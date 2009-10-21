缅甸的鸦片产量不断上升

Image caption 緬甸的鴉片種植面積過去三年增加了幾乎50%。

聯合國毒品和犯罪署（UNODC）說，緬甸的鴉片種植面積不斷擴大令人擔憂。

根據聯合國的最新調查，自2006年以來，緬甸用於種植鴉片的土地面積增加了幾乎50%。

毒品和犯罪署說，緬甸的鴉片產量過去三年連續增長。

它說，這對於緬甸努力擺脫其經濟依賴非法鴉片利潤形像的做法是一沉重打擊。

緬甸目前種植鴉片的土地面積已經超過3.1萬英畝，和去年同比增加了11%。

然而這和1990年代相比已經不可同日而語。當時的緬甸是全球最大鴉片出產地，是臭名昭著的金三角國度之一。

但聯合國毒品和犯罪署負責人科斯塔指出，緬甸目前的形勢正朝著一個錯誤方向發展。

他還說，緬甸北部不斷惡化的不穩定局勢推動了毒品產量的增加，因為當地的激進組織需要利用毒品資金購買武器。

他還警告說，緬甸也正在成為諸如安非他明等合成毒品的主要加工地之一。

他呼籲東南亞各國政府進一步加強合作，共同打擊該地區日益嚴重的毒品問題。