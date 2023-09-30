BBC記者緊急關頭助營救偷渡客，藏匿冷藏車內的六名女子逃過一劫

阿利斯·戴維斯（Alys Davies）

BBC記者

15 分钟前

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 視頻：BBC收到的影片顯示，女子在運載香蕉的大卡車中藏身

法國一名公共檢察官表示，周三（9月27日）從一輛大卡車後部救出的六名女性當中，有四名須在30天內離開法國。

四名越南和兩名伊拉克女子在藏身大卡車後被警察發現，她們認為這輛卡車是前往英國。

其中一名女性從車內與BBC記者進行過談話，記者隨後聯繫了法國警方。

目前尚不清楚是哪四名女性將被驅逐出境。

檢察官的聲明指，另外兩名女性獲准在遞交庇護申請的同時留在法國。

法國索恩河畔自由城司法法院公共檢察官弗蘭卡特（Laetitia Francart）指，這些女子進入該大卡車時，以為這輛愛爾蘭註冊車輛可能會運送她們去英格蘭。

實際上，冷藏卡車是要將一批香蕉運送到敦刻爾克，之後會前往意大利。

當這些被認為是移民的女性，通過檢查手機定位發現卡車的方向已經改變時，就開始恐慌。

在車廂內呼吸困難之際，其中一名女性聯繫了BBC記者，並向他們講述了自己的處境。劉圭（Khue Luu）隨後通法國當局。

與此同時，卡車司機也開始懷疑拖車內可能有人，因為他聽到了像是人說話的聲音。

檢察官指，司機之後在一處安全停靠點停車並報警。

法國當局最終將得到的信息與該卡車聯繫起來，並在調查車輛時發現了六名女子藏在冷藏車卡內。

檢察官指，在打開車門時，溫度為6攝氏度（42華氏度），但幾名女子的健康狀況均良好。

在發現有女子藏在車內後，司機一開始就接受了問訊，但是檢察官表示，司機並沒有受到任何犯罪嫌疑。

向BBC記者求助

BBC的越南裔記者劉圭在周三接到一個未知號碼電話，請求「緊急」幫助。

她最終得以和車內的人取得聯繫，後者發送了關於她們所處環境的短訊和視頻，顯示一個黑暗的隔間和一堆裝有水果的箱子。

在收集到盡可能多的信息後，劉圭隨後聯繫了BBC新聞部的同事以及居住在法國的記者，後者聯繫到了警方。

隨後的短訊顯示，卡車內部的情況似乎惡化了：

「我們都透不過氣來了，」一名女性寫道。

最終，消息傳來，法國隆河地區（Rhone region）的警方找到了這輛車，獲救的女子安全無恙。

發生了什麼？

- BBC記者劉圭（Khue Luu）

在周三中午左右，我的手機屏幕亮了起來。上面顯示著一條訊息：「有一些人在冷藏貨車上從法國越境英國。」

我沒讀完訊息，電話就響了。

「你在歐洲嗎？拜託你幫忙，情況緊急，」一個恐慌的聲音從電話中傳來。

我全身感到一陣冰冷。2019年39名越南移民在埃克塞斯郡卡車拖車上窒息而死的悲劇仍歷歷在目。

我不知道打電話的人是誰，但我想她是因為我報道過埃克塞斯的卡車事件而認識我，因為當時有很多越南人找過我。

我這時只了解：有一群約六人藏在卡車中，車牌號不明，位置和行進方向也不明。

根據打電話的人說，車在法國，但似乎要折返回來，不再朝原本的目的地英國邊境前進。

我被告知六名女性被關在車廂裏，冷氣開啟了。裏面的人非常冷，並且很恐慌。但是她們能夠與外界聯繫，其中一人和我聯繫上了。

「這裏很冷，冷風一直吹，」一位年輕女子從這輛裝載著香蕉的卡車裏給我發短訊。她說卡車被鐵欄桿封住，並且給我發了兩段短視頻，展示了車內情況。

其中一段視頻顯示，一個黑暗的隔間，到處堆滿了裝有水果的紙箱，只剩下幾十厘米的空間讓他們坐在地板上。有人咳嗽，一個年輕女聲用流利的英語說：「我無法呼吸。」

女子說，她們在前一天午夜00時30分左右上車，已經在車裏超過10個小時。她們手機上的定位數據顯示卡車改變了方向，於是她們開始不安。

我沒有太多思考的時間，就聯繫了BBC新聞部的同事和住在法國的記者。同時，倫敦的法語報紙《世界報》（Le Monde）一名記者也得到了相關消息，並立即告知了巴黎的移民專題編輯辦公室。

女子可以與我分享實時GPS位置，我看到卡車位於E15高速公路上，靠近里昂以北的德拉塞（Dracé）附近。

我請法國的一位同事幫忙聯繫離卡車最近的警察局，將我們手上的信息傳遞過去。

女子無法在卡車裏打電話。我不清楚原因，但可能與她使用的SIM卡類型有關。

我們持續向巴黎的自由記者範高峰（Pham Cao Phong）、BBC新聞團隊和法國警方發送車輛位置更新。但是突然，位置共享中斷了。

然而，這名年輕女子仍然能夠給我發短訊。她告訴我空調被關掉了，呼吸變得困難：「我們透不過氣。」

從短視頻中看到那個狹窄的空間，我擔心她們堅持不了多久。

我試圖安慰她們，請她們保持冷靜，盡量不說話，減少呼吸，警察會很快到。

我緊張地看著電腦屏幕和手機，等待消息。

在交談一段時間後，我知道了在上卡車之前，這名女子的三個同伴決定不和她一起來。她們還拍了一張卡車牌照號碼的照片，顯示這是一輛愛爾蘭牌照的車輛，然後我手機上又看到了它的位置。

隆河地區警方告訴我們，車輛已定位，並正在詢問司機。

我給她發了短訊，但她應該看不到了——警察肯定已經到了，並沒收了她的手機。

這四名越南人說，她們進入卡車，是相信自己能安全前往英國。

得知她們在法國安然無恙，我感到寬慰——我自言自語，這是最重要的。

當地時間1700時（英國時間16時），索恩河畔自由城的法國檢方人員弗蘭卡特公布稱，卡車是來自立陶宛。

弗蘭卡特女士說，四名年輕女子是越南人，其中一人未成年，還另外兩名女子來自伊拉克。