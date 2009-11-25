联合国呼吁杜绝针对女性暴力

2009年11月25日

圖像加註文字， 聯合國呼籲男性努力杜絕針對婦女暴力

聯合國秘書長潘基文周二發起「男性領導網絡」，以此為樣板，杜絕針對女性的暴力泛濫。

潘基文說，70%的婦女經歷過來自男性的肢體暴力和性暴力，大部分施暴者是她們的丈夫，同居者或熟人。

他敦促各國的男性，無論老少，都參加這個聯繫網，並且發誓努力在家庭中和衝突地區杜絕針對女性的暴力。

潘基文說，男性的作用至關重要，因為他們是問題的主要部分，是解決問題的關鍵。他說，除非男性作出態度和行為上的改變，否則針對婦女的暴力還會繼續下去。

潘基文是在周三的國際消除針對婦女暴力日10週年紀念日上做上述表示的。

潘基文說，他去年發起的聯合起來杜絕針對婦女暴力的倡議獲得良好效果，令他感到鼓舞。他自己作為兒子、父親和祖父，深切感到有必要為此發起一個專門的男性網絡。

聯合國的調查數據顯示，全世界每18秒就有一名婦女受到虐待。世界婦女組織統計，世界1/5的家庭發生過家庭暴力。中國婦聯的調查顯示，中國家庭30%存在家庭暴力，其中施暴者90%是男性。

中國媒體報道，北京也在國際消除針對婦女暴力紀念日這一天召開了「反對針對婦女暴力和男性參與全國研討會」以及「採用多部門合作機制預防和應對家庭暴力聯合項目啟動儀式」。