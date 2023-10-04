麥卡錫議長遭逼宮：美國國會眾議院歷史性表決罷免共和黨領袖

安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）、山姆·卡布拉爾（Sam Cabral）

BBC記者 華盛頓國會山莊報道

1 小时前

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 麥卡錫被解職後公開斥責其政治死敵馬特·蓋茨「公報私仇」。

凱文·麥卡錫（Kevin McCarthy）在一場右翼叛亂中被推翻——這是史上首次有美國眾議院在不信任投票中落敗。

在共和黨佔多數的國會下院中，這位加利福尼亞州議員最終被以216比210票罷免。

在他與參議院民主黨人於上星期六（9月30日）就政府撥款達成協議後，極端保守派策動叛變。

至於由誰來監督眾議院的共和黨多數，目前並無明確人選。國會只餘下40多天尋求達成協議，避免又一次政府停擺危機。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 收看：眾議院宣佈麥卡錫被革職一刻（英語視頻）

星期一（10月2日）晚間，特朗普（Donald Trump）盟友——佛羅里達州聯邦眾議員馬特·蓋茨（Matt Gaetz）——提起了所謂的「罷黜動議」（motion to vacate）來逼宮麥卡錫，這是一件極少被動用的程序工具。

他指控議長在周末期間各方談判避免政府部分關停之際，與白宮締結秘密協議繼續資助烏克蘭。麥卡錫否認指控。

星期二（3日）晚間，在丟官後的一場共和黨議員私人聚會上，麥卡錫告訴同僚們他不打算再次競逐議長席位。

他繼而把矛頭指向其政治死敵馬特·蓋茨，指責他博取關注。

麥卡錫在新聞發佈會上告訴記者：「你們都知道這是公報私仇，跟開支預算一點關係都沒有。」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 馬特·蓋茨（Matt Gaetz）帶領共和黨內激進保守派逼宮麥卡錫。

他說蓋茨在内鬥持續之際發出籌款電郵「不是一位國會議員的應有作為」。

麥卡錫補充說，對他逼宮的強硬派人士「並非保守派」。

經歷了議事廳內艱苦的15輪表決，他才剛在1月當上議長。蓋茨等右翼人士當時拒絕支持他。

星期二午間的表決中，只有八名共和黨人投票支持革除麥卡錫。他獲得210名議員支持，全部是共和黨人。

但民主黨人與共和黨的叛逃者聯手，逼宮議長。

反麥卡錫票中令人意外的一票，來自一位溫和派共和黨人南希·梅斯（Nancy Mace）。

這位南卡羅萊納州議員事後稱：「我希望看到的是一位敢於向美國人民道出真相的議長，對國會是誠實可靠的，對兩黨皆是如此。」

民主黨眾議院黨團領袖哈基姆·傑弗里斯（Hakeem Jeffries）此前發函同僚稱，他不會投票救麥卡錫一命。

來自西北部華盛頓州的民主黨左翼議員普拉米拉·賈亞帕爾（Pramila Jayapal）在表決前告訴媒體記者：「讓他們在無能的豬圈裏打滾吧。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 民主黨眾議院黨團領袖哈基姆·傑弗里斯（Hakeem Jeffries）公開拒絕救助麥卡錫。

共和黨以221人對212人的些微優勢控制眾議院。在議員們等待記名投票結果之際，人山人海的議事廳裏鴉雀無聲。

阿肯色州共和黨人史蒂夫·沃馬克（Steve Womack）宣告：「茲宣佈眾議院議長席位懸空。」他敲下法槌，場內嘆息之聲清晰入耳。

當天稍早，前美國總統特朗普在社交媒體發帖稱，共和黨人應「跟激進左翼民主黨人做鬥爭」，而非自相殘殺。

支持麥卡錫的北卡羅來納州共和黨人帕特里克·麥克亨利（Patrick McHenry）成為了代理議長。他敲響法槌，宣佈眾議院休會一周。他會否擁有全面職權，還是僅有行政權力與主持新議長選舉的能力，目前仍不清楚。

議事規則並無定明代理議長任期可持續多久，但新議長選舉目前計劃在10月11日舉行。

路易斯安那州共和黨人史蒂夫·斯卡萊斯（Steve Scalise）與明尼蘇達州共和黨人湯姆·埃默（Tom Emmer）已被點名為取代麥卡錫的潛在競爭者，但兩人均未表態有興趣競逐席位。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 南希·梅斯支持罷免麥卡錫令人意外。

白宮新聞秘書卡琳·讓—皮埃爾（Karine Jean-Pierre）在一份聲明中說，總統拜登希望眾議院能盡早選出新議長，並指出「國家在面對著的種種挑戰不會等人」。

上兩位共和黨籍議長——保羅·瑞安（Paul Ryan）與約翰·博納（John Boehner）——均是在跟黨內保守派同僚糾纏不清之下離開國會。

過去一個世紀裏，所謂的「罷黜動議」只曾被動用過兩次——2015年與2010年——以圖革除議長，但直到星期二為止，從未成功。