联合国：加强保护驻阿人员的安全

Image caption 潘基文：對於聯合國人員來說，阿富汗和巴基斯坦是世界上最危險的兩個國家。

聯合國安理會支持秘書長潘基文提出的一項建議，決定進一步加強對駐阿富汗的聯合國人員和設施的安全保衛。

此前，激進分子於周三（10月28日）攻擊了喀布爾的一所旅館，五名聯合國人員在攻擊中喪生。

潘基文強調，聯合國在阿富汗的行動仍將繼續，但針對被廣泛視作「容易遭受攻擊的目標」的聯合國人員的安全保衛需要進一步加強。

塔利班已經發誓要阻撓下周舉行的阿富汗總統大選的第二輪投票。投票將在聯合國人員的監督下進行。

但安理會表示，決不允許暴力活動破壞這次投票。

「有效措施」

潘基文在紐約對記者說，他已經呼籲阿富汗當局增派更多力量，保護聯合國人員免受日益增加的恐怖攻擊。

潘基文還說，對於聯合國人員來說，阿富汗及其鄰國巴基斯坦是地球上最為危險的兩個國家。

據信聯合國還考慮從聯合國在世界其他地區的活動中抽調更多的安全人員前往阿富汗，並在當地雇佣更多的安保人士。

目前在阿富汗為聯合國各個機構工作的人員一共有6700人，包括5600名當地雇員和1100名國際人員。

安理會周四一致通過決議，同意秘書長潘基文提出的加強聯合國人員在阿富汗的安保措施，以確保聯合國在阿富汗使命的最終完成。