奥巴马抵新出席亚太经合组织峰会

Image caption 奧巴馬亞洲之行顯示美國政策的改變

美國總統奧巴馬周六（11月14日）抵達新加坡，晚間與出席亞太經合峰會的各國領導人會面，希望藉此改善與亞太國家特別是東南亞國家的關係。

此前，在日本訪問的奧巴馬表示，希望在與中國合作的問題上採取更加務實的政策。

美國白宮官員說，首次出訪亞洲的奧巴馬總統離開日本的時間比原來計劃的稍早。

這位官員說，奧巴馬稍微更改計劃，趕在周六晚之前抵達新加坡，從而能夠在晚間與出席亞太經合峰會的各國領導人見面。

法新社說，奧巴馬更改抵達新加坡的時間，有可能挽救與會首腦身著傳統民族服裝拍「全家福」照片的計劃。

本次的亞太經合組織峰會的主要議題是如何使全球經濟朝復蘇方向努力。

BBC東南亞事務記者哈維認為，在這一背景下的一大重要問題是如何在中國影響力日趨加大之際應對各方勢力，特別是中美勢力在該地區的平衡。

過去十年，美國將重點放在阿富汗、伊拉克和反恐戰爭的時候，中國與東南亞國家在經貿、文化等各方面加強交往，影響力越來越大。

奧巴馬此次亞洲之行無疑顯示美國對東南亞國家的政策已經發生改變。他此前也曾經表示，美國將繼續對東南亞地區安全所做的承諾。

經濟危機的背景下，東南亞國家需要美國安全承諾的同時，還需要美國市場推銷產品，因此這些國家希望奧巴馬總統能拿出實際的行動。

美國在東南亞地區政策有所改變的另一明顯跡象是周日美國將與東盟國家舉行會議。

屆時奧巴馬將與緬甸軍政府首腦在同一重大國際場合出現。這一前所未有的會面令外界期望美國將與緬甸進一步改善關係。