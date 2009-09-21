美军将领：阿富汗面临败局

Image caption 美國駐阿富汗最高指揮官麥克里斯托將軍警告美國決策層，阿富汗努力可能面臨失敗。

駐阿富汗美國軍隊最高指揮官在一份秘密報告中警告說，除非立即大規模增兵並改變現行戰略方針，否則美國及北約盟國在阿富汗的軍事努力將以失敗告終。

這份由斯坦利·麥克里斯托將軍呈交的秘密報告早間已經被《華盛頓郵報》曝光。

報告警告美國政府決策層說，國際努力在阿富汗所處的局勢正在日益惡化，如果沒有變革將無法擊敗塔利班。

麥克里斯托將軍還批評了美國和北約部隊目前重視軍事打擊反叛武裝卻不重視保護平民的戰略方針。

他指出，由於阿富汗官員普遍腐敗，導致現政府沒有得到民眾的支持。

據悉，這位主持阿富汗戰場的將軍會要求美國政府同意增兵數萬美軍。