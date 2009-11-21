简讯:中国讲英语人数赶超印度

英國文化協會公布的一份新研究報告稱，中國說英語的人數可能已經超過了印度。鑒於英國在南亞殖民統治留下的語言傳統，這一變化頗不尋常。

據這項研究估計，只有不到5%的印度人會說英語。這意味著，到2010年，只有約5500萬印度人能講流利的英語。相比之下，能說英語的中國人每年增加2000萬。

據英國文化協會早些時候的一項研究，1995年中國已有2億英語使用者。報告據此稱，印度很可能會發現與中國競爭將更加困難，因為中國已經有了更好的基礎設施，更靈活的勞動力市場，而印度卻正在失去其語言優勢。