暴风雨天气令巴西大规模停电

Image caption 停電事故令數千萬人的生活受到嚴重影響。

巴西政府說，強烈的暴風雨天氣導致的大規模停電事故令數巴西的聖保羅和里約熱內盧等城市停電五個多小時。

巴西南部遭遇的暴風雨天氣，導致三條高壓輸電線倒塌，最終令位於巴西和巴拉圭邊境的伊泰普水電站發生故障而關閉。

這是巴西近年來所發生的最嚴重的停電事件，包括里約熱內盧和聖保羅在內的多座城市突然在周二晚陷入黑暗，數千萬人的生活受到嚴重影響。

此外，受影響的還有地鐵、交通指示燈、街燈、電梯等。由於停電，數千萬巴西人在周二晚間只能靠蠟燭照明。

巴西官方初步認為這起事故與伊泰普水電站發生的故障有直接關係。伊泰普水電站是巴西最大的水電站。

它同時也為巴拉圭供電，因此巴拉圭也受到停電的影響。

巴西能源部長說，糟糕的天氣使聖保羅的輸電線中斷，令伊泰普水電站自動關閉。

能源部長對記者說，電網很強，但也有系統不能應付的時候。

據報道，周二當地時間晚10點20分左右，聖保羅、里約熱內盧、米納斯吉拉斯、馬托格羅索和格伊斯等10個州的電力全部或部分同時中斷。不過，巴西首都巴西利亞並沒有停電。

巴西總統盧拉駁斥了該國政府沒有做好電力基礎設施維護的指責。

他說，巴西當局過去七年在輸電線上的投資達到了之前120年間總和的30%。