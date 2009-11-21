日本政府计划承认日美“核密约”的存在

Image caption 奧巴馬最近訪日強調日美同盟關係的重要性

日本和美國之間存在一項有關默許美軍搭載核武器艦船經過日本或停靠日本港口的「核密約」，日本外務省21日決定將承認該密約存在。

據共同社報道引述消息來源說，外務省計劃在下周組建的第三方有識之士會議上進行核查後，於明年年初公布調查結果。

外務省日前在調查過程中發現了能夠證實核密約存在的文件，因此可以認為日美兩國間曾達成協議。

雖然《日美安保條約》規定「攜帶核武器進入日本」是「事前協商」對象，但「載核艦船、飛機經過日本領海、停靠港口、飛抵機場」則不屬於該範圍。

核密約使得《日美安保條約》的「事前協商」形同虛設，與「無核三原則」產生了矛盾，因此歷屆自民黨政府一貫否認存在密約。

但政權更迭後，民主黨政府有意改變以往的政府見解，承認這項密約的存在。