美國國會通過臨時撥款法案避免政府停擺，但剔除烏克蘭援助資金

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美國政府10月1日的停擺大限前夕，參眾兩院在最後一刻通過短期撥款法案，總統拜登午夜前簽署生效，讓聯邦政府避過了關門危機。

這項法案為期45天，讓聯邦支出維持在現時水平，可以運作至11月17日。撥款保留了自然災害援助開支，但剔除了此前提出的一筆60億美元援助烏克蘭資金。

兩黨議員無法就烏克蘭援助問題達成共識，民主黨人支持援烏，但部分共和黨人反對，認為強化邊界等國內議題才是首要任務。自2022年2月24俄烏戰爭爆發以來，美國已向烏克蘭提供超過750億美元援助。

拜登在參議院投票後發表聲明指，儘管眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）和國會絕大多數人堅定支持烏克蘭，「但在這份協議中沒有新的撥款來繼續體現這種支持，我們在任何情況下都不能允許美國對烏克蘭的支持出現中斷」。

參議院領導層的兩黨成員罕有地發表聯合聲明，承諾未來數周內確保美國政府繼續向烏克蘭提供支持。

一位白宮官員對哥倫比亞廣播公司（CBS News）表示，「我們完全可以預見，已經表示支持撥款援助烏克蘭抗擊俄羅斯非法入侵的麥卡錫議長，將很快向議會提交一份單獨的議案」。

圖像來源，EPA-EFE/REX/Shutterstock 圖像加註文字， 眾議院議長麥卡錫面對共和黨內強硬派壓力

美國國會此前就撥款問題陷入僵局，若無法在10月1日新財政年度開始前通過撥款，政府就要關門，數以百萬計僱員停薪及大量公共服務暫停。

共和黨籍的眾議院議長麥卡錫於停擺限期前一天，抵住黨內強硬派的阻力拋出新提案，依賴民主黨人的支持在眾議院以335票贊成、91票反對大比數通過。在反對票當中，有90票來自共和黨。

同日，法案送交民主黨控制的聯邦參議院表決，以88票對9票通過。

民主黨籍參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）在投票結束後說：「美國人民可以鬆一口氣了：今晚政府不會關門。」 他指，避免政府關門的唯一方法是兩黨合作，很高興麥卡錫最終聽取了民主黨的意見。

但麥卡錫依靠民主黨的票數通過法案，此舉被認為踩到共和黨內紅線。

部分黨內極右派議員包括蓋茨（Matt Gaetz）揚言會推案罷黜麥卡錫的議長職位，麥卡錫則回應指「放馬過來」，「這個房間裏總要有個成年人」，強調自己必須冒著丟掉工作的風險捍衛美國人民。

由於這次臨時撥款的有效期只有45天，11月17日前若未能通過全年性的撥款法案，美國政府將再度面臨停擺危機。分析認為，兩黨在政府開支政策上的根本分歧尚未解決，這場鬧劇很可能在不到七周內再次上演。