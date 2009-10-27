世界经济论坛公布最新性别差距报告

Image caption 冰島總理就是一位女性

世界經濟論壇所做的最新年度調查顯示，全世界男女平等做得最好的國家是冰島。

這項性別差距全球調查還顯示，北歐國家繼續在男女平等方面佔據領先地位，但是在去年佔據首位的挪威今年落後於冰島和芬蘭，名列第三。

冰島目前仍然在承受著全球金融危機的最嚴重影響，而最新的全球性別差距調查結果可能會給這個國家帶來一些安慰。

今年的最新調查結果顯示，北歐國家一如既往地處在男女平等排名榜首位，而伊朗、土耳其、巴基斯坦和也門則繼續處在墊底的位置。

最新調查結果的一個亮點是南非，從去年的排名第22位上升到今年的第六位。

南非有大量的婦女就業，並且創下在民主議會中擁有最多女議員的記錄。

此外，還有許多婦女進入祖馬總統領導的南非政府。

美國的最新排名為31，英國排名15，中國排名60。

這項調查主要考慮了男女在經濟，教育，政治和健康四個方面的差距。