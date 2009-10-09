奥巴马获和平奖 国际反应不一

Image caption 奧巴馬表示對自己的獲獎感到驚訝

美國總統奧巴馬在獲得2009年諾貝爾和平獎之後發表談話說，他希望他的獲獎能夠鼓勵美國和全世界採取行動，面對21世紀的挑戰。

奧巴馬說，這些行動包括防止核武器的擴散和應對全球氣候的變化。

他還說，他對諾貝爾委員會的決定感到意外和受寵若驚。

他表示自己難以和一些先前獲得諾貝爾和平獎的「產生變革作用的人物」並列。

諾貝爾委員會此前在宣佈為奧巴馬頒獎時形容奧巴馬為加強國際合作做出了非凡的努力。

「注入了新的精神」

聯合國秘書長潘基文發表賀詞說，奧巴馬為在世界重大問題上的對話與合作注入了新的精神。

包括德國總理默克爾和南非前總統曼德拉在內的國際政要都對奧巴馬表示了祝賀，希望他繼續推進和平，消除貧困。

但是美國共和黨高級官員、全國委員會主席斯蒂爾質疑奧巴馬究竟取得了什麼成果。

巴勒斯坦哈馬斯的發言人則說，給奧巴馬頒獎為時過早。

BBC的許多網友也紛紛通過網上論壇就奧巴馬獲得諾貝爾和平獎發表了看法。

「過於匆忙」

來自伊朗的網友納薩爾在BBC波斯語網上發帖說，「到目前為止，奧巴馬還沒有給我們這個地球帶來任何具體的和平，而那麼多應當獲獎的人卻被忽視了。這個和平獎給得過於匆忙。」

來自挪威的法扎得也在BBC波斯語網上發表了看法。他說，「這個獎像是一種金錢刺激，催促奧巴馬去做他該做的事，而不是獎勵他完成了什麼事情。不過，仍會產生積極的效果。同時我們也不應忘記，諾貝爾和平獎在歷史上是經常被政治化的。」

愛德華·陳在BBC中文網上發帖說，「上任這麼短時間，還沒出什麼成果，就獲獎，很搞笑。諾貝爾和平獎一直是最沒水平的一個獎項。除了能體現西方極右派的思維方式以外，沒有什麼價值了。」