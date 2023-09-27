馬爾代夫大選：一個島國的總統選舉成為中國與印度角力的「戰場」

安巴拉桑·埃希拉揚（Anbarasan Ethirajan）

BBC記者

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 馬爾代夫本月將迎來總統選舉，中國與印度卻成為此次大選中的一個核心議題。

馬爾代夫素以其原生態海灘、珊瑚礁和多樣化的海洋生態著稱，是你最不可能想象會展開地緣政治對抗的地方。

這個由大約1200個珊瑚島和環礁組成的印度洋中心島國，將於9月30日見證現任總統易卜拉欣·穆罕默德·薩利赫（Ibrahim Mohamed Solih）和反對派候選人穆罕默德·穆伊祖（Mohamed Muizzu）之間的決選。

但是，此次投票選的其實還有印度和中國。

這兩個國家都試圖加強自己在這個島國當中的存在，這些島嶼地處戰略位置，處在繁忙的東西方航運線上。

馬爾代夫的兩名總統候選人一直在上天下海地穿行在這些島嶼中間，爭取選民的支持，而他們又各自代表背後不同的亞洲大國。

在2018年一次令人意外的勝選後，來自馬爾代夫民主黨的薩利赫加強了與印度的關係，馬累與之有著緊密的文化和金融紐帶。來自進步聯盟（Progressive Alliance）的穆伊祖則傾向於和中國建立更好的關係。

長期以來，馬爾代夫一直在印度的影響範圍之內。因為保持在那裏的存在，使德里有能力對印度洋的一個關鍵區域進行監控。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 現任總統薩利赫（左）傾向於與印度建立緊密聯繫。

海軍力量迅速擴張的中國希望進入這樣一個具有重要戰略意義的地點，而印度卻想阻止這一點。北京也熱切希望保護經過該路線的海灣能源供應。

德里和北京都向馬爾代夫提供了數億美元的貸款和撥款，用於基礎設施和發展項目。

但是這一次選舉，似乎是中國略佔優勢。

「印度優先」

薩利赫在本月早些時候進行的第一輪選舉中僅獲得39%的票數。

可能影響現任總統表現的一個問題，是他的政府加強與德里的聯繫——被稱為「印度優先」政策——但卻是以犧牲與中國關係為代價，這令他受到批評。

但是薩利赫對此觀點不以為然。

他在一次電子郵件採訪中向BBC表示：「我們不將此看作是一個零和遊戲——與一國的關係良好就會損害與另一國的關係。」

「印度優先」政策變得不受歡迎的原因之一是來自德里送給馬爾代夫的「禮物」所引起的爭議——2010年和2013年，馬爾代夫收到了兩架直升機；2020年又收到一架小型飛機。

德里方面稱，這些飛機是要用於搜索和救援任務，以及醫療運送。

但是在2021年，馬爾代夫國防軍稱，約有75名印度軍方人員駐扎在馬爾代夫操作和維護這些印度飛機。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 在前總統亞明（左）任內，馬爾代夫與中國走得更近，並加入了習近平的「一帶一路」倡議。

此後不久，反對派發起了一場「印度離開」（India out）的運動，要求印度安全人員離開馬爾代夫。

反對派認為，這些軍方人員的存在會危及國家安全。

現在這已經成為一個關鍵的選舉議題，但是薩利赫卻表示這些擔憂是被誇大了。

「馬爾代夫並沒有軍事上活躍的海外人員駐扎。目前在本國駐扎的印度人員是受馬爾代夫國防軍的指揮控制，」他這樣向BBC表示。

貸款外交

在阿卜杜拉·亞明（Abdulla Yameen）擔任總統的2013年至2018年間，馬爾代夫與中國走得更近，也加入了習近平主席宏大的「一帶一路」倡議——該倡議旨在建設中國與世界其他地區的公路、鐵路和海洋連通途徑。

在印度和西方貸款機構因為亞明政府被指控侵犯人權而不願提供貸款時，他轉向了北京，後者無條件提供了貸款。

他目前因腐敗罪正在服為期11年的刑期，令他無法參加今年的選舉。穆伊祖被廣泛認為是亞明的代理人。

考慮到亞明與德里的緊張關係，反對派尋求支持時的明顯選項就是中國。

中國資助的最大、最顯眼的項目之一是一座2.1公里（1.3英里）長四車道橋樑，連接首都馬累和位於不同島嶼上的國際機場。這座耗資2億美元（1.64億英鎊）的橋樑於2018年落成，當時亞明仍是總統。

圖像加註文字， 這座橋是中國在馬爾代夫資助的最大基建項目之一。

儘管印度在過去幾年也試圖通過提供超過20億美元的貸款和資助來與中國的投資相匹敵，但是在馬爾代夫的許多人看來，德里的動機值得懷疑。批評者稱，印度實際上在那裏間接部署了地面部隊。

另一個擔憂則是，隨著印度和中國在喜馬拉雅邊界的緊張局勢升級，馬爾代夫可能會受到影響。

「在馬爾代夫，一種強烈得多的情緒是，我們不應該與任何國家建立任何實質性的戰略關係，包括印度，」馬爾代夫分析師、西澳大學講師阿齊姆·扎希爾（Azim Zahir）說。

隨著幾天后的決選臨近，薩利赫面臨著一場艱苦的戰鬥，因為他未能拉攏到關鍵的小型政黨來縮小與對手之間的差距。

察覺到執政的馬爾代夫民主黨（MDP）一直疲於應對「印度離開」的敘事，反對派聯盟加強了攻勢。

「我們擔心，現屆政府對印度的過度依賴造成對主權的侵害，」反對派聯盟副主席穆罕默德·侯賽因·謝里夫（Mohamed Hussain Shareef）說。

他認為，馬爾代夫的每一個項目都是通過印度融資，並由印度公司實施的。

但是，儘管「印度離開」的倡議主導了競選活動，但是很多馬爾代夫的年輕人也在擔心生活成本上升、失業率和氣候變化。

「我們非常擔心年輕人的就業機會。很多年輕人都想移民，儘管他們渴望留下來為國家服務，」馬爾代夫國立大學一名學生法蒂馬思·沙裏夫（Fathimath Raaia Shareef）向BBC表示。