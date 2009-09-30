分析：“东亚共同体”是否可行

Image caption 中日韓即將慶祝三國合作十週年

9月28日，第三次中日韓外長在上海舉行會議，日方再次推動「東亞共同體」的構想。在目前的情況下，這一構想是否可行？即將於10月10日在北京舉行的中日韓三國首腦會晤會取得什麼樣的進展？

中國、日本、韓國三國外長會議在上海閉幕後發表發表聯合新聞公報，一致同意在一些問題上加深合作。

中日韓三國穿梭外交頻繁之際，日本民主黨新政權把建立「東亞共同體」的構想擺上了台面。

在聯合國大會期間會見中國國家主席胡錦濤在會見日本新首相鳩山由紀夫時沒有對這一說法做出回應。

三國外長會議上，韓中兩國外長也認為如果要推動務實性合作，可以通過現有的「東盟加三」機制來達到目的。

理想狀態

日本民主黨新首相鳩山由紀夫在上台前就提出，要把日本的外交重點從美國轉移到亞洲。然而，東亞共同體的說法很容易使人想起第二次世界大戰時日本建立「大東亞共榮圈」的侵略意圖。

此外，中日東海油氣田等雙邊問題、朝鮮核問題也使得亞洲國家是否具備建立共同體的條件令人懷疑。

本台中文部在日本特約記者文雨指出，這是一個理想的狀態，因為在日本國內也有很多人反對這個提法。以歐盟為例，日本也有覺得歐盟它還是建立在一種共同的宗教信仰的基礎上的，但是亞洲特別是東亞缺乏這些基礎。

文雨認為，儘管如此，在能源、救災、環境等具體問題上的合作是有可能的。至於最後中日韓三國為主的是否能達到自由貿易協定，或者在金融、貨幣—就是有人曾經提出「亞元」—這個能不能實現，可能還是一個比較遙遠的目標。

很久以來，日本就有建立亞洲共同體的願望。前首相小泉純一郎時期也提出過這一說法，後來因為小泉參拜靖國神社，中日關係陷入尷尬的境地，這一設想不了了之。

美國克萊蒙·麥肯納學院政治系教授裴敏欣分析，亞洲共同體包括哪些國家是一個問題，是否只是中日韓三國，還是要包括台灣，乃至向東南亞國家延伸都需要討論。另外，還有美國的地位問題。

美國因素

裴敏欣表示，最敏感的問題是，東亞共同體是否包括美國。美國的一貫立場是美國也是一個亞洲國家，美國至少是一個太平洋國家。因此任何亞洲的多邊機制美國應該被邀請參加。如果說鳩山的東亞共同體不包括美國，那麼會給美日之間造成一些摩擦。

裴敏欣認為，東亞共同體目前只是一個口號性的初步構想。要實現這個目標，日本除了需要爭取國內的支持，中國和韓國的支持也非常重要。

裴敏欣覺得，如果中國明確表示和日本攜手構造東亞共同體，那麼這事基本上就成了。而現在中國根本就沒有表態，可能中國認為此事很難辦，所以一時它不會表態，最多是含糊地支持。

他指出，因為中國不想讓美國找到一個口實，說中國要把美國擠出亞洲。如果說東亞共同體沒有美國，那麼美國就認為中國的強大在亞洲就是對美國的一個威脅。

裴敏欣表示，即將於10月10日在北京舉行的中日韓三國領導人會晤非常重要，因為這是鳩山上任之後首次訪問中國，其象徵意義十分重要。

他預測，如果10月10日在北京舉行的這個會談有什麼重大進展的話，就會設立一個三邊比較低層次的工作小組來進一步落實這一個想法的規劃。