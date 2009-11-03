阿根廷审讯前军事独裁者比尼奥内

Image caption 比尼奧內被指控要為當年的侵害人權行為負終極責任。

阿根廷最後一名軍事獨裁者比尼奧內與五名退休將領涉嫌侵害人權的案件在首都布宜諾斯艾利斯開審。

他們被控在1970年代對軍事政權的反對者進行迫害，包括涉嫌導致異議人士失蹤、對他們進行綁架和虐待。涉案受害者達56人。全部被告人均否認控罪。

阿根廷政府報告稱，在1976至1983年軍事獨裁期間，有1.1萬人在迫害反對派人士的「骯髒戰爭」中死亡或失蹤。人權組織則稱有將近3萬人。

星期一（11月2日）接受審判的被告共有八人。除了比尼奧內與五名退休將領外，還包括兩名前政府官員。審訊預計將傳召超過130名證人出庭作證，最快要到明年2月才能審結。

記者報道稱，81歲的比尼奧內在庭上看來有點虛弱。在法庭人員宣讀控罪時，他的身體不斷前後搖晃。

比尼奧內是阿根廷四名軍事政權總統當中的最後一位，於1982至1983年間在位。軍事政權垮台後，他把權力移交給民主選舉產生的總統阿方辛。