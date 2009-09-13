哈萨克斯坦戒毒所火灾 38人死亡
- 2009年 9月 13日
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哈薩克斯坦官員說，該國一個戒毒治療中心發生火災，造成38人死亡。
哈薩克斯坦緊急情況部說，星期日早上，大火吞噬了該國東南部城市塔爾迪庫爾幹的一個戒毒治療中心。
緊急情況部說，該部門工作人員從大樓中救出了40名醫務人員和病人。
著火面積約650平方米。
目前尚不清楚火災原因。當局已經下令調查。
在哈薩克斯坦，違反安全規定的行為很常見，很容易發生火災。
美聯社引述該國官方數字報道說，2009年前8個月哈薩克斯坦就已經發生了約一萬起火災事故。