菲律宾洪水灾情超过预想

Image caption 阿羅約總統（左下角穿白色短袖衫者）視察災區幫助分發救災物資。

菲律賓官員說，在該國40年來最嚴重洪災中經證實的死亡人數已經升至140人，無家可歸者超過43萬。

熱帶風暴「凱薩納」裹挾暴雨襲擊了首都馬尼拉和鄰近省份。當局正在進行災後搶險工作。

儘管洪水已經開始消退，但電視畫面顯示，許多人仍被困在房頂上和汽車上。

菲律賓國防部長特奧多羅說，因為洪災而無家可歸的人數高達43萬多人，幾乎是早先估計數字的一倍。

他還說，軍隊、警察和民間支援人士迄今已經救出了大約五千人，但仍有32人失蹤。

但根據報道，除了官方公布的死亡數字之外，又有數十具屍體被救援人員發現。

破紀錄雨量

雖然水勢正在逐漸消退，但馬尼拉仍有80%的地方處於洪水之中。

菲律賓政府周末宣佈馬尼拉和其他25個省份處於「災難狀態」，並允許外來緊急捐款進入這些地區。

阿羅約總統周末巡視了受災地區。她呼籲人們保持鎮靜，並呼籲社會慷慨解囊，援助災民。

菲律賓首席氣象學家克魯茲說，上周六12小時內，馬尼拉就遭受了40多厘米的降雨，遠遠超過了9月份的平均降雨量。

克魯茲說，以往的最高降雨量紀錄是1967年6月的一次，24小時內降雨33厘米。他把這次暴雨的結果歸咎於氣候變化。

熱帶風暴「凱薩納」於上周六襲擊了菲律賓，在穿過北部的主要島嶼呂松島後向南中國海移動。