记者来鸿：阿富汗高山之旅

Image caption 阿富汗巴達赫尚省首府法扎巴德

阿富汗選舉委員會最近決定取消第二輪總統大選，並宣佈現任卡爾扎伊獲勝連任。阿富汗如果真的要進行第二輪投票，也確實存在交通實際困難。BBC記者萊斯·杜塞特走訪該國偏遠的巴達赫尚省，在高山峻嶺之間體驗到景色壯觀和路途的驚險：

「你要去巴達赫尚省？沒有問題。」我們的安全護衛小組聽到這個想法感到很高興。

即使在塔利班統治阿富汗的時期，那些身經百戰的武裝分子也沒有推進到位於該國偏遠的東北角。這個省位於高聳入雲的興都庫什山脈和海拔最高的帕米爾高原的結合部。

我們和阿富汗人平時上路一樣，做好了凖備：大家盤腿坐在地毯上，飽食一頓當地的早餐，其中包括讓人很開心的奶茶、鹹核桃仁、再加上一大塊餅幹。說句實話，這些餅幹像茶碟一樣硬。

拉明是我的一位阿富汗朋友。他兩眼看著我：你真的要去沙赫爾-伯佐格嗎?

他接著眉頭一皺，以懷疑的口吻問我，有沒有公路通往沙赫爾-伯佐格?

拉明還在專心地吃他的餅幹，但是卻忍不住笑了起來。

我心裏想，沒有關係，反正都已經做好凖備了。我們坐上一輛在這裏算是最好的四輪驅動越野車，從首府法扎巴德出發了。司機是一位血氣方剛、留著小平頭的年輕人，名叫阿茲祖拉赫。

險情不斷

首府法扎巴德本身已經讓人感到很偏遠了，有一條柏油公路從市中心熱鬧的大市場穿過。這裏每天都要停電幾個小時，自來水供應更是少的可憐。

「你有沒有備用輪胎？」我的同事梅蘭妮問司機。很不幸運，阿茲祖拉赫前一天晚上已經遭遇輪胎打眼。幸好車上還有一個備用輪胎。

不過這點擔心已經不算什麼了，更大的擔心還在後面呢。我們走上一條所謂的公路。這條掛在半山腰上的土路崎嶇不平，不斷出現看不到前方路況的急轉彎。公路轉來轉去，越爬越高。

我們一再叮囑阿茲祖拉赫每一次在懸崖峭壁處轉彎時，一定要按喇叭。

汽車馬達轟鳴著一路狂奔，每次阿茲祖拉赫按喇叭，就聽到我們一陣驚叫，緊接著是倒吸一口冷氣，合成一支高山交響曲。

但是突然出現了一個新的聲音，這是爆胎後發出特有的咕隆聲。我們從首府才開出一個小時，車胎又癟了。這一下把僅有的備用車胎也用上了。

司機阿茲祖拉赫並不感到擔心。我們被困在這裏，前不著村，後不著店。但是不知什麼時候，有人用幾根棍子支起來一塊帆布，幾個修理工在裏面忙起來。一些年輕人還把茶沏好，還有裹在錫紙裏面的土耳其餅幹。這裏簡直就像是沙漠裏的綠洲。

毛驢多多

Image caption 由於地方偏遠，交通不便，這裏的主要交通工具是小毛驢。

很快，這些年輕人凖備了一個備用胎，確保我們可以放心地去欣賞當地令人嘆為觀止的景色。一路上可以看到起伏的高山峻嶺，山坡就像是一塊棕色的大地毯，點綴在上面的是長滿結巴的開心果樹，山羊在長滿灌木的荒野裏吃草。

這裏經常可以看到一些小毛驢，它們不是馱著長著山羊鬍子的男人，就是馱著一大包麥子，或者是穿著蒙頭大袍子的婦女。

我還記得今年8月有6000頭小毛驢被驅趕著加入為阿富汗總統選舉服務的行列，它們把票箱送往交通不便的投票站。

當時一些記者還專門跑到這裏報道這些小毛驢的花邊故事，結果被困在巴達赫尚省，未能趕回去報道大選情況。

汽車又跑了四個小時才抵達沙赫爾-伯佐格，骨頭都要顛碎了。

這個地方偏遠不偏遠？憑我的感覺，確實有一些偏遠。

那天晚上，我們在一個村子裏找到一所房子過夜，地上鋪著很厚的氈子。但是轉天早晨雞叫時，突然有人喊叫：「著火了！著火了！」

緊接著，一個天然氣罐發生爆炸。

我們住的這個土坯平房被嗆鼻子的滾滾黑煙所吞沒。

大家立刻從窗戶裏跳了出去。全村人都提著水桶跑過來幫助救火。

不好意思

Image caption 阿富汗地圖

當我們撤離到山坡上時，阿富汗年輕人還在衝進那座冒煙的房子，盡力幫助我們這些外國客人搶救出更多的東西，其中包括一些衣服，這些東西最好別讓圍觀的人看到。

阿富汗同事舒爾布感到很難堪，但是硬著頭皮要保全我們的面子。他說掛在外面的衣服與我們無關。

大家感到很對不起阿富汗東道主，但是他們覺得這個事故無關緊要。真主很慈善，他保全了我們所有人的性命。

我們又開車走了一段路，抵達一個更偏遠的村莊。村裏所有的長老都出來迎接我們這些稀客。但是我們不能停留很長時間。

「這裏的路很難走，」我故意向一名男子做出解釋。

但是他茫然地看著我。我突然意識到他並不明白我的意思，因為他們對這種艱苦的生活已經習以為常。村民們送給我們一隻山羊，為我們送行。

當我們往回開的時候，又遇到問題了。這一次是遇到攝影記者托尼所說的動物下班的高峰時段。一群一群的綿羊、山羊和奶牛都爭先恐後地往路上擠，和我們一樣，都希望在天黑之前趕回家。

最後，我們終於回到首府法扎巴德，大大鬆了一口氣。

那天晚上還發生輕微地震，轉天早晨的飛機又被取消了。我們又被困了兩天。

經過這一番鍛煉，我們已經很像那些把這裏稱作家園的阿富汗人，變得很能吃苦耐勞。