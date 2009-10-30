法官命令审判法前总统希拉克

Image caption 法國前總統希拉克因涉嫌腐敗被命令接受審判

法國地方法院的一名法官命令涉嫌腐敗醜聞的法國前總統希拉克出庭受審。

希拉克被指控「挪用公款」和「濫用誠信」兩項罪名。

希拉克被指在1977年到1995年間擔任巴黎市長期間涉嫌挪用公款，並且給自己的政治伙伴謀取職位。

據指稱，希拉克在擔任巴黎市長期間為了資助他的政黨，在市長辦公室設立假職位，以雇用他的保守黨 - 保衛共和聯盟 - 成員以及自己的親屬。

據信，希拉克所涉嫌挪用的公款高達數百萬歐元。

希拉克否認對他的任何指控。

發誓證明清白

希拉克在發表的一份聲明中說自己非常「鎮定」，他還說決心要證明自己的清白。

巴黎公共檢察官辦公室呼籲法官撤銷對希拉克的訴訟。

記者們說，檢察官還可能會對法官的決定進行上訴。

這也將是法國曆史上首次前國家元首被命令接受審判。

希拉克在1995-2007年擔任法國總統。

法國總統薩爾科齊政黨的發言人說他對這個決定表示遺憾。

他還補充說讓法國前國家領導人接受審判對法國的形像不會有正面的影響。