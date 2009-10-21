美国会通过关塔纳摩法案

Image caption 關塔納摩監獄是在紐約9/11恐怖襲擊事件之後設立的。

美國參議院投票允許被關押在關塔納摩監獄的恐怖嫌疑犯在本土受審，美國總統奧巴馬凖備在明年一月前關閉這個監獄的計劃又消除了一個障礙。

美國國會上周通過的這個措施允許關塔納摩囚犯被帶往美國本土，以便接受美國法庭的審訊。

那些已經結案的人員不能申請留在美國。美國參議院以79票對19票通過的這個議案，大多反映了現有的限制。

現在，這個提案將交由奧巴馬總統簽署成為法案。

奧巴馬總統已決定在2010年1月11日關閉設在古巴的關塔納摩監獄，目前那裏仍關押著220名恐怖嫌疑犯。

儘管一些關塔納摩囚犯將在美國本土接受審訊，但其他一些人將送往外國或接受軍事法庭的審訊。

在奧巴馬總統試圖關閉這個監獄的時候，美國國會通過該提案消除了涉及法律、政治和外交層面的許多障礙。

根據這項提案，有關囚犯在被帶往美國本土前，國會必須事先獲得有關囚犯的詳細安全評估報告。

美國政府也必須通知轉移有關囚犯的事宜。

那些已結案的人員不能在美國本土獲釋。

一些共和黨議員反對在美國監獄關押關塔納摩監獄囚犯，他們指這些人不應當獲得根據美國法律才能提供的保護。

從而消除了奧巴馬政府試圖關閉這個監獄的障礙。

美國總統奧巴馬決定明年一月前關閉關塔納摩監獄