上述數字很驚人，目前柬埔寨全國的遊客人數仍未恢復到2019年的600萬人次的高峰。

UDG也很不滿美國政府將其描述為國有企業，該公司強調自己是民營企業。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2019年4月29日柬埔寨時任首相洪森在北京與習近平會面

這可能是事實，但從項目的最初階段開始，中國政府就給予大力支持。

作為中國最高經濟規劃機構的國家發展和改革委員會（發改委），甚至在交易簽署前就已批准項目，並繼續對其進行監督。時任天津市委書記張高麗也很早就參與其中，2008年底曾到柬埔寨出席簽約儀式。

張高麗後來晉升為中國最高級別的領導人之一，2015年起負責「一帶一路」倡議。雖然七星海項目比「一帶一路」早了五年，但官方現在稱它為「一帶一路」倡議的重點項目。

UDG還與柬埔寨執政黨高層建立了密切關係，它曾多次向洪森夫人文拉妮（Bun Rany）管理的柬埔寨紅十字會捐贈大額款項，並出資一百萬美元建造一座紀念洪森功績的紀念碑。

該公司與柬埔寨前國防部長狄班（Tea Banh）關係尤為密切，他領導該國最有勢力的政治派系之一。

UDG的公開財務資料非常少，外界很難評估其運營大型項目的能力。

在七星海為數不多的已知投資，是2017年由中國國家開發銀行承銷的債券發行。但那只是1500萬美元，與UDG承諾投資的近40億美元相比只是九牛一毛。

而現在，UDG的主導地位似乎已被另一家公司中國城市建設控股集團（中城建）取代。2014年，出於尚不清楚的原因，中城建介入了七星海項目，當時該公司在中國之外幾乎無人知曉。

中城建高層目前在UDG擔任領導角色，該集團表示，是中城建而不是UDG負責「該旅遊特區規劃和開發總體方案的設計」。

泡沫爆破

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 中國企業在柬埔寨西哈努克港大量興建賭場，但這裏也成為詐騙集團的犯罪天堂。

中城建是一家國有企業，也是一家問題企業。

該集團本來由中國住建部管轄，2016年突然宣佈根據政府命令私有化，被知名度低的惠農投資基金接管。

這個消息在香港金融市場引起了動蕩，讓購買了數億美元中城建「點心債」的投資者驚恐失措，點心債是為規避中國資本管制而在香港發行的債券。他們試圖贖回債券，但中城建無法籌集足夠的現金支付。

中城建財務狀況持續惡化，信用評級受損，並被迫出售一些較有前景的業務。

另據披露，2016年接管中城建的基金公司惠農由財政部間接擁有，這使得中城建在嚴格意義上再次成為國有企業。這種不透明性讓外界很難評估中城建的真實財務狀況，而中城建很可能受到近期中國房地產市場崩盤的影響。

「在2014到2016年『一帶一路』倡議提出之初，中國對外投資出現了一段狂潮。」加州大學聖地亞哥分校21世紀中國中心主任史宗瀚（Victor Shih）說。"但到了2016年，中國政府變得更加謹慎。他們不再在投資上一擲千金，或者在批准項目時乾脆俐落。」

七星海（Dara Sakor）的另一位投資者是中國企業家佘智江（She Zhijiang），他因在泰緬邊境經營賭場而聲名狼藉，當地曾發生大規模人口販賣和詐騙罪案。他目前在泰國被囚，等待引渡回中國。

有來自泰國、台灣和菲律賓的受害者說，他們被強行關押在七星海項目園區的詐騙中心，需要救援。

柬埔寨的中國投資園區有詐騙中心的消息嚇怕了中國遊客，這讓作為當地經濟支柱的旅遊業復蘇緩慢。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 洪森之子洪瑪奈接任成為柬埔寨新首相

但塞巴斯蒂安·斯特蘭吉奧認為，柬埔寨新首相洪瑪奈（Hun Manet）不太可能改變做法。他是洪森兒子，曾在西方接受教育。

「他將被這個體制綁架。他權力有限，即使他希望這樣做，也無法控制其過度行為。」《洪森領導下的柬埔寨》作者塞巴斯蒂安·斯特蘭吉奧說。

上周，洪瑪奈在接替其父的首相職位僅一個月後就訪問北京與習近平會面，並向他保證中柬關係堅如磐石。

事實上，七星海只是該地區幾塊大型土地特許經營權中的一塊，當中大部分都給了與執政黨關係密切的柬埔寨當地企業。

柬埔寨沿襲已久的掠奪式經濟發展模式讓既得利益集團擁有絕對力量，這同時也導致這種發展模式本身很難被改變

目前，這座國家公園八成的土地都在進行商業開發，環保人士一再警告卻無人理睬，他們擔憂柬埔寨即將失去其中一個最重要的自然棲息地。

其中一位環保人士是一位20多歲的女性，她和BBC記者同行來到七星海。她2021年因企圖組織抗議另一宗土地侵佔案被判囚18個月，目前正在保釋中。

她冒著很大風險和我們來到UDG租賃地。她看著荒蕪的森林說：「我們別無他選。」

「我們必須冒著坐牢或更糟的風險，努力保護留給下一代的東西。」