美参议院通过对医改方案展开辩论

Image caption 里德對共和黨在涉及醫療改革方案上的策略提出了批評。

美國國會參議院以60票對39票通過展開辯論醫療改革法案。醫療改革是奧巴馬上任以來最重要的方案。

其中兩名對法案有保留的民主黨議員亦投票支持該法案，但兩人強調只是贊成對該方案進行討論。如果法案內容不做任何修改，最終將難以保障會投票支持。

在參議院擁有40個席位的共和黨只有一名議員沒有參與表決。

美國白宮說，奧巴馬總統對周六「歷史性的投票」結果感到表示。

法案將讓額外的3100萬美國公民享受到全國醫療保障，未來94%的美國人將獲健康保險。

由參議院多數黨領袖、民主黨參議員里德提出的這個法案耗資8490億美元，法案文本長達2074頁。

民主黨參院助手表示，醫療改革方案將在未來10年裏有助減少預算赤字1270億美元，在未來20年裏減少6500億美元。

但是，共和黨人批評說，這個法案太昂貴了。共和黨議員表示，他們將阻撓該法案通過，預計參議院對法案的辯論將會非常激烈。

在此之前，美國國會眾議院已在強大阻力下通過了總統奧巴馬提出的醫療改革法案，為實現改革方案邁出重要一步。

眾議院以220票贊成對215票反對通過了醫改方案。

奧巴馬把醫療改革定為其國內施政的重點。參議院現在也得通過這項計劃，並與眾議院進行協調，使方案最終能成為法律。