特拉維斯·金：美國就被扣押公民與朝鮮談判，難度有多大？

切爾西·拜利（Chelsea Bailey）

BBC記者，發自華盛頓

29 分钟前

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 身穿黑衣、頭戴黑帽的特拉維斯·金在越境之前身在參觀團當中

今年7月從韓國非法闖入朝鮮的美軍二等兵特拉維斯·金（Travis King）於周三（9月27日）被平壤驅逐，現在由美國扣押。

相關官員指，金是在中國境內被轉送到美國手上，之後乘飛機被送往美軍基地。

這位23歲的偵察專員於7月非法越境，朝鮮官媒曾稱，他逃離美國是因為受到「不人道對待」和種族歧視。

周三，朝鮮官方媒體稱，依據該國法律對金進行驅逐出境，但未透露具體細節。

美國官員指，經過數月的「密集外交」後，金士兵已經回到美國人員手中，並與家人取得了聯繫，預計在美國時間周三稍後抵達美國本土。

美國與朝鮮沒有正式外交關係，因此瑞典駐平壤大使館充當了兩國談判的中間人。

美國官員指，瑞典官員前往平壤將金帶到中國邊境，在那裏見到了美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）。

官員還指，北京在前期行動中擔當了「建設性角色」，但是沒有參與調解。

對於這場獲釋行動的細節和之後的影響，目前尚未清楚。BBC記者切爾西·拜利（Chelsea Bailey）對這場長達兩個多月的談判過程進行探討解讀：

與一個邊境關閉、外交渠道有限的國家談判，無論如何也是最棘手的。當有一個年輕的美國士兵在他們手上時，情況甚至就更加凶險。美國如何能夠爭取他的釋放呢？

特拉維斯·金在被朝鮮扣押了兩個多月後，於星期三交由美國接管。

他在7月18日非法越境進入朝鮮。從那時候起，他的狀況以及在朝鮮被關押期間的詳細情況一直不明確。

此事給美國帶來了重大挑戰，因為其從未與朝鮮建立正式外交關係。

因此，美國需依靠一系列秘密渠道來商討在朝鮮被拘留公民的釋放。瑞典駐美國大使館發言人已證實，瑞典對二等兵金的事件也有所介入。

外界相信這名23歲的士兵曾被朝鮮當局扣押並問訊。

金最後一次被目擊是在分隔朝韓之間的非軍事區跑過。此後，該地區的緊張局勢升級，一艘美國核動力潛艇停駐在韓國之後，朝鮮在7月26日向海中發射了兩枚彈道導彈。

「各方都在試圖理解發生了什麼以及如何應對，」李察遜全球外交中心（Richardson Center for Global Diplomacy）的執行主任米奇·伯格曼（Mickey Bergman）表示。

伯格曼在近20年的時間裏一直進行與敵對國家談判爭取釋放美國公民的工作。他表示，剛被扣押期間是爭取釋放囚犯的最佳機會。這種時候，是他們很可能還在被審問，但還沒有被指控犯有間諜等罪行。

伯格曼說，就是在這種時候，一切尚未進入正式程序時，談判人員能最好的觸及人性。

「我認為人們對談判是什麼存在著誤解，」他說。

「如果我們大拍胸脯，翻桌子，然後要求邪惡的朝鮮將我們的士兵交還，我們很可能會令他們更加堅定。」

以下是美國過去如何通過談判爭取美國公民的歸來的情況。

紐約渠道

因為美國從未與朝鮮正式建立外交關係，於是在有人在押的危機時，瑞典就通過其在平壤的大使館充當了中間人，幫助轉介與朝鮮官員的溝通。

不過也有後台渠道。朝鮮在紐約聯合國設有一個代表處。在危機時期，這個被稱為「紐約渠道」（the New York Channel）的代表團，就成為兩國官員進行對話的通道。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 羅伯特·金是專攻朝鮮人權問題的美國前特使

多年來，在美國人被朝鮮抓獲時，羅伯特·金（Robert King）都是其中最先接到電話的人。作為前美國國務院的朝鮮人權特使，這位大使曾協助談判解救多名被押人士，包括學生奧托·瓦姆比爾（Otto Warmbier）和美國傳教士裴俊浩（Kenneth Bae）。

在被關押17個月後，美國大學生奧托·瓦姆比爾於2017年在昏迷狀態中被釋放。他返回美國時已有嚴重腦損傷，並在與家人團聚後幾天去世。

奧托·瓦姆比爾的死引發了國際憤慨，他的家人指控朝鮮施加虐待和酷刑。

羅伯特·金指，在特朗普政府的短暫外交回暖之後，美朝兩國間的政治緊張局勢經常給談判蒙上色彩，使得被押人士成為更廣泛地緣政治鬥爭中的棋子。

「（朝鮮人）是這樣看待的：『我們如何利用這個機會讓美國難看？』所以無論最終如何，都不會是一個快樂的結局，」羅伯特·金說。

邊緣外交

有近20年時間，伯格曼一直與新墨西哥州前州長比爾·李察遜（Bill Richardson）合作，致力於爭取美國的敵對國家釋放囚犯。

儘管李察遜中心沒有參與特拉維斯·金的案件，但是伯格曼表示，根據他的經驗，當涉及朝鮮時，談判就沒有戰術手冊可以參考。

相反，他說最好是通過他稱之為「邊緣外交」的方法來處理緊張的談判。

美國的非營利組織和人道主義機構數十年來一直向朝鮮提供援助。當官方渠道停滯不前時，這些非政府的後台渠道就會被要求代表被拘留者的家屬進行談判。

圖像來源，Reuters

伯格曼先生表示，非政府組織與美國政府的區分是一個好處，因為它使談判能夠集中在被拘留者的福祉和交還，而不是全球政治。

「人們可以和我們談政策問題，但我們對此無能為力，」他說，「我們更加能夠隔離這個問題，並提出解決這些狀況的途徑。」

伯格曼表示，全世界聚焦經常是在「介入」的那一刻，即政治犯被救出並返回家園的時刻。但是他說，如果沒有多年的有意義的接觸，這樣的時刻是不可能實現的。

「你必須建立起關係，於是在危機發生時，你才不會是從零開始。」

複雜的因素

但是，新冠疫情全球大流行使得這兩個談判途徑變得更加受阻。

朝鮮在疫情期間完全關閉了邊境。而伯格曼表示，目前也不清楚瑞典駐平壤使館是否已完全恢復正常運作。

令問題更加複雜的是，在與平壤有過短暫接觸後，特朗普政府又對朝鮮實施了旅行禁令，導致美國護照和簽證無效。

伯格曼說，這項禁令在拜登政府時期仍然有效，實際上也終結了人道主義接觸的途徑。

「朝鮮是世界上唯一有這種旅行禁令的國家，美國人去那裏旅行是違法的，」他說，「朝鮮將此視為一種冒犯。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 奧托·瓦姆比爾從朝鮮被釋放回美國幾天后即去世

參與過瓦姆比爾獲釋談判的伯格曼表示，他認為國際上對於奧托·瓦姆比爾之死的強烈反響改變了朝鮮對待政治犯的態度，這個國家或許變得更願意妥協。

「在奧托·瓦姆比爾悲劇之後，我相信朝鮮已經選擇不再玩政治犯的遊戲，」他說。