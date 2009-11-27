菲律宾司法部长指小安帕图安下令屠杀

Image caption 被控製造了屠殺事件的小安帕圖安

菲律賓司法部長德瓦納德拉指稱達都溫賽市市長小安達爾·安帕圖安下令軍警以及武裝分子屠殺至少57名反對派人士和記者。

德瓦納德拉星期五（11月27日）在接受當地電視台採訪時說，死者中的女性受害者下體都有槍傷，而且她們生前可能還曾被強姦。

截至目前，菲律賓警方已經找到了57具受害者的遺體，他們被掩埋在安帕圖安鎮附近。死者中包括至少22名女性。

死者包括小安帕圖安的父親——馬京達瑙省省長老安帕圖安的主要競選對手曼古達達圖的妻子和其他親友、記者以及司機等。

他們是星期一在遞交曼古達達圖的選舉提名文件的途中被綁架並被槍殺，此屠殺事件震驚全球。

曼古達達圖星期五在軍警的保護下驅車沿妻子等星期一走過的相同路線前往馬京達瑙首府沙立夫阿瓜克向選舉委員會遞交參選所需文件。

他表示，只要自己不死就一定要參加省長競選。

政治屠殺

小安帕圖安星期四向警方自首。此前當局威脅派軍隊進入他的家族大宅逮捕他。

他否認自己與屠殺有關，並說屠殺是當地穆斯林反叛武裝所為。

但司法部長德瓦納德拉說，據參加了屠殺的人供認，小安帕圖安不僅在屠殺現場，而且是他下令將被綁架者全部殺死，甚至他本人也曾向被害人開槍。

德瓦納德拉說，檢控方星期五會正式起訴小安帕圖安，而且將要求法庭不允許他保釋。

參加屠殺的武裝分子中包括部分軍警。

安帕圖安家族多年來一直控制馬京達瑙，屠殺事件發生後數以百計被認為忠於安帕圖安家族的警察被拘押。

老安帕圖安是菲律賓總統阿羅約的盟友。