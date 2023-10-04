曼谷槍擊案：有中國遊客傷亡，恐讓旅遊業「雪上加霜」

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圖像來源，Thai police 圖像加註文字， 一名嫌犯被警方逮捕

周二（10月3日）在泰國曼谷市中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）發生的槍擊事件中，至截稿前已造成兩人死亡，五人受傷，其中一名遇害者為中國公民。

事發地點是泰國首都最著名的購物中心之一，遊客眾多。

有旅遊業者向BBC中文表示，在旅遊旺季發生這起重大治安事件，恐直接衝擊泰國旅遊業復蘇的節奏。

「因為本來疫情結束之後，旅遊業是躍躍欲試的，」身在曼谷的旅遊業者羅先生接受BBC中文訪問時說。

他表示，泰國政府在疫情後積極招攬中國遊客，但中國國慶假期「黃金周」到訪泰國的中國遊客人數遠不及預期，「經歷昨天的事件，我覺得會更雪上加霜」。

中國遊客卻步

這次槍擊案發生在中國「黃金周」，加上有中國公民死傷，引發中國網民廣泛關注。有微博用戶表示震驚，「看來哪兒都不如中國安全，起碼沒有槍擊案」，「黑槍交易輕而易舉，這樣的泰國如何保證遊客的安全？」。

也有網民稱，「泰國旅遊部門針對中國遊客免簽的一系列舉措白瞎了，雖然只是個案，但是我近期肯定不敢去泰國了」。

泰國政府9月宣佈對中國護照持有者開放免簽證觀光，試行五個月，涵蓋中國的中秋丶國慶"黃金周"，元旦和農曆新年等旅遊熱門假期。

當局表示，希望免簽政策的五個月內，讓中國旅客赴泰人數恢復至新冠疫情前同一時段的40%至60%。但就目前來看，似乎遠沒有達到預期效果。

這一方面可能是由於中國經濟下行，而中國大陸互聯網上關於東南亞詐騙、綁架以至暴力罪案的輿論流傳，也令旅遊業者感受到不利的影響。

中國大陸今年暑期檔兩部票房突破30億元的電影《孤注一擲》和《消失的她》，內容均涉及東南亞的詐騙、綁架以及暴力謀殺等情節，成為網上熱議話題，可能增加了民眾對東南亞旅遊的負面觀感。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 「詐騙」「拐賣」「割腰子」 網路流言嚇跑中國遊客，泰國旅遊業遭打擊

「我目前遇到來到泰國的人，他們第一個都是問詐騙集團和『割腰子』，」羅先生向BBC中文表示，「在我感覺裏，這好像是一個現在（中國）國內的全民共識。」

他表示，電信詐騙實際上的嚴重程度難以評估，但是泰國的旅遊業者已經明顯感受到這些輿論對旅遊生態的影響。

周二的槍擊事件之後，羅先生相信事發的商場將會停業一段時間，而且曼谷的安保級別會提升，這些都會對旅遊業造成直接影響。

他說，未來一段時間可能不得不轉而向遊客推薦曼谷之外的旅遊路線，「因為現在我覺得，公眾的認知應該是曼谷蠻危險的」。

槍擊案事發經過

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 事發的暹羅百麗宮是曼谷一個遊客密集地點

事發後流傳的視頻顯示，在響起多發槍聲後，暹羅百麗宮購物中心內的民眾紛紛衝向出口逃離。

商場內有目擊者向BBC表示，事發時他們躲藏在商店和衛生間裏。

29歲的冰淇淋小販乍卡攀（Jakkraphan Nakharisi）告訴BBC，他聽到槍聲後躲在冰淇淋櫃後面，之後聽到保安人員前來疏散現場才離開，當時離槍擊發生不到10分鐘。

事發時身在百麗宮的61歲英國人考納克（Palmyra Kownack）向BBC表示，事件令她感到"震顫"。

警方在當地時間17時10分（格林尼治標凖時間10:10）到達現場，成功解除襲擊者武裝，當時已有多人受傷。救護車要在繁忙時間交通擁堵的情況下，將傷者送往醫院。

事件中的遇害者分別來自中國和緬甸，而五名傷者中包括一名老撾人、一名中國人和三名泰國人。

據中國媒體報導，遇害的中國公民是一名30多歲的女性遊客。《南方都市報》引述一名自稱傷者是其母親的人士指，遇害者是其阿姨，他們原定於10月4日回國。

泰國警方逮捕一名14歲男孩，他是商場附近一所學校的學生，行兇動機不明，但有精神治療紀錄，近日曾經停藥。

至周三上午，泰國當局宣佈成立應急協調中心，處理槍擊案的後續事務。

泰國非法持槍率高

泰國的持槍率在鄰近地區當中屬偏高，路透社曾指，非法持械在這個東南亞國家較為普遍。

去年10月，一名前警察在泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）一所幼兒中心實施了一場持刀槍的襲擊，致使至少37人死亡，其中大多數是兒童。

同年，一名軍官就在曼谷的一個軍事基地開槍射殺了兩名同僚。

2020年，一名士兵在呵叻府（Nakhon Ratchasima）開槍殺害29人，射傷數十人。

曼谷在2018年10月也曾發生致命的槍擊事件，當時水門市場附近的幫派火拼，造成兩名遊客死亡。